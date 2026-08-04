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Кларк - Священные традиции Древнего Египта

Кларк - Священные традиции Древнего Египта
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Магия, Эзотеризм

Книга Розмари Кларк представляет собой развернутую реконструкцию религиозного миросозерцания Древнего Египта, в которой миф, храмовая архитектура, астрономические наблюдения, погребальная обрядность и практика посвящения рассматриваются как взаимосвязанные стороны единой «Священной Науки». Автор стремится показать египетскую традицию не как собрание разрозненных культов и суеверий, а как целостную систему отношений между человеком, космосом и божественными силами — нетеру. Особое внимание уделяется тому, как эти отношения воплощались в устройстве храмов, календаре, символике царской власти, представлениях о составе человеческого существа и ритуалах перехода.

Одновременно издание является не только историко-религиоведческим описанием, но и программой современного эзотерического освоения египетского наследия. Каждая из семи глав завершается практикумом, предлагающим читателю ритуальные, созерцательные или символические упражнения. Поэтому книгу следует читать сразу в двух перспективах: как обстоятельный обзор египетской религиозной культуры и как авторскую попытку восстановить ее внутреннюю духовную логику для современного человека. Именно соединение исторического материала с герметической интерпретацией составляет и главную привлекательность труда, и его основное методологическое ограничение.

Кларк Розмари – Священные традиции Древнего Египта

Пер. с англ. К. Савельева. – М.: Издательско-торговый дом «ГРАНД»: «Фаир-пресс», 2002. – 444, [1] с.: ил.
ISBN 5-8183-0408-6

Кларк Розмари – Священные традиции Древнего Египта – Содержание

  1. Список иллюстраций

  2. Предисловие

  3. Благодарности

  4. Введение

  5. Священные имена

  6. Пролог

  7. Глава первая. Священная наука

    • Нетеры как жизненные идеи

    • Египетское восприятие мира

    • Назначение человека в священном космосе

    • Практикум. Герметическая и церемониальная традиции

  8. Глава вторая. Космология

    • Космогонические школы Древнего Египта

    • Фиванское, гермопольское, мемфисское и гелиопольское предания

    • Семейства и функции нетеру

    • Практикум. Атрибуты деканов, номов и нетеру

  9. Глава третья. Священная астрономия

    • Небесная религия Египта

    • Солнечный, лунный и сотический календари

    • Деканы и зодиакальные процессы

    • Практикум. Астрологический календарь нетеру

  10. Глава четвертая. Божественный дом

    • Храм как образ вселенной

    • Священная архитектура и ориентация храмов

    • Солнечные, лунные и звездные храмовые традиции

    • Карнак, Дендера и комплекс Джосера

    • Практикум. Священное пространство

  11. Глава пятая. Дом мертвых

    • Тексты пирамид и Тексты саркофагов

    • Книга выхода в день

    • Священная анатомия человека

    • Мумификация и погребальные обряды

    • Посмертное существование и суд

    • Практикум. Погребальная магия

  12. Глава шестая. Мастера храма

    • Храмовые школы и традиция мистерий

    • Жреческие степени и служения

    • Священная литература и обучение писцов

    • Прорицание, врачевание и храмовые искусства

    • Практикум. Храмовый ритуал

  13. Глава седьмая. Посвящение

    • Духовное преображение человека

    • Царская власть и личная сила

    • Лунный, солнечный и звездный пути

    • Посвящение как «создание богов»

    • Практикум. Тройное посвящение

  14. Заключение

  15. Эпилог

  16. Приложение первое. Сокращенная династическая хронология

  17. Приложение второе. Традиция мистерий Древнего Египта

  18. Библиография

Views 61
Rating 5.0 / 5
Added 04.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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