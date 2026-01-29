Клауд - Как спасти свою семейную лодку

Многие верят, что брак — это полное растворение друг в книге. Но Генри Клауд и Джон Таунсенд доказывают обратное: лодка любви идет ко дну именно тогда, когда супруги теряют свои границы. Если вы чувствуете, что партнер вас «душит», или, наоборот, устали нести ответственность за его счастье в одиночку — эта книга станет вашим компасом.

Авторы бестселлера «Барьеры» переносят свою легендарную концепцию в спальню и гостиную. Вы узнаете, как защитить свой брак от вмешательства родителей, как правильно ссориться, не разрушая доверия, и почему честное «нет» может спасти близость лучше, чем притворное «да». Это не просто советы психологов — это дорожная карта для тех, кто хочет превратить созависимость в крепкий союз двух свободных и любящих людей.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как спасти свою семейную лодку

Издательство — «Триада» — 348 с.

Москва — 2007 г.

ISBN-10: 5-86181-349-3

ISBN-13: 978-5-86181-349-5

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как спасти свою семейную лодку - Содержание

Москва — 2007 г.

Вместо предисловия

Ошибочное представление № 1 «Мой спутник жизни должен перемениться»

Хотите изменить супруга — меняйтесь сами - Чем меньше зависимости, тем больше любви - Но ведь я-то человек вполне зрелый! - Ты сводишь меня с ума - Один в поле не воин, но...

Ошибочное представление № 2 «Мой спутник жизни просто обязан меня осчастливить»

Счастье: где его искать? - Необходимость или желание? - Хватит искать свою «вторую половину» - Самоотречение? Вы что, смеетесь? - «Накренившиеся» отношения не могут не зачерпнуть воды

Ошибочное представление № 3 «Мой спутник жизни должен идеально мне подходить»

Совершенных людей не бывает - Будьте великодушны - Иногда не обойтись без хорошего толчка - Да здравствуют различия! - До глубины души

Ошибочное представление №4 «Спутник жизни ни в коем случае не должен меня обижать»

Обиды случаются, но это не смертельно - Прошлые обиды, нынешние беды - Принимать, но не одобрять - Супруги способны вызвать к жизни все худшее, что есть в их душах - Не поддавайтесь искушению разорвать отношения и уйти

Ошибочное представление № 5 «Мой супруг должен читать мои мысли»

Не скрывайте своих чувств - Не бегите от реальности - Вы и в самом деле говорите то, что думаете? - Нужно не только слушать, но и слышать - Что чаще всего мешает общению

Ошибочное представление № 6 «Мы ни в коем случае не должны ссориться»

Боритесь за обоюдную победу - Фатальный изъян справедливости - Любовь будет длиться, пока не иссякнет прощение - Смирение — дверь, а не коврик возле нее - Как спокойно реагировать на вспышки партнера

Ошибочное представление № 7 «Супруг должен безоговорочно мне доверять»

Доверие — это риск, без которого не обойтись - Утраченное доверие можно вернуть - Доверие процветает там, где есть независимость - Правила и дисциплина

Ошибочное представление № 8 «Я жду, что в постели ты будешь само совершенство»