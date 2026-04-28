Клавдий Птолемей - Тетрабиблос
Трактат «Тетрабиблос» (или «Четверокнижие») Клавдия Птолемея — это не просто книга, а основополагающий труд, который на протяжении полутора тысяч лет служил главным учебником по классической западной астрологии. Птолемей, будучи выдающимся математиком и астрономом, в этом произведении систематизировал разрозненные знания древности, придав им логическую форму и теоретическое обоснование.
В отличие от «Альмагеста», описывающего математическую модель движения планет, «Тетрабиблос» посвящен влиянию этих движений на земные события и человеческие судьбы. Птолемей рассматривает астрологию как прикладную отрасль физики того времени, утверждая, что если Солнце и Луна влияют на приливы и времена года, то и другие планеты должны оказывать тонкое воздействие на материальный мир и психику человека.
Издание содержит подробное описание качеств планет, знаков зодиака, а также методологию составления как мунданных прогнозов (для целых стран и народов), так и индивидуальных карт рождения (гороскопов). Птолемей первым связал астрологические принципы с аристотелевской теорией четырех стихий и качеств (тепло, холод, сухость, влажность), что сделало его систему универсальной для средневековой науки и медицины.
М.: КАРАМЗИН, 2018. — 394 с.
ISBN 978-5-9391-0332-9
Клавдий Птолемей — Тетрабиблос - Содержание
Вводная часть: Очерк об астрономических представлениях Птолемея (теория эпициклов и деферентов) и принципах его геоцентрической системы мира.
Книга I. Основы: Теоретическое обоснование астрологии. Описание сил планет (благотворных и вредоносных), мужских и женских знаков, аспектов и тригонов. Определение терминов («лики», «колесницы», «градусы»).
Книга II. Мунданная астрология: Влияние звезд на целые регионы. Методика предсказания затмений, появления комет и прогнозирования погоды. Сопоставление стран с тригонами.
Книга III. Генетлиалогия (карты рождения): Определение гороскопической точки. Предсказания о родителях, братьях, продолжительности жизни, форме тела и темпераменте. Глава о «качестве души» и психическом здоровье.
Книга IV. Жизненные обстоятельства: Оценка материального благополучия, карьеры и социального положения. Астрология брака, рождения детей и путешествий. Описание характера смерти и шкалы времени в жизни человека.
