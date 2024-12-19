Прежде я должен пояснить, как мне пришла идея напи- сать эту книгу. Во-первых, это книга, которую я вообще никогда не планировал написать. На протяжении многих лет я сомневался, что эту книгу необходимо писать. Тема о «спа- сении человечества», как я считал, не нуждается в том, чтобы ей давали какое-то определение, анализировали и предлагали другим людям читать в печатном виде. То есть — это духов- ное действие, возникающее на почве того, что человек может вынести из своего сердца и в процессе развития личных взаи- моотношений дать это людям. Чем исполнено сердце человека играет огромную важность, вот почему я считал, что о подоб- ном действии невозможно учить, его можно только пережить.

Равносильно тому, как невозможно дать определение мол- нии, так и процесс спасения человека невозможно выразить в словах. Два предмета, имеющие разный заряд энергии, при со- прикосновении друг с другом начнут искриться, так и люди, у одного есть нужда, а другой имеет желание покрыть эту нужду, при встрече Бог начинает действовать в них.

Как это происходит? Я не знаю никакого другого метода кроме веры, надежды и любви, посредством которых это происходит.

Молния, сверкающая из грозовых туч, зачастую прино- сит смерть, но молния, сверкающая из сердца, всегда при- носит жизнь. По крайней мере, я так верю, и могу вас заверить, что моя вера очень искренна. Я верю в решение человеческих проблем, я верю в силу Божью, покрывающую человеческие нужды, я верю, что моя любовь К ЛЮДЯМ СПО- собна проложить канал, в котором могут встретиться Божья сила и людские нужды. Вот в этом и заключается мой метод, если говорить об этом кратко.

Возможно, превосходство моего метода заключается в моем глубоком убеждении в том, что все нужды отдельно взятого человека уже решены в Божьем плане, просто кому-то необходимо стать проводником, с помощью которого человеческая нужда и источник ее решения встретятся. Точно также я верю, что внутри любой проблемы есть источник ее реше- ния, и внутри каждого вопроса заключено семя его ответа.

Для меня любой вопрос, это не просто вопрос. Если чело- век искренне желает узнать ответ на свой вопрос, и на него готовы дать ответ — это уже не просто вопрос, а живое семя.

Кларк Гленн - Ловці людей – Кому-то необходимо стать проводником, с помощью которого человеческая нужда и источник ее решения встретятся

Пер. з англ., К., Варух, 2009.— 80 с.

ISBN 978-611-510-003-3

Кларк Гленн - Ловці людей – Содержание