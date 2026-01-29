Клауд - Что делать, когда не знаешь, что делать
Вы когда-нибудь чувствовали, что застряли? Когда старые методы не работают, а новые пугают, и кажется, что любое решение будет ошибкой. В книге «Что делать, когда не знаешь, что делать» признанные эксперты по психологии Генри Клауд и Джон Таунсенд предлагают не просто слова утешения, а четкий алгоритм действий для моментов полной растерянности.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Что делать, когда не знаешь, что делать
М., Триада, 2006 г. - 400с.
ISBN 5-86181-327-2
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Что делать, когда не знаешь, что делать
Пролог. Всем нужен путь
Часть I. Восемь принципов: правила духовного путешествия
1. Принцип 1. Начните путешествие с Богом
2. Принцип 2. Разумно выбирайте попутчиков
3. Принцип 3. Цените мудрость
4. Принцип 4. Оставьте прошлое в прошлом
5. Принцип 5. Познайте свои ошибки и слабости
6. Принцип 6. Душа возрастает в страданиях
7. Принцип 7. Принимайте жизнь такой, какая она есть
8. Принцип 8. Возлюбите Бога всем сердцем вашим
Часть II. Принципы в действии
9. Любовь и свидания
10. Брачные отношения
11. Секс и близость
12. Люди, которые отравляют жизнь. Конфликты
13. Родители и дети
14. Страх и тревожность
15. Развод и утрата любви
16. Зависимость и дурные привычки
17. Уныние и депрессия
18. Вина и стыд
19. Лишний вес и духовное здоровье
20. Заветные мечты и личные цели
Заключение. Начните путешествие сегодня
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