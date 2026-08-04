Кларк - Священные традиции Древнего Египта

Книга Розмари Кларк представляет собой развернутую реконструкцию религиозного миросозерцания Древнего Египта, в которой миф, храмовая архитектура, астрономические наблюдения, погребальная обрядность и практика посвящения рассматриваются как взаимосвязанные стороны единой «Священной Науки». Автор стремится показать египетскую традицию не как собрание разрозненных культов и суеверий, а как целостную систему отношений между человеком, космосом и божественными силами — нетеру. Особое внимание уделяется тому, как эти отношения воплощались в устройстве храмов, календаре, символике царской власти, представлениях о составе человеческого существа и ритуалах перехода.

Одновременно издание является не только историко-религиоведческим описанием, но и программой современного эзотерического освоения египетского наследия. Каждая из семи глав завершается практикумом, предлагающим читателю ритуальные, созерцательные или символические упражнения. Поэтому книгу следует читать сразу в двух перспективах: как обстоятельный обзор египетской религиозной культуры и как авторскую попытку восстановить ее внутреннюю духовную логику для современного человека. Именно соединение исторического материала с герметической интерпретацией составляет и главную привлекательность труда, и его основное методологическое ограничение.

Кларк Розмари – Священные традиции Древнего Египта

Пер. с англ. К. Савельева. – М.: Издательско-торговый дом «ГРАНД»: «Фаир-пресс», 2002. – 444, [1] с.: ил.

ISBN 5-8183-0408-6

Кларк Розмари – Священные традиции Древнего Египта – Содержание