В древности Галатия была частью Фригии и соседних стран. Она берет свое название от племени галлов, которые, вторгшись несколькими армиями в Малую Азию, как сообщает Павсаний (Attic., cap. iv.), захватили эту страну и обосновались в ней. Поскольку они смешались с различными греческими родами, этот край также называли Галлогрецией (см. Иустин, кн. XXIV. 4; XXV. 2; XXVII. 3; XXVIII. 3; и Страбон, XIV). Во время правления кесаря Августа, около 727 г. от основания Рима и за 26 лет до прихода нашего Господа, она превратилась в римскую колонию, управляемую пропретором, который назначался императором.

На востоке эта страна граничит с Каппадокией, на западе - с Вифинией, на юге - с Памфилией, а с севера ограничена Эвксинским морем. Таковы ее пределы согласно Страбону, хотя некоторые считают их слишком широкими. Но поскольку различные провинции Малой Азии постоянно оказывались объектами споров и захватов, их границы и хозяева очень часто менялись. Галаты делились на три племени - тектосаги, трокмы и толистобоги. Согласно Плинию, их страна подразделялась на 195 тетрархий, а, согласно Страбону, каждая из трех вышеупомянутых частей делилась на четыре кантона, имевшие каждый своего тетрарха. Помимо этих двенадцати тетрархов в стране имелся общий совет, состоявший из 300 сенаторов. В конце концов этих тетрархов осталось трое, затем - двое, а позже - один. Последним тетрархом и царем Галатии был Аминта, который, будучи секретарем Дейотара - первого человека, обладавшего всей тетрархией, стал царем Писидии в 714 г. от основания Рима. В 718 году Марк Антоний сделал его тетрархом Галатии.

Адам Кларк - Комментарии на Послание к галатам

Ривне : Дятлик Н., 2018 г. 108 с.

ISBN 9783-617-515-268

Адам Кларк - Комментарии на Послание к галатам - Содержание

Введение