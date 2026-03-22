Светскому мышлению чужда сама мысль о том, что суть религии заключается в фактах, а не в чувствах и предпочтениях. Исследователи Нового Завета, участвующие в движении «Семинар об Иисусе Христе» и не признающие 80 процентов Его слов в евангелиях, утверждают, что Он на самом деле не воскресал из мертвых, но христиане не должны об этом беспокоиться, потому что слова «„Бог воскресил Его из мертвых” — это исповедание веры, а не исторический факт».

Евангельские христиане стараются противостоять подобному подходу к христианскому учению, но даже их можно удивить книгой о церкви, если в ней рассматривается библейское учение на эту тему и придается важное значение ветхозаветной модели Божьего народа. Тем не менее церковь также является частью Божьего откровения.

Если церковь хочет выстоять против врат ада, она должна знать о завете Бога с ней, о своей связи с Иисусом Христом и о «Свято-Духовой» силе своего призвания. В XXI веке церковь должна быть не столько открытой к ищущим, сколько посланной к ищущим, отправленной Господом нести Евангелие, весть о кресте, всем народам/

Эдмунд Клауни - Церковь

Контуры христианского богословия

Пер. с англ. В. Г. Савенкова — Мн.: Позитив-центр, 2014. - 356 с.

ISBN 978-0-8308-1534-0 (англ.)

ISBN 978-985-6983-51-4 (рус.)

Перевод осуществлен по изданию:

The Churchby Edmund P. Clowney

Inter-Varsity PressDowners Grove,First published 1995

Эдмунд Клауни - Церковь - Содержание

Общее предисловие к серии

Предисловие

Список сокращений

Глава 1. Колония небес

Глава 2 Божий народ

Глава 3. Церковь Христа

Глава 4. Общение Духа

Глава 5. Дар Святого Духа

Глава 6. «Верую в святую соборную Церковь»

Глава 7. Святость и кафоличность

Глава 8. Признаки церкви

Глава 9. Служение поклонения

Глава 10. Взращивание церкви

Глава 11. Миссия церкви

Глава 12. Церковь в контексте мировой культуры

Глава 13. Царство, церковь и государство

Глава 14. Устройство церкви Христа

Глава 15. Служение женщин в церкви

Глава 16. Дары Святого Духа в церкви

Глава 17. Дар пророчества в церкви

Глава 18. Таинства

Именной указатель

Библейский указатель