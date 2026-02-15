Кисляков Спиридон - Нерчинская каторга

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **Persecution Secret Services

В этой потрясающей своей искренностью и болью книге архимандрит Спиридон (Кисляков) описывает свой опыт служения тюремным проповедником на Нерчинской каторге в начале XX века. Автор, движимый глубоким состраданием и евангельским идеалом, отправляется в «земной ад», чтобы нести слово утешения тем, кого общество отвергло и обрекло на медленное умирание. Книга представляет собой не просто мемуары, а глубокое философское и духовное размышление о природе зла, человеческом страдании и о том, как официальная государственная церковь порой становилась частью репрессивной машины, теряя живую связь с учением Христа.

Отец Спиридон без прикрас описывает нечеловеческие условия содержания каторжан, произвол администрации и духовное оцепенение, в которое впадают люди за колючей проволокой. Однако главным в его повествовании остается поиск искры божественного в каждом «несчастном» — будь то политический заключенный или закоренелый уголовник. Его проповедь любви и равенства перед Богом часто входила в конфликт с тюремным начальством и церковным руководством. Эти записки — пронзительный документ эпохи, обличающий жестокость социальной системы и призывающий к истинному христианскому милосердию, которое не знает границ и сословий.

Архимандрит Спиридон (Кисляков) - Нерчинская каторга. Земной ад глазами проповедника

Москва : Эксмо, 2019. 368 с.

Наследие архимандрита Спиридона (Кислякова)

ISBN 978-5-04-100821 - 5

Архимандрит Спиридон (Кисляков) - Нерчинская каторга. Земной ад глазами проповедника - Содержание

От составителя

НЕРЧИНСКАЯ КАТОРГА

Из «Воспоминаний»

  • В Алгачинской тюрьме

  • Акатуйская тюрьма

  • В Мальцевской тюрьме

  • Кадаинская тюрьма

  • Доклад о каторге

  • В Читинской пересыльной тюрьме

  • Снова Мальчевская тюрьма

  • Алгачинская тюрьма

  • В Кадаинской тюрьме

  • Мальчевская тюрьма

  • Зерентуйская тюрьма

  • Доказательство воскресения Христа

  • Нерчинский завод

  • В Верхнеудинской тюрьме

  • В Читинской тюрьме

  • Вновь ААгачинская тюрьма

  • В Верхнеудинске

Из «Виденного и пережитого»

  • Читинская тюрьма

    • Семинарист-убийча

    • Старообрядеч

    • Инженер-святотатец

    • Одессит-разбойник

    • Избранник Божий

    • Покаяние арестантки

    • Религиозный арестант

    • Али-мусульманин

    • Красавец-клептоман

    • Сектант

    • Священник-казнокрад

    • Юный террорист

  • Нерчинская каторга

    • Заступник несчастных

    • Лютеранин

    • Ссыльный мулла

    • Покаяние убийцы

    • Исповедь перса-магометанина

    • Вор-послушник

    • О злодее-начальнике

    • Молдаванин-отцеубица

    • Офицер-предатель

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
БЛагодарю.

Related Books

All Books