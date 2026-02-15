Кисляков Спиридон - Нерчинская каторга

В этой потрясающей своей искренностью и болью книге архимандрит Спиридон (Кисляков) описывает свой опыт служения тюремным проповедником на Нерчинской каторге в начале XX века. Автор, движимый глубоким состраданием и евангельским идеалом, отправляется в «земной ад», чтобы нести слово утешения тем, кого общество отвергло и обрекло на медленное умирание. Книга представляет собой не просто мемуары, а глубокое философское и духовное размышление о природе зла, человеческом страдании и о том, как официальная государственная церковь порой становилась частью репрессивной машины, теряя живую связь с учением Христа.
Отец Спиридон без прикрас описывает нечеловеческие условия содержания каторжан, произвол администрации и духовное оцепенение, в которое впадают люди за колючей проволокой. Однако главным в его повествовании остается поиск искры божественного в каждом «несчастном» — будь то политический заключенный или закоренелый уголовник. Его проповедь любви и равенства перед Богом часто входила в конфликт с тюремным начальством и церковным руководством. Эти записки — пронзительный документ эпохи, обличающий жестокость социальной системы и призывающий к истинному христианскому милосердию, которое не знает границ и сословий.
Архимандрит Спиридон (Кисляков) - Нерчинская каторга. Земной ад глазами проповедника
Москва : Эксмо, 2019. 368 с.
Наследие архимандрита Спиридона (Кислякова)
ISBN 978-5-04-100821 - 5
Архимандрит Спиридон (Кисляков) - Нерчинская каторга. Земной ад глазами проповедника - Содержание
От составителя
НЕРЧИНСКАЯ КАТОРГА
Из «Воспоминаний»
В Алгачинской тюрьме
Акатуйская тюрьма
В Мальцевской тюрьме
Кадаинская тюрьма
Доклад о каторге
В Читинской пересыльной тюрьме
Снова Мальчевская тюрьма
Алгачинская тюрьма
В Кадаинской тюрьме
Мальчевская тюрьма
Зерентуйская тюрьма
Доказательство воскресения Христа
Нерчинский завод
В Верхнеудинской тюрьме
В Читинской тюрьме
Вновь ААгачинская тюрьма
В Верхнеудинске
Из «Виденного и пережитого»
Читинская тюрьма
Семинарист-убийча
Старообрядеч
Инженер-святотатец
Одессит-разбойник
Избранник Божий
Покаяние арестантки
Религиозный арестант
Али-мусульманин
Красавец-клептоман
Сектант
Священник-казнокрад
Юный террорист
Нерчинская каторга
Заступник несчастных
Лютеранин
Ссыльный мулла
Покаяние убийцы
Исповедь перса-магометанина
Вор-послушник
О злодее-начальнике
Молдаванин-отцеубица
Офицер-предатель
