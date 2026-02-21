В 1626 году воевода провинциального города Дедилова, что неподалеку от Курска, выдвинул обвинения в занятии колдовством против Якушки Щурова, местного служилого человека. Поводом послужила явная улика — корень, засунутый за пояс. Обладания этим корнем было вполне достаточно, чтобы доставить Якушку в суд; последствия могли быть самыми серьезными. Перед лицом столь красноречивого свидетельства Якушка признал себя владельцем корня, но настаивал на том, что не делал с его помощью ничего дурного. Корень оказался настолько безобидным, что Якушка съел его в присутствии судьи, «и ему от того корени ничего не учинилось». Несмотря на это представление, Якушка дважды был подвергнут пыткам, во время которых его рассказ обогатился подробностями. Находясь в Новосиле, на южных рубежах страны, он получил этот корень от некоего человека по имени Весела Неустройка, о котором больше ничего не знал, включая и то, чьим крепостным тот мог бы быть. Во время пыток (о видах которых ничего не говорится) Якушка признался, что использовал корень в качестве привораживающего средства:

И с тем де он коренем ходил для воровства курчанина сына боярского к Сидоркове жене Костянтинова. И в прошлом де во РЛГ [1624/1625] тот сын боярской Сидорко ево Ивашка у жены своей поимал и его бил и ограбил. И он де того грабежу на нем искал перед Иваном Шастовым и тот де у него корень вывезал ис подпояски губной дьячок, а оприч де того кореня и он Ивашко никакого кореня не знает и ни над кем никакова дурна не делывал.

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. — 480 с.

ISBN 978-1-6446945-0-3 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-6044709-0-9 (БиблиоРоссика)

Валери Кивельсон - Магия отчаяния - Моральная экономика колдовства в России XVII века - Содержание

Слова благодарности

Введение. Моральная экономика отчаяния в России XVII века

Глава 1. Историография колдовства. Россия как особый случай

Глава 2. "Про то отписать к нам великому государю к Москве подлинно и вправду"

Глава 3. Прозаичная русская магия и бледная тень дьявола

Глава 4. Любовь, секс и иерархия

Глава 5. Неразделенные сферы

Глава 6. "Чтоб до меня были добры"

Глава 7. Судебные процессы, правосудие и логика применения пыток

Глава 8. Колдовство, ересь, предательство, бунт

Заключение

Приложение 1. Список процессов по делам о колдовстве

Приложение 2. Перечень законов и указов с осуждением колдовства

Библиография

Предметно-именной указатель