Кларк - Священные традиции Древнего Египта
Книга Розмари Кларк представляет собой развернутую реконструкцию религиозного миросозерцания Древнего Египта, в которой миф, храмовая архитектура, астрономические наблюдения, погребальная обрядность и практика посвящения рассматриваются как взаимосвязанные стороны единой «Священной Науки». Автор стремится показать египетскую традицию не как собрание разрозненных культов и суеверий, а как целостную систему отношений между человеком, космосом и божественными силами — нетеру. Особое внимание уделяется тому, как эти отношения воплощались в устройстве храмов, календаре, символике царской власти, представлениях о составе человеческого существа и ритуалах перехода.
Одновременно издание является не только историко-религиоведческим описанием, но и программой современного эзотерического освоения египетского наследия. Каждая из семи глав завершается практикумом, предлагающим читателю ритуальные, созерцательные или символические упражнения. Поэтому книгу следует читать сразу в двух перспективах: как обстоятельный обзор египетской религиозной культуры и как авторскую попытку восстановить ее внутреннюю духовную логику для современного человека. Именно соединение исторического материала с герметической интерпретацией составляет и главную привлекательность труда, и его основное методологическое ограничение.
Кларк Розмари – Священные традиции Древнего Египта
Пер. с англ. К. Савельева. – М.: Издательско-торговый дом «ГРАНД»: «Фаир-пресс», 2002. – 444, [1] с.: ил.
ISBN 5-8183-0408-6
Кларк Розмари – Священные традиции Древнего Египта – Содержание
Список иллюстраций
Предисловие
Благодарности
Введение
Священные имена
Пролог
Глава первая. Священная наука
Нетеры как жизненные идеи
Египетское восприятие мира
Назначение человека в священном космосе
Практикум. Герметическая и церемониальная традиции
Глава вторая. Космология
Космогонические школы Древнего Египта
Фиванское, гермопольское, мемфисское и гелиопольское предания
Семейства и функции нетеру
Практикум. Атрибуты деканов, номов и нетеру
Глава третья. Священная астрономия
Небесная религия Египта
Солнечный, лунный и сотический календари
Деканы и зодиакальные процессы
Практикум. Астрологический календарь нетеру
Глава четвертая. Божественный дом
Храм как образ вселенной
Священная архитектура и ориентация храмов
Солнечные, лунные и звездные храмовые традиции
Карнак, Дендера и комплекс Джосера
Практикум. Священное пространство
Глава пятая. Дом мертвых
Тексты пирамид и Тексты саркофагов
Книга выхода в день
Священная анатомия человека
Мумификация и погребальные обряды
Посмертное существование и суд
Практикум. Погребальная магия
Глава шестая. Мастера храма
Храмовые школы и традиция мистерий
Жреческие степени и служения
Священная литература и обучение писцов
Прорицание, врачевание и храмовые искусства
Практикум. Храмовый ритуал
Глава седьмая. Посвящение
Духовное преображение человека
Царская власть и личная сила
Лунный, солнечный и звездный пути
Посвящение как «создание богов»
Практикум. Тройное посвящение
Заключение
Эпилог
Приложение первое. Сокращенная династическая хронология
Приложение второе. Традиция мистерий Древнего Египта
Библиография
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