Кларк - Моника

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, History, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism
Series Женщины античности (4 books)

Моника известна прежде всего как мать Августина, одного из самых влиятельных богословов западной традиции. Но Джиллиан Кларк показывает, что её жизнь важна не только как часть биографии великого сына: через Монику открывается мир позднеантичной Северной Африки, повседневность христианской семьи, положение женщины, устройство дома, брака, воспитания и религиозной жизни в IV веке.

Книга реконструирует образ Моники по сочинениям Августина, сопоставляя их с историческими, археологическими и социальными данными эпохи. Автор рассматривает Монику как «обычную святую» — женщину без политической власти и громкой общественной роли, но с сильной верой, практической мудростью, стойкостью и способностью действовать в трудных обстоятельствах.

Кларк Джиллиан – Моника – Обычная святая

Кларк Дж. Моника: обычная святая. – Санкт-Петербург: Oxford University Press, 2026. – 206 с. – («Женщины античности».)

ISBN 978-0-19-998838-9; ISBN 978-0-19-998839-6

Кларк Джиллиан – Моника – Содержание

  • Карта: Мир Моники

  1. Введение в мир Моники

  2. Дом Моники

  3. Служба Моники

  4. Образование Моники

  5. Религия Моники

  6. Святая Моника

  • Труды Августина: ссылки и источники

  • Библиография

  • Указатель

Views 23
Rating 5.0 / 5
Added 29.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

A
Avel 3 hours ago
Большое спасибо!

