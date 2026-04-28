Трактат «Тетрабиблос» (или «Четверокнижие») Клавдия Птолемея — это не просто книга, а основополагающий труд, который на протяжении полутора тысяч лет служил главным учебником по классической западной астрологии. Птолемей, будучи выдающимся математиком и астрономом, в этом произведении систематизировал разрозненные знания древности, придав им логическую форму и теоретическое обоснование.

В отличие от «Альмагеста», описывающего математическую модель движения планет, «Тетрабиблос» посвящен влиянию этих движений на земные события и человеческие судьбы. Птолемей рассматривает астрологию как прикладную отрасль физики того времени, утверждая, что если Солнце и Луна влияют на приливы и времена года, то и другие планеты должны оказывать тонкое воздействие на материальный мир и психику человека.

Издание содержит подробное описание качеств планет, знаков зодиака, а также методологию составления как мунданных прогнозов (для целых стран и народов), так и индивидуальных карт рождения (гороскопов). Птолемей первым связал астрологические принципы с аристотелевской теорией четырех стихий и качеств (тепло, холод, сухость, влажность), что сделало его систему универсальной для средневековой науки и медицины.

Клавдий Птолемей — Тетрабиблос

М.: КАРАМЗИН, 2018. — 394 с.

ISBN 978-5-9391-0332-9

