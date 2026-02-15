Классен - Случайных встреч не бывает
«Случайных встреч не бывает» — это глубокое и искреннее произведение Эрни Классена, в котором автор исследует концепцию Божественного провидения в повседневной жизни человека. Основной посыл книги заключается в том, что каждое знакомство, каждое мимолетное столкновение и даже те события, которые мы привыкли называть «удачей» или «совпадением», на самом деле являются частью детально продуманного Божьего плана. Автор призывает читателя развить в себе духовную чуткость, чтобы видеть за повседневной суетой невидимую руку Творца, Который направляет наши пути для исполнения Своих высших целей.
На страницах книги Классен делится множеством реальных историй из своей жизни и жизни других людей, показывая, как одна «случайная» встреча могла изменить судьбу, спасти от беды или привести человека к вере. Автор подчеркивает ответственность христианина быть готовым к таким моментам, чтобы стать инструментом Божьей любви для окружающих. Книга учит доверять Богу даже в периоды неопределенности, напоминая, что в Его сценарии нет лишних персонажей или пустых диалогов. Это произведение служит мощным стимулом для того, чтобы ценить каждого человека на своем пути и осознавать великое значение каждого прожитого мгновения.
Перевод с английского Р.В.В. – Langley, BC, Canada, б.г. – 112 с.
Эрни Классен – Случайных встреч не бывает – Содержание
1. Мы должны идти к ним - 2. Небольшое начало - 3. Наши немощи - сила Божья - 4. Шесть поощрений в деле личного благовествования - 5. Шестикратное вознаграждение ожидает каждого труженика - 6. Поездки для Господа - 7. Беседа по случаю ухода за ребенком - 8. Бог не нуждается в самолетах - 9. Смерть приходит ко всем - 10. География и математика по Библии - 11. Продавцы драгоценностей и косметики в Гонгконге - 12. Благовествование в Манильском аэропорту - 13. Моя поездка начинается с благовествования - 14. Мое путишествие заканчивается благовествованием - 15. Паспорт в небеса - 16. Вместо того, чтобы отвечать, он сам спросил - 17. Хлеб жизни для голодных и накормленных - 18. Чудесное переживание в Афганистане - 19. Бог никого не принуждает - 20. Благовествование в полицейской машине - 21. Вы напоминаете мне Иисуса Христа - 22. Небольшая проповедь по поводу ключа - 23. Господь направляет наши шаги - 24. Предупреждение полиции со штрафом или без штрафа - 25. Мой Отец очень богат - 26. Молитва в уличной пробке - 27. Мечтатель - 28. Г де найти мир - 29. Прекрасные ноги - 30. Для образованных ли это? - 31. Истинные богатства - 32. Наибольший совок - 33. Только медяк - 34. Зеркала - 35. Дедушка платит больше - 36. Иисус прослезился - 37. Иисус -־ вор - 38. Избранные - 39. Одна и та же проповедь - 40. Только немного - 41. Посол - 42. Щедрость - 43. Рената - 44. Живые мертвецы - 45. Важно содержимое, а не обёртка - 46. Кольцо или упаковка - 47. Бесплатно - 48. Предупреждение: может быть слишком поздно - 49. Невозможно без заявления получить дом в небесах - 50. Божья вежливость - 51. Благовествование в вагоне-ресторане 56 - 52. Лучше всего спросить изготовителя - 53. Есть ли у вас что-нибудь для души? - 54. Как выглядит внутренняя часть? - 55. Оптимист или пессимист - 56. Интересуется ли Бог нашей одеждой? - 57. Всё зависит от подписи - 58. Спорить бесполезно - 59. Наибольшая любовь - 60. Так говорит Библия - 61. Билет в небо - 62. Путь проще - 63. Противоречия в Библин - 64. Что важно? - 65. Веттер и дож ль под божьим контролем - 66. Ошибок не будет, если мы принмаем во внимание Бога - 67. Иисус вошел в лодку - 68. Благовествование в либеральной церквибв - 69. Водитель грузовика и его жена - 70. Бог знает наше финансовое положение - 71. Опередить собеседника - 72. С чего начать? - 73. Чудесная Книга - 74. Без крови нет жизни - 75. Мир не может удовлетворить сердце - 76. Средство проеив сомнений - 77. Поддельное или истинное - 78. Автобус, идущий в небеса - 79. Подвоз "голосующих" с Иисусом - 80. Машина больше не нужна - 81. С чего начать - 82. Двое молодых рыбаков - 83. Консультация по вопросам брака - 84. Совершенный климат - 85. Не лучший, но сделанный лучшим - 86. А как насчет уверенности в спасении? - 87.июня 1968г., 9:30 - 88. Ключ к сердцу - 89. Вечность очень длинная - 90. Лучше безопасность, чем сожаление - 91. Правильная длинна волны - 92. Величайшее чудо - 93. Жизнь в сыне - 94. Почему вы все еще здесь - 95. Ни риска, ни потерь - 96. Служить Иисусу радостно
