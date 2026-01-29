Клауд - Я не виноват

Это всё из-за кризиса», «У меня такая наследственность», «Меня не ценят на работе» — каждый раз, когда мы произносим подобные фразы, мы отдаем пульт управления своей жизнью в чужие руки. Психологи Генри Клауд и Джон Таунсенд показывают, что поиск виноватых — это защитный механизм, который помогает избежать боли, но одновременно строит тюрьму вокруг нашей личности.

Книга предлагает пошаговую стратегию перехода от жалоб к действиям, помогая обрести истинную автономию и силу.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Я не виноват - Как больше не искать оправданий и начать жить

Пер. с англ. / Г. Клауд, Дж. Таунсенд — Москва: Триада, 2008. - 313 с.

ISBN 978–5–86181–391–4

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Я не виноват - Как больше

Введение

Поиск виноватых или достижение цели? - Чего вам не хватает?

1. Кто в ответе за вашу жизнь?

Кто отвечает за вашу жизнь - Что такое личность? - Требуем справедливости? Или становимся хозяевами своей жизни? - Сценарии поражения - Отвлекающие маневры - Оправдания ничего не меняют

2. Как вы мыслите?

Как мы мыслим - Сделайте первый шаг - Как разум искажает реальное восприятие ответственности - Путь к здоровому мышлению

3. Выбор есть всегда

Как мы приспосабливаемся - Как усваивают беспомощность - Учимся открывать возможности - Круг свободы

4. Рискуйте!

Время пойти по водам - Попробуйте то, что вы никогда не делали - Все надо делать вовремя

5. Один в поле не воин

Экосистема успеха - Ищем ресурсы - Добрые плоды вашей экосистемы

6. Научитесь говорить «нет»

Вы — главный хранитель своей мечты - Зона Посвящения - Помехи и преграды на пути в Зону Посвящения: современный стиль жизни - Не соглашайтесь на меньшее

7. Неудачи — великие учителя

Начало одно — исход разный - О природе вещей - Если уж неудача — то самая лучшая

8. Стойкость города берет

За все необходимо бороться - Стойкость и упорство: кузница сильного характера - Препятствия — это замаскированные дары Божьи - Каждый шаг имеет значение - Не ждите милостей от природы - Посмотрим на картину в целом

Заключение