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Клауд - Что делать, когда не знаешь, что делать

Клауд - Что делать, когда не знаешь, что делать
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Вы когда-нибудь чувствовали, что застряли? Когда старые методы не работают, а новые пугают, и кажется, что любое решение будет ошибкой. В книге «Что делать, когда не знаешь, что делать» признанные эксперты по психологии Генри Клауд и Джон Таунсенд предлагают не просто слова утешения, а четкий алгоритм действий для моментов полной растерянности.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Что делать, когда не знаешь, что делать

М., Триада, 2006 г. - 400с.

ISBN 5-86181-327-2

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Что делать, когда не знаешь, что делать

Пролог. Всем нужен путь

Часть I. Восемь принципов: правила духовного путешествия

  • 1. Принцип 1. Начните путешествие с Богом

  • 2. Принцип 2. Разумно выбирайте попутчиков

  • 3. Принцип 3. Цените мудрость

  • 4. Принцип 4. Оставьте прошлое в прошлом

  • 5. Принцип 5. Познайте свои ошибки и слабости

  • 6. Принцип 6. Душа возрастает в страданиях

  • 7. Принцип 7. Принимайте жизнь такой, какая она есть

  • 8. Принцип 8. Возлюбите Бога всем сердцем вашим

Часть II. Принципы в действии

  • 9. Любовь и свидания

  • 10. Брачные отношения

  • 11. Секс и близость

  • 12. Люди, которые отравляют жизнь. Конфликты

  • 13. Родители и дети

  • 14. Страх и тревожность

  • 15. Развод и утрата любви

  • 16. Зависимость и дурные привычки

  • 17. Уныние и депрессия

  • 18. Вина и стыд

  • 19. Лишний вес и духовное здоровье

  • 20. Заветные мечты и личные цели

Заключение. Начните путешествие сегодня

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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