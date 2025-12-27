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Клагес - Шулер - Мюнхенские космисты

Клагес, Л., Шулер, А. - Мюнхенские космисты - Взгляд изнутри тайного общества
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah

История не пишется только в канцеляриях и на полях сражений. Ее подлинные, глубинные течения часто вызревают в полумраке литературных салонов, в экстатических ритуалах маргинальных мистиков, в тишине умозрительных конструкций, которые лишь спустя десятилетия обретают плоть и кровь в виде политических катастроф и культурных революций. XX век, этот кровавый и беспощадный век-волк, был во многом рожден не на Версальских конференциях, а в кафе «Мельхиор» в Мюнхене, где группа интеллектуалов, назвавших себя «космистами», пыталась силой слова, мысли и экстатического транса вернуть мир к его мистическим истокам.

И в центре этого кружка стояла самая загадочная, самая маргинальная и, возможно, самая влиятельная фигура — Альфред Шулер, пророк, не написавший ни одной книги, идеи которого, однако, стали тем ядовитым и плодотворным семенем, из которого выросли и «Консервативная революция», и мрачные цветы нацистского оккультизма. Фигура Шулера представляет собой классический историософский парадокс: как человек, абсолютно аполитичный, презиравший суету партий и программ, мог стать «духовным донором» одного из самых мощных политических движений столетия?

Чтобы понять феномен Шулера и «космистов», необходимо погрузиться в интеллектуальную атмосферу Европы на рубеже XIX-XX веков. Эпоха fin de siècle — это не просто «конец века», это конец целой мировой эпохи. Позитивизм, рационализм, материализм, триумфально шествовавшие со времен Просвещения, к этому моменту обнаружили свою исчерпанность. Мир, разъятый на атомы научным анализом, лишился смысла, единства, сакральности. Человек почувствовал себя одиноким винтиком в гигантской, бездушной машине индустриальной цивилизации.

Клагес, Л., Шулер, А. - Мюнхенские космисты - Взгляд изнутри тайного общества

М.: Тотенбург, 2025. — 330 с.

Альфред Шулер, Людвиг Клагес — Мюнхенские космисты — Содержание

  • Андрей Васильченко. АЛЬФРЕД ШУЛЕР И КОСМИСТЫ. ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ XX ВЕКА
  • Альфред Шулер. ФРАГМЕНТЫ И ЛЕКЦИИ
    • Фрагменты «Нойтор» и «Эола»
    • Нерониана и Фрагменты космогонии
    • Рассеянные светильники (Скрижали I-III)
    • Триптих Эроса и Корибантического дифирамба
    • Триада Эмеса — Назарета
    • Stella Mystica и Свастика
    • Эпилог. Яхве-Молох
  • О СУЩНОСТИ ВЕЧНОГО ГОРОДА (Семь лекций)
    • Об открытой и закрытой жизни
    • Дома жизни. Трапеза и термы
    • Амфитеатр и цирк
    • Дети Солнца
    • Цезаризм между двух миров
    • Решение в центре
  • Людвиг Клагес. ПРИМЕЧАНИЯ
Views 364
Rating 4.3 / 5
Added 27.12.2025
Author brat Vadim
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4.3/5 (2)

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