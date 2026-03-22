Клауни - Церковь
Светскому мышлению чужда сама мысль о том, что суть религии заключается в фактах, а не в чувствах и предпочтениях. Исследователи Нового Завета, участвующие в движении «Семинар об Иисусе Христе» и не признающие 80 процентов Его слов в евангелиях, утверждают, что Он на самом деле не воскресал из мертвых, но христиане не должны об этом беспокоиться, потому что слова «„Бог воскресил Его из мертвых” — это исповедание веры, а не исторический факт».
Евангельские христиане стараются противостоять подобному подходу к христианскому учению, но даже их можно удивить книгой о церкви, если в ней рассматривается библейское учение на эту тему и придается важное значение ветхозаветной модели Божьего народа. Тем не менее церковь также является частью Божьего откровения.
Если церковь хочет выстоять против врат ада, она должна знать о завете Бога с ней, о своей связи с Иисусом Христом и о «Свято-Духовой» силе своего призвания. В XXI веке церковь должна быть не столько открытой к ищущим, сколько посланной к ищущим, отправленной Господом нести Евангелие, весть о кресте, всем народам/
Эдмунд Клауни - Церковь
Контуры христианского богословия
Пер. с англ. В. Г. Савенкова — Мн.: Позитив-центр, 2014. - 356 с.
ISBN 978-0-8308-1534-0 (англ.)
ISBN 978-985-6983-51-4 (рус.)
Перевод осуществлен по изданию:
The Churchby Edmund P. Clowney
Inter-Varsity PressDowners Grove,First published 1995
Эдмунд Клауни - Церковь - Содержание
Общее предисловие к серии
Предисловие
Список сокращений
Глава 1. Колония небес
Глава 2 Божий народ
Глава 3. Церковь Христа
Глава 4. Общение Духа
Глава 5. Дар Святого Духа
Глава 6. «Верую в святую соборную Церковь»
Глава 7. Святость и кафоличность
Глава 8. Признаки церкви
Глава 9. Служение поклонения
Глава 10. Взращивание церкви
Глава 11. Миссия церкви
Глава 12. Церковь в контексте мировой культуры
Глава 13. Царство, церковь и государство
Глава 14. Устройство церкви Христа
Глава 15. Служение женщин в церкви
Глава 16. Дары Святого Духа в церкви
Глава 17. Дар пророчества в церкви
Глава 18. Таинства
Именной указатель
Библейский указатель
No comments yet. Be the first!