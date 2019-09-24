Усиление общественно-политической роли религии в современном капиталистическом мире — одно из характерных социальных явлений XX в. Оно происходит на фоне кризиса религиозного сознания, упадка влияния ортодоксальных форм религии в массах, отживания религиозных догм, не соответствующих представлениям современного человека.

Как и другие крупные американские церкви, баптистская церковь США не стоит в стороне от политической и идейной борьбы. Ее либеральное крыло участвует в движении за гражданские права негров на основе принципов буржуазной демократии. Правое крыло американского баптизма — сильное своими связями с монополиями Юга — активно проповедует расизм и антикоммунизм.

Альбина Александровна Кислова - Идеология и политика американской баптистской церкви (1900—1917)

Издательство «Наука», 1969 – 200 с.

Альбина Александровна Кислова - Идеология и политика американской баптистской церкви (1900—1917) - Содержание

Введение

Религия в идейной и политической борьбе в США начала XX в.

Религиозная пропаганда как идеологическая защита американского империализма

Церковная пропаганда в рабочем движении США

Баптистская церковь США

Возникновение и развитие американского баптизма

Баптистская церковь в начале XX в.

Американский баптизм в идеологической борьбе начала XX в.

Баптистская теология против марксизма

Социальная программа американского баптизма

Американский баптизм на службе империализма

«Внутренние» миссии баптистской церкви США

Баптистская церковь и негритянский вопрос

Баптизм в империалистической внешней политике США

Американский 'баптизм во Всемирном союзе баптистов

Американский и русский баптизм

Баптистская церковь США и первая мировая война

Послесловие

Обзор источников и литературы

Библиография

Указатель имен

Альбина Александровна Кислова - Идеология и политика американской баптистской церкви (1900—1917) - Заключение

Законодательные акты молодого буржуазного государства по вопросам религии, а также выступления видных политических и общественных деятелей американской революции — Джефферсона и Франклина, касающиеся принципов веротерпимости, подтверждают ленинское положение о том, что буржуазная демократия не способна довести до конца отделение церкви от государства. Выступая против самого принципа государственной церкви, налагающей религиозные запреты и насаждающей нетерпимость, даже наиболее прогрессивные из буржуазных деятелей США конца XVIII — начала XIX в. не выступали, однако, за полное осуществление принципа «свободы совести». Ограниченная буржуазным уровнем, эта «свобода совести» по существу представляла собою свободу религии, свободу, гарантированную государством.

Социальной ролью американских церквей стало отныне освящение буржуазной частной собственности. Весьма выразительная характеристика этой функции религии в американском обществе содержится в письмах, выступлениях и отдельных работах президентов двух первых десятилетий XX в. — Т. Рузвельта и В. Вильсона.

Высоко ценя социально-охранительные функции церкви, Т. Рузвельт в письмах, относящихся к концу XIX в. (т. е. ко времени пребывания их автора на посту губернатора штата Нью-Йорк), подчеркнул, что в период подъема рабочего движения союз протестанских и непротестантских вероисповеданий в общих интересах как буржуазии, так и церковников США. Католическая церковь с ее опытом религиозных и политических афер привлекает особое внимание Т. Рузвельта, и он признается, что «испытывает самую большую симпатию» к «либерализированной и американизированной» католической церкви США. Не меньший интерес для характеристики социальной функции религии в эпоху империализма составляют выступления Рузвельта, когда он, уже будучи президентом, предпринял с агитационной целью поездку по стране (1902—1903 гг.).