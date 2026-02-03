Клауд - Как воспитать замечательного ребенка

Многие родители тратят все силы на борьбу с симптомами: капризами, плохими оценками или ленью. Клауд и Таунсенд предлагают заглянуть глубже. Главная задача родителя — не вырастить «удобного» ребенка, а развить в нем внутренние качества, которые помогут ему справляться с реальностью. Книга описывает шесть ключевых способностей (связанность, разделение, понимание добра и зла и др.), которые необходимо привить ребенку на разных этапах взросления. Это не просто советы по дисциплине, а стратегия построения глубоких и доверительных отношений на всю жизнь.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как воспитать замечательного ребенка

Пер. с англ.: Л. Сумм, М: «Триада», 2002. - 296 с.

ISBN 5-86181-244-6

Самое главное, что могут сделать родители для ребенка - воспитать характер.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Как воспитать замечательного ребенка - Содержание

Самое главное, что могут сделать родители для ребенка - воспитать характер.

Часть первая. Воспитание характера

Глава 1. Задачи воспитания: характер ребенка

Глава 2. Истина и милость

Глава 3. Фактор времени

Часть вторая. Шесть черт характера, необходимых каждому ребенку

Глава 4. Закладывая основы жизни: привязанность

Глава 5. Развитие самоконтроля: ответственность

Глава 6. Жизнь в несовершенном мире: реальность

Глава 7. Развитие талантов и способностей: компетентность

Глава 8. Становление совести: мораль

Глава 9. Связь с Богом: вера и духовная жизнь

Часть третья. Слагая с себя полномочия

Глава 10. Подготовка к самостоятельной жизни

Глава 11. Специфические проблемы подросткового периода

Часть четвертая. Особые обстоятельства

Глава 12. Темперамент

Глава 13. Родители-одиночки

Заключение. Главное — общение