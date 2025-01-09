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Клауд - Брак - Где проходит граница

Клауд - Брак - Где проходит граница
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Многие пары верят в миф, что брак — это когда «двое становятся одним» до такой степени, что у них не остается личных желаний, времени и мнений. Клауд и Таунсенд объясняют, почему такое слияние смертельно для любви. Книга учит проводить границы внутри семьи так, чтобы они не разделяли вас, а создавали безопасное пространство для роста каждого. Это глубокое руководство о том, как нести ответственность за свое счастье, не перекладывая его на супруга, и как научиться говорить честное «нет», которое в итоге сделает ваше «да» по-настоящему ценным.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Брак - Где проходит граница

Перевод: И. Стариковская

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Брак - Где проходит граница - Содержание

Предисловие

Повесть о двух супружеских парах
Часть I: Что такое границы?

  • 1. И что же такое границы?

  • 2. Десять законов семейной жизни

  • 3. Обозначить личное пространство

  • Стать еще милее ироднее

Часть II: Формирование границ в браке

  • 4. Чтобы создать одно целое, необходимы двое

  • 5. Что ценишь, то и имеешь

  • 6. Первейшая ценность

  • Божья любовь

  • 7. Вторая ценность

  • Любовь супруга

  • 8. Третья ценность

  • Искренность

  • 9. Четвертая ценность

  • Верность и преданность

  • 10. Пятая ценность

  • Сострадание и умение прощать

  • 11. Шестая ценность

  • Святость

Часть III: Как улаживать семейные конфликты

  • 12. Третий — лишний

  • Не допускайте вмешательства в свой брак

  • 13. Шесть типов конфликтных ситуаций

  • 14. Как улаживать конфликты с супругами, уважающими чужие границы

  • 15. Как улаживать конфликты с супругами, не уважающими чужие границы

  • Часть IV: Границы в браке: распространенные заблуждения

  • 16. Как избежать непреднамеренного

Views 232
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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