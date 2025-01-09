Клауд - Брак - Где проходит граница

Многие пары верят в миф, что брак — это когда «двое становятся одним» до такой степени, что у них не остается личных желаний, времени и мнений. Клауд и Таунсенд объясняют, почему такое слияние смертельно для любви. Книга учит проводить границы внутри семьи так, чтобы они не разделяли вас, а создавали безопасное пространство для роста каждого. Это глубокое руководство о том, как нести ответственность за свое счастье, не перекладывая его на супруга, и как научиться говорить честное «нет», которое в итоге сделает ваше «да» по-настоящему ценным.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Брак - Где проходит граница

Перевод: И. Стариковская

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Брак - Где проходит граница - Содержание

Предисловие

Повесть о двух супружеских парах

Часть I: Что такое границы?

1. И что же такое границы?

2. Десять законов семейной жизни

3. Обозначить личное пространство

Стать еще милее ироднее

Часть II: Формирование границ в браке

4. Чтобы создать одно целое, необходимы двое

5. Что ценишь, то и имеешь

6. Первейшая ценность

Божья любовь

7. Вторая ценность

Любовь супруга

8. Третья ценность

Искренность

9. Четвертая ценность

Верность и преданность

10. Пятая ценность

Сострадание и умение прощать

11. Шестая ценность

Святость

Часть III: Как улаживать семейные конфликты