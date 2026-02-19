Кларк - Комментарии на Послания к филиппийцам и колоссянам

Павел с Тимофеем обращается к святым в Филиппах и дают им свое апостольское благословение (Флп. 1:1-2). Он благодарит Бога за их обращение в веру и единство и выражает убежденность в том, что Бог будет продолжать Свою работу среди них (Флп. 1:3-6). Он говорит им о своих сильных чувствах к ним и молится о том, чтобы они исполнялись Божьего спасения (Флп. 1:7-11). Он показывает им, насколько его гонения послужили успеху Евангелия (Флп. 1:12-14). Павел сообщает, что в Риме были некоторые люди, проповедовавшие Евангелие с недостойными мотивами; однако он убежден, что то, что должно было навредить ему, - будет обращено ему на пользу (Флп. 1:15-19). Апостол упоминает о неопределенности в отношении того, будет ли он освобожден или же примет мученическую смерть, и о своей совершенной готовности принять и то, и другое. Однако в целом он выражает надежду на то, что снова посетит их (Флп. 1:20-26). Он призывает их к святой жизни и утешает их в их скорбях (Флп. 1:27-30).

Филиппийцам 1:1

«Павел и Тимофей» - то, что Тимофей в это время находился вместе с апостолом в Риме, мы узнаем из Флп. 2:19; мы также узнаем, что апостол очень высоко ценил его. Тимофей также сопровождал Павла в двух его путешествиях в Филиппы (см. Деян. 16 и 20), и поэтому был весьма дорог церкви в этом городе. Именно поэтому апостол упоминает его имя рядом со своим - не потому, что он был соавтором этого послания, но потому, что он мог быть личным секретарем апостола, хотя в примечании к этому посланию эта должность приписывается Епафродиту. Ни в этом послании, ни в Посланиях к фессалоникийцам и Филимону Павел не называет себя апостолом; причина этого, похоже, кроется в том, что ни в одном из этих мест его апостольский авторитет не подвергался сомнению.

«С епископами и диаконами». Επισκοποις - настоятели церкви Божьей и те, кто служил бедным и время от времени проповедовал. Люди извели большое количество бумаги в попытках ответить на вопрос: «Кто подразумевается здесь под «епископами», поскольку в одном месте не может быть больше одного епископа?», на что дан такой ответ: «Филиппы были митрополичьей епархией, и поэтому там могло быть несколько епископов». Однако это - излишние мелочи. Я считаю, что здесь не говорится о таком служителе, которого мы сегодня называем епископом.

Филиппийцам 1:2

«Благодать вам» - см. прим, к Рим. 1:7.

Филиппийцам 1:3

«Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Каждый раз, вспоминая о вас, я благодарю Бога за то великое дело, которое Он совершает среди вас. Некоторое считают, что эти слова следует переводить как «за все ваши добрые воспоминания», что подразумевает их доброе внимание к апостолу, обеспечение его нужд и пр.

Филиппийцам 1:4

«Всегда во всякой молитве» - я часто и с великим удовольствием молюсь о вас, видя, что Бог уже совершил среди вас.

Филиппийцам 1:5

«За ваше участие в благовествовании» - если мы считаем, что κοινωνία подразумевает духовное «общение» или «причастность», тогда оно означает не только их внимание к благо- вествованию, их готовность продолжать его и их верность ему, но также их единство и любовь друг ко другу. Некоторые понимают это слово как выражение их щедрости по отношению к апостолу и к Евангелию вообще. Этот термин может относиться не только к общению между верующими, но и к общению с другими людьми. Хотя этого значения придерживаются Златоуст и Феофилакт, оно не представляется наилучшим.

Впрочем, мы знаем, что они щедро восполняли нужды апостола и, без сомнения, оказывали щедрую поддержку другим.

Адам Кларк - Комментарии на Послания к филиппийцам и колоссянам

Адам Кларк - Комментарии на Послания к филиппийцам и колоссянам - Содержание

Введение к филиппийцам

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Введение к колоссянам