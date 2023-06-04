То, что автором этого послания является апостол Павел, и что оно обладает всеми признаками подлинности, которыми только может обладать труд такого рода и которых только может требовать самый дотошный скептик, в достаточной степени было доказано д-ром У. Пэйли, архидиаконом Карлайла, в его работе «Ногае Paulinae, или Истина библейской истории св. Павла, выявленная в сравнении посланий, носящих его имя, с Деяниями апостолов и друг с другом».

Об этом апостоле я много говорил в примечаниях к предыдущей книге, и особенно в наблюдениях в конце девятой главы, к которой и отсылаю читателя. Здесь же достаточно будет сказать, что Савл (впоследствии называемый Павлом) родился в кили-кийском городе Тарсе. Его родители были иудеями, имевшими римское гражданство (см. примечание к Деян. 22:28).

В юности его отправили в Иерусалим получить иудейское образование; там он стал учеником знаменитого раввина Гамалиила и примкнул к секте фарисеев, от которых и напитался всей гордостью, самоуверенностью и нетерпимостью. Он стал известен как один из злейших врагов христианства, но, обратившись в веру благодаря встрече с Божественным провидением и благодатью, стал одним из самых рьяных проповедников и успешных защитников того движения, которое прежде так яростно преследовал.

Хотя это послание адресовано римлянам, мы не должны полагать, что здесь имеются в виду римляне в прямом смысле этого слова; скорее, речь идет о людях, которые проживали в Риме и составляли христианскую церковь в этом городе; можно не сомневаться, что среди этих римлян были и язычники, обратившиеся в христианство; однако основную часть церкви в этом городе, похоже, составляли иудеи, римские иностранцы, а также прозелиты, обратившиеся в иудейскую религию.

Адам Кларк - Комментарии на Послание к римлянам - Главы 1 - 8

Ривне : Дятлик Н., 2016 г. - 220 с.

Перевод с английского: Константин Кузов

ISBN 978-617-515-200-3

Адам Кларк - Комментарии на Послание к римлянам - Главы 1 - 8 - Содержание

Введение

Глава 1 - Глава 8

Павел выражает большое сожаление о неверии и упорстве евреев (ст. 1-2). Перечисляет их высокие привилегии (ст. 4-5). Указывает на способ, который избрал Бог для передачи знания об Имени Его как евреям, так и язычникам; и как Он действует (судом или милостью) с людьми на примерах в случае с Авраамом, Исааком, Исавом и фараоном (ст. 6-17). Бог показывает милость и суд по Своему изволению, и ни у кого нет права усматривать несправедливость Его судов (ст. 18-20). Он имеет такую же власть над людьми, какую имеет горшечник над глиной (ст. 21-23). Пророки предвидели как призвание язычников, так и отвержение евреев (ст. 24-29). Язычники приобрели знание Божьего пути спасения грешников, в то время как евреи не приобрели его (ст. 30-31). Причина, по которой евреи не получили спасения, провозглашенного им посредством проповеди Евангелия (ст. 32-33).

Заметки к главе 9 доктора Тейлора

Эту и десятую главу доктор Иеремия Тейлор (1613-1667) озаглавил следующим резюме:

В предыдущих главах апостол детально показал, что благодать Божья распространяется на язычников так же, как на евреев, что закон милости Божией был полностью, и сам по себе, доступен для всех верующих (евреев или язычников) в противоположность заслугам по делам или послушанию какому-либо закону. Что язычники верой получают право на благословения Божьего Завета и что евреи не имеют возможности получить эти благословения никаким другим путем. До сих пор апостол не рассматривал евреев как отверженных, разве только косвенно. Наоборот, в их ответственность входит пребывать в Церкви и не пытаться препятствовать вхождению в Церковь язычников, но позволять им быть соучастниками в милости Божьей. Таким образом, его мысль в общем такова: почему же верующие из язычников не могут быть допущены к Божьей милости, оправданы и спасены так же, как и вы?

Адам Кларк - Комментарии на Послание к римлянам - Главы 9 - 16

ISBN 978-617-515-201-0

Адам Кларк - Комментарии на Послание к римлянам - Главы 9 - 16 - Содержание

Глава 9 - Глава 16