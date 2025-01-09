Клауд - Брак - Где проходит граница
Многие пары верят в миф, что брак — это когда «двое становятся одним» до такой степени, что у них не остается личных желаний, времени и мнений. Клауд и Таунсенд объясняют, почему такое слияние смертельно для любви. Книга учит проводить границы внутри семьи так, чтобы они не разделяли вас, а создавали безопасное пространство для роста каждого. Это глубокое руководство о том, как нести ответственность за свое счастье, не перекладывая его на супруга, и как научиться говорить честное «нет», которое в итоге сделает ваше «да» по-настоящему ценным.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Брак - Где проходит граница
Перевод: И. Стариковская
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Брак - Где проходит граница - Содержание
Предисловие
Повесть о двух супружеских парах
Часть I: Что такое границы?
1. И что же такое границы?
2. Десять законов семейной жизни
3. Обозначить личное пространство
Стать еще милее ироднее
Часть II: Формирование границ в браке
4. Чтобы создать одно целое, необходимы двое
5. Что ценишь, то и имеешь
6. Первейшая ценность
Божья любовь
7. Вторая ценность
Любовь супруга
8. Третья ценность
Искренность
9. Четвертая ценность
Верность и преданность
10. Пятая ценность
Сострадание и умение прощать
11. Шестая ценность
Святость
Часть III: Как улаживать семейные конфликты
12. Третий — лишний
Не допускайте вмешательства в свой брак
13. Шесть типов конфликтных ситуаций
14. Как улаживать конфликты с супругами, уважающими чужие границы
15. Как улаживать конфликты с супругами, не уважающими чужие границы
Часть IV: Границы в браке: распространенные заблуждения
16. Как избежать непреднамеренного
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