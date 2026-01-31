Согласно легенде, 14 мая 1692 года преподобный Роберт Кирк, подвизавшийся в Абсрфойле, в округе Стерлинг, в центральной части Шотландии, вышел перед сном подышать свежим воздухом и понаблюдать за одним из древних могильных холмов, считавшимся эльфийским. Обходя сей холм, он неожиданно упал без чувств...

Пастора похоронили на кладбище возле его собственной церкви. Однако вскоре после погребения он явился одному из родственников, чтобы передать сообщение для своего двоюродного брата Грэма Дачрея: «Скажи Грэму, что я не умер, а стал пленником в Стране эльфов». Он предупредил, что появится в пасторском доме на крестинах сына, родившегося уже после его похорон, и попросил Грэма быть готовым бросить над его головой нож — это должно разрушить колдовские чары.

Но когда Кирк появился на крестинах, его двоюродный брат оцепенел от изумления и не сделал того, о чём его просили — и пастор исчез. Но с тех пор его видели не раз — современный фольклор Аберфойла изобилует историями о явлениях «эльфийского священника».

Роберт Кирк - Тайное содружество эльфов, фавнов и фей. Исследования в области фольклора и психики

С дополнением и примечаниями Эндрю Лэнга

Inverted Tree, г. Харьков, 2022 г. — 574 стр.

Роберт Кирк - Тайное содружество эльфов, фавнов и фей. Исследования в области фольклора и психики - Содержание

Посвящение

Введение

I.История книги и её автора

II. «Тайное содружество»

III. Подземные жители

IV. Страна фейри и Аид

V. Фейри и психические исследования

VI. Второе зрение и «телепатия»

«Тайное содружество» Роберта Кирка

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