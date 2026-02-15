Кисляков Спиридон - Нерчинская каторга

В этой потрясающей своей искренностью и болью книге архимандрит Спиридон (Кисляков) описывает свой опыт служения тюремным проповедником на Нерчинской каторге в начале XX века. Автор, движимый глубоким состраданием и евангельским идеалом, отправляется в «земной ад», чтобы нести слово утешения тем, кого общество отвергло и обрекло на медленное умирание. Книга представляет собой не просто мемуары, а глубокое философское и духовное размышление о природе зла, человеческом страдании и о том, как официальная государственная церковь порой становилась частью репрессивной машины, теряя живую связь с учением Христа.

Отец Спиридон без прикрас описывает нечеловеческие условия содержания каторжан, произвол администрации и духовное оцепенение, в которое впадают люди за колючей проволокой. Однако главным в его повествовании остается поиск искры божественного в каждом «несчастном» — будь то политический заключенный или закоренелый уголовник. Его проповедь любви и равенства перед Богом часто входила в конфликт с тюремным начальством и церковным руководством. Эти записки — пронзительный документ эпохи, обличающий жестокость социальной системы и призывающий к истинному христианскому милосердию, которое не знает границ и сословий.

Архимандрит Спиридон (Кисляков) - Нерчинская каторга. Земной ад глазами проповедника

Москва : Эксмо, 2019. 368 с.

Наследие архимандрита Спиридона (Кислякова)

ISBN 978-5-04-100821 - 5

От составителя

НЕРЧИНСКАЯ КАТОРГА

Из «Воспоминаний»

В Алгачинской тюрьме

Акатуйская тюрьма

В Мальцевской тюрьме

Кадаинская тюрьма

Доклад о каторге

В Читинской пересыльной тюрьме

Снова Мальчевская тюрьма

Алгачинская тюрьма

В Кадаинской тюрьме

Мальчевская тюрьма

Зерентуйская тюрьма

Доказательство воскресения Христа

Нерчинский завод

В Верхнеудинской тюрьме

В Читинской тюрьме

Вновь ААгачинская тюрьма

В Верхнеудинске

Из «Виденного и пережитого»