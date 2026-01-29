Клауд - Что делать, когда не знаешь, что делать

Вы когда-нибудь чувствовали, что застряли? Когда старые методы не работают, а новые пугают, и кажется, что любое решение будет ошибкой. В книге «Что делать, когда не знаешь, что делать» признанные эксперты по психологии Генри Клауд и Джон Таунсенд предлагают не просто слова утешения, а четкий алгоритм действий для моментов полной растерянности.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Что делать, когда не знаешь, что делать

М., Триада, 2006 г. - 400с.

ISBN 5-86181-327-2

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Что делать, когда не знаешь, что делать

Пролог. Всем нужен путь

Часть I. Восемь принципов: правила духовного путешествия

1. Принцип 1. Начните путешествие с Богом

2. Принцип 2. Разумно выбирайте попутчиков

3. Принцип 3. Цените мудрость

4. Принцип 4. Оставьте прошлое в прошлом

5. Принцип 5. Познайте свои ошибки и слабости

6. Принцип 6. Душа возрастает в страданиях

7. Принцип 7. Принимайте жизнь такой, какая она есть

8. Принцип 8. Возлюбите Бога всем сердцем вашим

Часть II. Принципы в действии

9. Любовь и свидания

10. Брачные отношения

11. Секс и близость

12. Люди, которые отравляют жизнь. Конфликты

13. Родители и дети

14. Страх и тревожность

15. Развод и утрата любви

16. Зависимость и дурные привычки

17. Уныние и депрессия

18. Вина и стыд

19. Лишний вес и духовное здоровье

20. Заветные мечты и личные цели

Заключение. Начните путешествие сегодня