Клагес - Шулер - Мюнхенские космисты
История не пишется только в канцеляриях и на полях сражений. Ее подлинные, глубинные течения часто вызревают в полумраке литературных салонов, в экстатических ритуалах маргинальных мистиков, в тишине умозрительных конструкций, которые лишь спустя десятилетия обретают плоть и кровь в виде политических катастроф и культурных революций. XX век, этот кровавый и беспощадный век-волк, был во многом рожден не на Версальских конференциях, а в кафе «Мельхиор» в Мюнхене, где группа интеллектуалов, назвавших себя «космистами», пыталась силой слова, мысли и экстатического транса вернуть мир к его мистическим истокам.
И в центре этого кружка стояла самая загадочная, самая маргинальная и, возможно, самая влиятельная фигура — Альфред Шулер, пророк, не написавший ни одной книги, идеи которого, однако, стали тем ядовитым и плодотворным семенем, из которого выросли и «Консервативная революция», и мрачные цветы нацистского оккультизма. Фигура Шулера представляет собой классический историософский парадокс: как человек, абсолютно аполитичный, презиравший суету партий и программ, мог стать «духовным донором» одного из самых мощных политических движений столетия?
Чтобы понять феномен Шулера и «космистов», необходимо погрузиться в интеллектуальную атмосферу Европы на рубеже XIX-XX веков. Эпоха fin de siècle — это не просто «конец века», это конец целой мировой эпохи. Позитивизм, рационализм, материализм, триумфально шествовавшие со времен Просвещения, к этому моменту обнаружили свою исчерпанность. Мир, разъятый на атомы научным анализом, лишился смысла, единства, сакральности. Человек почувствовал себя одиноким винтиком в гигантской, бездушной машине индустриальной цивилизации.
Клагес, Л., Шулер, А. - Мюнхенские космисты - Взгляд изнутри тайного общества
М.: Тотенбург, 2025. — 330 с.
Альфред Шулер, Людвиг Клагес — Мюнхенские космисты — Содержание
- Андрей Васильченко. АЛЬФРЕД ШУЛЕР И КОСМИСТЫ. ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ XX ВЕКА
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Альфред Шулер. ФРАГМЕНТЫ И ЛЕКЦИИ
- Фрагменты «Нойтор» и «Эола»
- Нерониана и Фрагменты космогонии
- Рассеянные светильники (Скрижали I-III)
- Триптих Эроса и Корибантического дифирамба
- Триада Эмеса — Назарета
- Stella Mystica и Свастика
- Эпилог. Яхве-Молох
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О СУЩНОСТИ ВЕЧНОГО ГОРОДА (Семь лекций)
- Об открытой и закрытой жизни
- Дома жизни. Трапеза и термы
- Амфитеатр и цирк
- Дети Солнца
- Цезаризм между двух миров
- Решение в центре
- Людвиг Клагес. ПРИМЕЧАНИЯ
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