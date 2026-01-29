Клауд - 12 христианских верований, которые могут свести с ума

Многие верующие люди живут в состоянии постоянной вины, долга и эмоционального истощения. Почему? Авторы утверждают: проблема не в самой вере, а в «ложных верованиях» — искаженных установках, которые маскируются под духовные истины. Эта книга помогает отличить здоровое смирение от самобичевания, а истинную любовь — от потакания чужому эгоизму. Клауд и Таунсенд проводят «ревизию» внутренних убеждений, возвращая читателю право на личные границы, чувства и психологическое благополучие.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - 12 христианских верований, которые могут свести с ума

Триада Москва, 2003

ISBN 5–86181–288–8

Генри Клауд - Джон Таунсенд - 12 христианских верований, которые могут свести с ума - Содержание

Триада Москва, 2003

Введение

Верование № 1 Пытаться удовлетворить свои потребности — признак эгоизма

Источники проблемы - Неполнота - Потребности воплощения - Наши потребности логически обусловлены - Наши потребности должны способствовать нашему росту - Потребности воспитывают в нас смирение - Наши потребности должны привести нас к Богу - Пренебрежение своими потребностями приводит к духовным и эмоциональным проблемам - Удовлетворяя свои потребности, мы получаем возможность удовлетворить потребности других людей

Верование № 2 Если я буду достаточно духовен, меня не коснется боль или грех

Связана ли боль с духовным изъяном? - Пример Иова - Откуда у меня эти дурные мысли ?! - Способы избежать боли - Не всякая негативная эмоция — плод греха - Последствия такого учения - Ты познаешь боль, ты будешь грешить

Верование № 3 Изменив свое поведение, я смогу возрасти духовно и эмоционально

Поведенческая ловушка - В чем же проблема? - Так как же нам вести себя? - Наши поступки могут сбивать нас с толку

Верование № 4 Нужно предоставить это Господу

Не противоречащие друг другу, а параллельные истины - Варианты учения о пассивности - Двенадцать шагов и еще одна путаница - Верование № 5 Однажды процесс исцеления завершится - Когда же тебе станет лучше? - Почему рост не должен прекращаться - Существует ли цель?

Верование № 6 Оставьте прошлое позади

Что такое прошлое - Разоблачить дела тьмы - Простить всех, кто согрешил против нас - Исцелить сокрушенное сердце - Оплакать утраты - Исповедь и покаяние - Личный грех - Изменить прошлое

Верование № 7 У меня есть Бог, и в людях я не нуждаюсь

Синдром «я и Бог» - Так в чем же дело? Разве Бога недостаточно? - Любовь Божья, проявленная через посредство неверующего

Верование № 8 Обязанности способствуют духовному росту

Почему мы не считаем себя свободными? - Находясь под законом - Свобода жить - Обрести глубину жизни - Долг и стандарт - Подлинная проблема и ее решение - «Должен» или «хочу»

Верование № 9 Вина и стыд очень полезны

Мы грешны, однако - В чем тут ошибка? - Стыд и вина как внутреннее осуждение - Почему проповедь пастора Гленна мы относим к числу ложных мнений - Бывает ли чувство вины полезным? - Что вы можете сделать?

Верование № 10 Нужно сделать правильный выбор, и тогда я возрасту духовно

В нем причина неудач? - Плохое вон, хорошее внутрь - Правильные намерения или чистые помыслы - Духовный рост приводит к верным решениям

Верование № 11 Важно, как я поступаю, а не почему я это делаю

Важно, что ты делаешь - Почему это сводит нас с ума? - Послушание: приклони ко мне слух твой - Почему послушание ради послушания не соответствует библейскому учению - Страховочная сетка под названием «благодать»

Верование № 12 Познав истину, я возрасту духовно

Отсутствие отношений - Изменение характера

Заключение

Вопросы для обсуждения двенадцати «христианских» верований, которые могут свести с ума

Примечание для руководителей групп