Клауд - Как воспитать замечательного ребенка
Многие родители тратят все силы на борьбу с симптомами: капризами, плохими оценками или ленью. Клауд и Таунсенд предлагают заглянуть глубже. Главная задача родителя — не вырастить «удобного» ребенка, а развить в нем внутренние качества, которые помогут ему справляться с реальностью. Книга описывает шесть ключевых способностей (связанность, разделение, понимание добра и зла и др.), которые необходимо привить ребенку на разных этапах взросления. Это не просто советы по дисциплине, а стратегия построения глубоких и доверительных отношений на всю жизнь.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как воспитать замечательного ребенка
Пер. с англ.: Л. Сумм, М: «Триада», 2002. - 296 с.
ISBN 5-86181-244-6
Самое главное, что могут сделать родители для ребенка - воспитать характер.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как воспитать замечательного ребенка - Содержание
Самое главное, что могут сделать родители для ребенка - воспитать характер.
Часть первая. Воспитание характера
Глава 1. Задачи воспитания: характер ребенка
Глава 2. Истина и милость
Глава 3. Фактор времени
Часть вторая. Шесть черт характера, необходимых каждому ребенку
Глава 4. Закладывая основы жизни: привязанность
Глава 5. Развитие самоконтроля: ответственность
Глава 6. Жизнь в несовершенном мире: реальность
Глава 7. Развитие талантов и способностей: компетентность
Глава 8. Становление совести: мораль
Глава 9. Связь с Богом: вера и духовная жизнь
Часть третья. Слагая с себя полномочия
Глава 10. Подготовка к самостоятельной жизни
Глава 11. Специфические проблемы подросткового периода
Часть четвертая. Особые обстоятельства
Глава 12. Темперамент
Глава 13. Родители-одиночки
Заключение. Главное — общение
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