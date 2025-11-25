Льюис - Собрание сочинений - 8 томов

От автора. Хочу предупредить читателей, что я не предлагаю никакой помощи тем, кто колеблется между двумя христианскими "деноминациями". Вы не получите от меня совета, кем вы должны стать: приверженцем ли англиканской церкви или методистской, членом пресвитерианской или римской католической церкви. Этот вопрос я опустил умышленно (даже приведенный выше список я дал просто в алфавитном порядке). Я не делаю тайны из моей собственной позиции. Я совершенно обычный рядовой член церкви Англии, не слишком "высокий", не слишком "низкий", и вообще не слишком что бы то ни было. Но в этой книге я не делаю попытки переманить кого-либо на мою позицию.



С того самого момента, как я стал христианином, я всегда считал, что лучшая и, возможно, единственная услуга, какую я мог бы оказать моим неверующим ближним, - это объяснить и защитить веру, которая была общей и единой почти для всех христиан на протяжении всех времен. У меня достаточно причин для такой точки зрения.



Прежде всего, вопросы, которые разделяют христиан (на различные деноминации), часто касаются отдельных проблем высокой теологии или даже истории церкви, и эти вопросы следует оставить на рассмотрение специалистов, профессионалов. Я бы захлебнулся в таких глубинах и скорее сам нуждался бы в помощи, чем был бы способен оказать ее другим.



Во-вторых, я думаю, мы должны признать, что дискуссии по этим спорным вопросам едва ли способны привлечь в христианскую семью человека со стороны. Обсуждая их письменно и устно, мы скорее отпугиваем его от христианского сообщества, чем привлекаем к себе. Наши расхождения во взглядах следует обсуждать лишь в присутствии тех, кто уже пришел к вере в то, что есть один Бог и что Иисус Христос - Его единственный Сын.



Наконец, у меня создалось впечатление, что гораздо больше талантливых авторов было вовлечено в обсуждение этих спорных вопросов, чем в защиту сущности христианства, или "просто" христианства, как его называет Бакстер. Та область, в которой, как я считал, я мог бы послужить с наибольшим успехом, более всего в подобной службе и нуждалась. Естественно, именно туда я и направился.

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений - 8 томов

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



Собрание сочинений: В 8 т.: Пер. с англ. / Клайв Стейплз Льюис. – М.: Фонд им. о. Александра Меня; СПб.: Библия для всех, 2003. – 22 см.



На тит.л.: К 100-летию со дня рождения.



Т. 1: Просто христианство; Любовь / Ил. Юлии Кондрашевой. – 2004. – 302 с.: ил.



Содерж.: Об авторе этих книг / Р.Л. Грин (с. 8-9); Просто христианство / Пер. с англ. И. Череватой под ред. Н. Трауберг (с. 11-202); Любовь / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 203-289); Можно ли считать К.С. Льюиса «анонимным православным»? / Еп. Диоклийский Каллист (с. 280-289); Примечания (с. 290-301).



3000 экз. – ISBN 985-6399-17-3.



Т. 2: Пока мы лиц не обрели; Статьи, выступления, интервью / Ил. Г. Печериной. – М.: Фонд о. Александра Меня; СПб.: Fazenda Дом надежды, 2004. – 382 с.: ил.



Содерж.: Пока мы лиц не обрели / Пер. с англ. И. Кормильцева (с. 9-243); Статьи, выступления, интервью: Хоббит / Пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой (с. 247-248); Христианство и культура / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 249-257); Национальное покаяние / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 258-260); Как относиться к себе / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 261-262); О рыцарстве / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 263-265); Размышления о третьей заповеди / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 266-268); Бремя славы / Пер. с англ. Н.Трауберг (с. 269-276); Психоанализ и литературная критика / Пер. с англ. М. Сухотина (с. 277-292); О равенстве / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 293-295); О старинных книгах / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 296-298); Коллектив и мистическое тело / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 299-306); Христианская апологетика (фрагмент) / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 307-308); После чистоплюйства / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 309-311); Человек или кролик / Пер. с англ. Н.Трауберг (с. 312-315); Упадок веры / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 316-319); Современные переводы Библии / Пер. с англ. Е. Майданович (с. 320-324); «Смерть Артура» / Пер. с англ. М. Сухотина (с. 325-333); «Беда с этим N» / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 334-336); Избранный круг / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 337-343); Возрождение или упадок? / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 344-346); Возможен ли прогресс? / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 347-351); Сила молитвы / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 352-355); Из двух интервью / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 356-360); У нас нет права на счастье / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 361-365); Почему мы вправе назвать роман «Пока мы лиц не обрели» христианским? / А. Архипова (с. 366-369); Примечания [к роману «Пока мы лиц не обрели»] / И. Кормильцев, И. Тимашева (с. 370-373); Примечания [к статьям, выступлениям, интервью] / М. Сухотин, Н. Трауберг, О. Неве (с. 373-381); Известно ли вам… (с. 382).



3000 экз. – ISBN 5-94880-009-1.



Т. 3: За пределы безмолвной планеты; Переландра; Человек отменяется / Ил. К. Комардин. – 2003. – 415 с.: цв. ил.



Содерж.: За пределы безмолвной планеты / Пер. с англ. С. Кошелева, М. Мушинской, А. Казанской (с. 9-176); Переландра / Пер. с англ. Л. Сумм под ред. Н. Трауберг (с. 177-370); Человек отменяется / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 371-404); Примечания (с. 405-413).

5000 экз. – ISBN 5-7454-0781-6.



Т. 4: Мерзейшая мощь. Рассказы =That Hideous Strength. Short Stories / Ил. К. Комардин. – 2003. – 350 с.: ил., цв. ил.



Содерж.: Мерзейшая мощь: Роман / Пер. Н. Трауберг (с. 7-309); Рассказы: Поддельные земли / Пер. Н. Трауберг (с. 310-314); Ангелы-служители / Пер. Т. Чепайтис (с. 315-324); Вещей незримых очертанья / Пер. Н. Трауберг (с. 325-330); Слепорожденный / Пер. А. Графова (с. 331-335); Космическая трилогия: Статья / Н. Трауберг (с. 336-338); Примечания / И. Кормильцев (с. 339-350).



5000 экз. – ISBN 5-7454-0795-6.



Т. 5: Лев, колдунья и платяной шкаф; Конь и его мальчик; Принц Каспиан; «Покоритель зари», или Плавание на край света. – 2005. – 479 с.: ил.



Содерж.: Лев, колдунья и платяной шкаф / Пер. с англ. Г. Островской (с. 9-120); Конь и его мальчик / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 121-218); Принц Каспиан / Пер. с англ. Н. Доброхотовой-Майковой (с. 219-346); «Покоритель Зари», или Плавание на край света / Пер. с англ. Н. Трауберг при участии Т. Шапошниковой (с. 347-473).



Из цикла "Хроники Нарнии". - 2500 экз. – ISBN 5-902430-02-X. - ISBN 5-902430-07-0.



Т. 6: Серебряное кресло; Племянник чародея; Последняя битва; Письма детям; Статьи о Нарнии / пер. с англ.: Н. Трауберг и др. – М.: Фонд им. о. Александра Меня: Дом надежды, 2005. – 431 с.: ил.



Содерж.: Серебряное кресло / Пер. с англ. Н. Трауберг при участии Т. Шапошниковой (с. 9-124); Племянник чародея / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 125-214); Последняя битва / Пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой (с. 215-326); Письма детям / Пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой (с. 327-392); Статьи о Нарнии: Три способа писать для детей / Пер. с англ. Н. Будиной (с. 393-403); Иногда лучше рассказать обо всем в сказке / Пер. с англ. Н. Будиной (с. 404-407); О вкусах детей / Пер. с англ. Н. Будиной (с. 408-410); Все началось с образов / Пер. с англ. Н. Будиной (с. 411-411); История Нарнии, насколько она известна / Пер. с англ. С. Кошелева (с. 412-413); «Закон Божий» и «Хроники Нарнии» / Диакон Андрей Кураев (с. 414-430).



2300 экз. – ISBN 5-902430-09-7.



Т. 7: Кружной путь или Блуждания паломника; Чудо; Настигнут радостью: (духовная автобиография) / пер. с англ. Н. Трауберг, Л. Сумм; сост. и ред. О. Неве; ил. Ю. Кондрашова. – СПб.: Фонд имени отца Александра Меня, 2006. – 447 с.: ил.



Содерж.: Кружной путь, или Блуждания паломника / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 9-144); Чудо / Пер. с англ. Н. Трауберг (с. 145-272); Настигнут радостью: духовная автобиография / Пер. с англ. Л. Сумм (с. 273-437); Примечания (с. 438-446).



2000 экз. – ISBN 5-7454-0462-0.



Т. 8: Письма Баламута; Баламут поднимает тост; Страдание; Расторжение брака; Размышление о псалмах; Письма к Малькольму. – 2005. – 463 с.: ил.



Содерж.: Письма Баламута / Пер. Т. Шапошниковой, Н. Трауберг (с. 9-110); Баламут предлагает тост / Пер. Н. Трауберг (с. 111-122); Страдание / Пер. Н. Трауберг (с. 123-208); Расторжение брака / Пер. Н. Трауберг (с. 209-266); Размышления о псалмах / Пер. Н. Трауберг (с. 267-336); Письма к Мальклольму / Пер. Г. Ястребова (с. 337-423); Похороны великого мифа / Пер. Е. Канищевой (с. 424-437); К. С. Льюис / П. Крифт; Пер. Н. Трауберг (с. 438-441); Примечания / М. Сухотин (с. 442-462).



2500 экз. – ISBN 5-902430-08-9.

Все произведения мы постарались обеспечить примечаниями, в каждый том поместили наиболее интересные статьи о К. С. Льюисе. Решив ограничиться небольшой вступительной статьей Ланселина Грина, каждый том мы заканчиваем страничкой «Знаете ли Вы?», где Вы найдете множество интересных фактов биографии Льюиса.

В оформлении этого собрания сочинений приняли участие молодые Екатеринбургские художники-иллюстраторы, студенты 5 курса мастерской «Дизайн книг» Уральской государственной архитектурно-художественной академии.

По существу вы увидите результаты уникального учебно-творческого эксперимента, где разные по характеру и жанру произведения были проиллюстрированы разными авторами, объединенными одной концепцией и единым стилистическим решением. Мы надеемся, что этот дебют по достоинству оценит каждый читатель, для которого в книге важно не только содержание, но и форма.

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений в 8 томах - Том 1

Просто христианство. Любовь: Собр. соч. в 8 т. Т. 1

Пер. с англ.: Н. Трауберг и др.

М.: Фонд о. Александра Меня; СПб.: Библия для всех, 2004, 304 с.

Собрание сочинений в восьми томах, том 8

ISBN 985-6399-17-3

Печатается по изданиям:

Lewis С. S. Mere Christianity. L, 1943. Перевод с английского И. Череватой.

Lewis С. S. Four Loves. L, 1960. Перевод с английского Н. Л. Трауберг.

Издание подготовлено Фондом имени Александра Меня Москва, 2004

Художественное оформление Александр Коротич

Клайв Стейплз Льюис - Просто христианство - Любовь - Собрание сочинений в 8 томах - Том 1 - Содержание

Oт издателей

Роджер Ланселин Грин - Об авторе этих книг

Просто христианство

Предисловие

Книга I

Добро и зло как ключ к пониманию вселенной

Книга II

Во что верят христиане

Книга III

Христианское поведение

Книга IV

За пределами личности, или первые шаги в учении о Троице

Любовь

Епископ Диоклийский Каллист - Можно ли считать К. С. Льюиса "анонимным православным"?

Пока мы лиц не приобрели - роман написан в 1954 – 1955 гг.

Перевод выполнен И. Кормильцевым по изданию: Lewis С. S. Till we have faces. L., 1956.

Впервые был опубликован в журнале «Иностранная литература» № 1, 1997 г.

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений в 8 томах - Том 2

Льюис К. С. Пока мы лиц не обрели. Статьи, выступления, интервью: Собр. соч. в 8 т. Т. 2 / Пер. с англ.: И. Кормильцев и др. — М.: Фонд о. Александра Меня; СПб.: Fazenda Дом надежды, 2004, 384 с.

ISBN 5–94880–009–1

УДК 23/28

ББК 86.37

Л 89

С. S. Lewis

Till We Have Faces

Essays Speeches

Interviews

Клайв Стейплз Льюис - Пока мы лиц не обрели - Статьи, выступления, интервью - Собрание сочинений в 8 томах - Том 2

Пока мы лиц не обрели

Статьи. Выступления. Интервью

Хоббит

Христианство и культура

Национальное покаяние

Как относиться к себе

О рыцарстве

Размышления о третьей заповеди

Бремя славы

Психоанализ и литературная критика

О равенстве

О старинных книгах

Коллектив и мистическое тело

Из статьи «Христианская апологетика»

После чистоплюйства

Человек или кролик?

Упадок веры

Современные переводы Библии

«Смерть Артура»

«Беда с этим N!..»

Избранный круг

Возрождение или упадок?

Возможен ли прогресс?

Сила молитвы

Из двух интервью

У нас нет права на счасть

3–й том восьмитомного собрания произведений К. С. Льюиса (1898–1963), современного классика английской литературы и христианского мыслителя, включает романы «За пределы безмолвной планеты», «Переландра».

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений в 8 томах - Том 3

Льюис К. С. За пределы безмолвной планеты. Переландра: Собр. соч. в 8 т. Т. 3 / Пер. с англ.: — М.: Фонд имени о. Александра Меня Москва, СПб.: «Библия для всех» 1999, 416 с.

Собрание сочинений в восьми томах, том 3.

ISBN 5–85577–044–3

УДК 23/28

ББК 86.37

Л 89

С. S. LEWIS

Out of the Silent Planet

Perelandra

The Abolition of Man

Клайв Стейплз Льюис - За пределы безмолвной планеты - Переландра - Собрание сочинений в 8 томах - Том 3 - Содержание

ЗА ПРЕДЕЛЫ БЕЗМОЛВНОЙ ПЛАНЕТЫ

Роман впервые опубликован и 1938 г. Перевод выполнен С. Кошелевым (главы I – XII), М. Мушинской (главы XIII – XVIII), А. Казанской: под ред. Н. Трауберг (главы XIX XXII, Постскриптум) по изданию: Lewis С. S. Out of the Silenl Planel. Lnd., 1976. Впервые по–русски был опубликован в журнале «Дружба народов». 1992 г., № 2–3. А также в издательствах «Северо—Запад» (Спб, 1993 г.) и «ЛШ» — «Вече» (М., 1993 г.).

ПЕРЕЛАНДРА

Роман впервые опубликован в 1943 г. Также печатался под названием « Voyage lo Venus (Perelanclra)». Перевод выполнен Л. Сумм но изданию: С. S. Lewis. Perelandra. New York, 1962; подготовлен к изданию при участии Н. Трауберг и впервые вышел в журнале «Дружба народов», 1992 г., .№ 2–3. Далее в издательствах «Северо—Запад» (СПб, 1993 г.) и «ЛШ» «Вече» (М., 1993 г.).

ЧЕЛОВЕК ОТМЕНЯЕТСЯ

Трактат на основе цикла радиобесед впервые издан в 1943 г. Перевод выполнен Н. Трауберг но изданию: Lewis С. S. The abolition of man, or Reflections on education with special reference to the leaching of English in the upper forms of schools. — Glasgow. Collins found, paperbacks, 1978. Впервые по–русски опубликован к реферативном сборнике «Образ человека XX века», М., АН СССР, ИПИОП, 1988. Далее в издательстве «Северо—Запад» (СПб, 1993 г.) и «ЛШ» — «Вече» (М., 1993 г.) в одном томе с Космической трилогией.

Человек отменяется, или мысли о просвещении и воспитании, особенно же о том, чему учат в старших классах английских школ

I. Человек бесчувственный

II. Путь

III. Человек отменяется

Известно ли вам?..

Лед тронулся! Клуб Эсхатос приступил к выполнению целевой программы - перед Вами первый том собрания сочинений Клайва Стейпл Льюиса!

Этот первый том проекта - им оказался 4-й том из собрания сочинений - мы решили для ознакомления с качеством выполнения файлов выложить всем членам клуба, остальные тома будут рассылаться почтой участникам целевой программы.

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений в 8 томах - Том 4

Льюис К. С. Мерзейшая мощь. Рассказы: Собр. соч. в 8 т. Т. 4 / Пер. с англ.: Н. Трауберг и др. — М.: Фонд о. Александра Меня; СПб.: Библия для всех, 2003, 352 с.

ISBN 5–7454–0795–6

УДК 23/28

ББК 86.37

Л 89

С. S. LEWIS

That Hideous Strength

Short Stories

Клайв Стейплз Льюис - Мерзейшая мощь - Рассказы - Собрание сочинений в 8 томах - Том 4

Мерзейшая мощь

Глава I. Продажа университетской земли

Глава II. Обед у проректора

Глава III. Бэлбери и Сэнт—Энн

Глава IV. Ликвидация анахронизмов

Глава V. Гибкость

Глава VI. Туман

Глава VII. Пендрагон

Глава VIII. Луна над Бэлбери

Глава IX. Голова сарацина

Глава X. Захваченный город

Глава XI. Требуется Мерлин

Глава XII. Ненастная ночь

Глава XIII. Они обрушили на себя небо

Глава XIV. «Жизнь — это встреча»

Глава XV. Боги спускаются на землю

Глава XVI. Банкет в Бэлбери

Глава XVII. Венера у Святой Анны

Рассказы

Поддельные земли

Ангелы-служители

Вещей незримых очертанья

Слепорожденный

Н. Трауберг. Космическая трилогия

Известно ли вам?..

В 5-6 тома вошли "Хроники Нарнии". Первая книга "Хроник Нарнии" «ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ» впервые издана в 1950 г.

Перевод выполнен Г. Островской по изданию: Iewis C.S. «The Lion, Ihe Witch and the Wardrobe», Puffin Books, Penguin Books. Ltd. England Copyrite. The Estate of C.S.Lewis, 1950.

Впервые опубликован по-русски в издательстве «Детская литература» (Ленинград) в 1978 г.

Далее: в издательствах «Вариант» (Москва, 1991); «Космополис» (Москва, 1991); «Советский композитор» (Москва, 1992); «Гендальф» (Москва, 1992).

Перевод стихов Майи Борисовой.

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений в 8 томах - Том 5 - Хроники Нарнии

Лев, Колдунья и платяной шкаф. Конь и его мальчик. Принц Каспиан. «Покоритель Зари», или плавание на край света

Собр. соч. в 8 т. Т. 5 / Пер. с англ.: Г. Островская, Н. Трауберг и др.

М.: Фонд о. Александра Меня; СПб.: Библия для всех, 1999, 480 с.

ISBN 5-7454-0378-0

Клайв Стейплз Льюис - Хроники Нарнии - Лев, Колдунья и платяной шкаф - Конь и его мальчик - Принц Каспиан - «Покоритель Зари», или плавание на край света - Собрание сочинений в 8 томах - Том 5 - Содержание

Лев, Колдунья и платяной шкаф

Глава 1. ЛЮСИ ЗАГЛЯДЫВАЕТ В ПЛАТЯНОЙ ШКАФ

Глава 2. ЧТО ЛЮСИ НАШЛА ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРЦЫ

Глава 3. ЭДМУНД И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ

Глава 4. РАХАТ-ЛУКУМ

Глава 5. ОПЯТЬ ПО ЭТУ СТОРОНУ ДВЕРЦЫ

Глава 6. В ЛЕС

Глава 7. ДЕНЬ С БОБРАМИ

Глава 8. ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ОБЕДА

Глаю 9. В ДОМЕ КОЛДУНЬИ

Глава 10. ЧАРЫ НАЧИНАЮТ РАССЕИВАТЬСЯ

Глава 11. АСЛАН ВСЕ БЛИЖЕ

Глава 12. ПЕРВАЯ БИТВА ПИТЕРА

Глава 13. ТАЙНАЯ МАГИЯ ДАВНИХ ВРЕМЕН

Глава 14. ТРИУМФ КОЛДУНЬИ

Глава 15. ТАЙНАЯ МАГИЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ СТАРОДАВНИХ ВРЕМЕН Глава 16. ЧТО ПРОИЗОШЛО СО СТАТУЯМИ Глава 17. ПОГОНЯ ЗА БЕЛЫМ ОЛЕНЕМ

Конь и его мальчик

Глава 1. ПОБЕГ

Глава 2. ПЕРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Глава 3. У ВРАТ ТАШБААНА

Глава 4. КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА

Глава 5. ПРИНЦ КОРИН

Глава 6. ШАСТА СРЕДИ УСЫПАЛЬНИЦ

Глава 7. АРАВИТА В ТАШБААНЕ

Глава 8. АРАВИТА ВО ДВОРЦЕ

Глава 9. ПУСТЫНЯ

Глава 10. ОТШЕЛЬНИК

Глава 11. НЕПРИЯТНЫЙ СПУТНИК

Глава 12. ШАСТА В НАРНИИ

Глава 13. БИТВА

Глава 14. О ТОМ, КАК ИГОГО СТАЛ УМНЕЕ

Глава 15. РАБАДАШ ВИСЛОУХИЙ

Принц Каспиан

I. ОСТРОВ

II. ДРЕВНЯЯ СОКРОВИЩНИЦА

III. ГНОМ

IV. ГНОМ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРИНЦЕ КАСПИАНЕ

V. ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАСПИАНА В ГОРАХ

VI. ПОТАЕННЫЙ НАРОД

VII. СТАРАЯ НАРНИЯ В ОПАСНОСТИ

VIII. КАК ПОКИНУЛИ ОСТРОВ

IX. ЧТО ВИДЕЛА ЛЮСИ

X. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЬВА

XI. ЛЕВ РЫЧИТ

XII. КОЛДОВСТВО И ВНЕЗАПНОЕ ОТМЩЕНИЕ

XIII. ВЕРХОВНЫЙ КОРОЛЬ ПРИНИМАЕТ КОМАНДОВАНИЕ

XIV. КАК ВСЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ

XV. АСЛАН ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ В ВОЗДУХЕ

«Покоритель Зари», или плавание на край света

Глава 1. КАРТИНА В ДЕТСКОЙ

Глава 2. НА БОРТУ КОРАБЛЯ

Глава 3. ОДИНОКИЕ ОСТРОВА

Глава 4. ЧТО ДЕЛАЛ НА ОСТРОВЕ КАСПИАН

Глава 5. БУРЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Глава 6. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮСГЭСА

Глава 7. ЧЕМ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮСГЭСА

Глава 8. ДВА ЧУДЕСНЫХ СПАСЕНИЯ

Глава 9. ОСТРОВ И ГОЛОСА

Глава 10. ВОЛШЕБНАЯ КНИГА

Глава 11. ОХЛОТОПЫ ОБРЕТАЮТ СЧАСТЬЕ

Глава 12. ТЕМНЫЙ ОСТРОВ

Глава 13. ТРИ СПЯЩИХ ЛОРДА

Глава 14. ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ КРАЙ СВЕТА

Глава 15. ЧУДЕСА ПОСЛЕДНЕГО МОРЯ

Глава 16. САМЫЙ КРАЙ СВЕТА

Примечания

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ?..

И вот, чтобы английскую консервативность обратить не к консерватизму греха, а консерватизму евангельских ценностей, Честертон пишет детективы об отце Брауне, а Толкин — истории о хоббитах.

Льюис пишет с той же целью сказки о такой стране Оз, в которой на каждом шагу читатель нежданно встречает то, чего никак встретить не ожидал, — намеки не на вчерашнюю парламентскую сплетню, а на те сенсационные события, которые, казалось бы, безнадежно устарели и давно стали никому не интересны (по той причине, что произошли они не в Лондоне, а в Палестине, и даже не позавчера, а немало веков тему назад).

И в этих книгах, написанных англичанином и протестантом, более всех имеем нужду мы, русские и православные.

Дело не только в тем, что у нас практически исчезла христианская литература ддя детей.

Важнее, что эти сказки заполняют пустую нишу в храме православной культуры.

Андрей Кураев

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений в 8 томах - Том 6 - Хроники Нарнии

Хроники Нарнии. Серебряное кресло. Племянник чародея. Последняя битва. Письма детям. Статьи о Нарнии. Собр. соч. в 8 т. Т. 6 / Пер. с англ.: Н. Трауберг и др. — М.: Фонд о. Александра Меня; СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2000. —432 с.

Собрание сочинений в восьми томах, том 6

ISBN 5-7454-0421-3

Клайв Стейплз Льюис - Хроники Нарнии - Серебряное кресло - Племянник чародея - Последняя битва - Письма детям - Статьи о Нарнии - Собрание сочинений в 8 томах - Том 6 - Содержание

Серебряное кресло

Глава 1. ЗА ШКОЛОЙ

Глава 2. ДЖИЛ ПОЛУЧАЕТ ЗАДАНИЕ

Глава 3. КОРОЛЬ УХОДИТ В ПЛАВАНИЕ

Глава 4. СОВИНЫЙ СОВЕТ

Глава 5. ХМУР

Глава 6. ПО ПУСТЫННЫМ СЕВЕРНЫМ МЕСТАМ

Глава 7. ХОЛМ СО СТРАННЫМИ РВАМИ

Глава 8. В ХАРФАНГСКОМ ЗАМКЕ

Глава 9. О ТОМ, КАК НАШИ ГЕРОИ УЗНАЛИ КОЕ-ЧТО ВАЖНОЕ

Глава 10. ТАМ, ГДЕ НЕ СВЕТИТ СОЛНЦЕ

Глава 11. В ТЕМНОМ ЗАМКЕ

Глава 12. КОРОЛЕВА ПОДЗЕМЬЯ

Глава 13. ПОДЗЕМЬЕ БЕЗ КОРОЛЕВЫ

Глава 14. САМОЕ ДНО МИРА

Глава 15. О ТОМ, КАК ИСЧЕЗЛА ДЖИЛ

Глава 16. ВСЕ ХОРОШО

Племянник чародея

Глава 1. О ТОМ, КАК ДЕТИ ОШИБЛИСЬ ДВЕРЬЮ

Глава 2. ДИГОРИ И ЕГО ДЯДЯ

Глава 3. ЛЕС-МЕЖДУ-МИРАМИ

Глава 4. МОЛОТ И КОЛОКОЛ

Глава 5. СТРАШНОЕ СЛОВО

Глава 6. О ТОМ, КАК НАЧАЛИСЬ НЕСЧАСТЬЯ ДЯДИ ЭНДРЬЮ

Глава 7. О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПЕРЕД ДОМОМ

Глава 8. БИТВА У ФОНАРЯ И ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Глава 9. О ТОМ, КАК БЫЛА СОЗДАНА НАРНИЯ

Глава 10. ПЕРВАЯ ШУТКА И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Глава 11.0 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯХ ДИГОРИ И ЕГО ДЯДИ

Глава 12. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗЕМЛЯНИЧКИ

Глава 13. НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Глава 14. О ТОМ, КАК ПОСАДИЛИ ДИВНОЕ ДЕРЕВО

Глава 15. О ТОМ, КАК КОНЧИЛАСЬ ЭТА ПОВЕСТЬ И НАЧАЛИСЬ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Последняя битва

Глава 1. У КАМЕННОГО КОТЛА

Глава 2. ОПРОМЕТЧИВОСТЬ КОРОЛЯ

Глава 3. ОБЕЗЬЯН ВО СЛАВЕ

Глава 4. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЭТОЙ НОЧЬЮ

Глава 5. КАК К КОРОЛЮ ПРИШЛА ПОМОЩЬ

Глава 6. СЛАВНАЯ НОЧНАЯ РАБОТА

Глава 7. В ОСНОВНОМ О ГНОМАХ

Глава 8. КАКИЕ ВЕСТИ ПРИНЕС ОРЕЛ

Глава 9. ВЕЛИКОЕ СОБРАНИЕ У ХЛЕВА НА ХОЛМЕ

Глава 10. КТО ВОЙДЕТ В ХЛЕВ?

Глава 11. СОБЫТИЯ УСКОРЯЮТСЯ

Глава 12. ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ В ХЛЕВ

Глава 13. КАК ГНОМЫ НЕ ДАЛИ СЕБЯ ПРОВЕСТИ

Глава 14. В НАРНИИ НАСТУПАЕТ НОЧЬ

Глава 15. ДАЛЬШЕ ВВЕРХ И ДАЛЬШЕ ВГЛУБЬ

Глава 16. ПРОЩАЙ, СТРАНА ТЕНЕЙ!

Письма детям

Статьи о Нарнии

ТРИ СПОСОБА ПИСАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНОГДА ЛУЧШЕ РАССКАЗАТЬ ОБО ВСЕМ В СКАЗКЕ

О ВКУСАХ ДЕТЕЙ

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ОБРАЗОВ

История Нарнии, насколько она известна

Диакон Андрей Кураев «Закон Божий» и «Хроники Нарнии»

Примечания

Известно ли Вам?..

7–й том восьмитомного собрания произведений К. С.Льюиса (1898–1963), современного классика английской литературы и христианского мыслителя, включает

роман–аллегорию «Кружной путь» — современное переосмысление знаменитого «Пути паломника» Дж. Беньяна

трактат «Чудо», где Льюис в традиционной форме средневекового трактата прекрасно и доступно анализирует это явление

духовную автобиографию «Настигнут радостью», охватывающую его жизнь до обращения к Христу

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений в 8 томах - Том 7

Льюис К. С. Кружной путь или Блуждания паломника. Чудо. Настигнут радостью (духовная автобиография): Собр. соч. в 8 тт. Т. 7 / Пер. с англ.: Н. Трауберг, Л. Сумм. — М.: Фонд о. Александра Меня; 2006, 448 с.

Собрание сочинений в восьми томах, том 7.

ISBN 5–7454–0462–0

УДК 23/28

ББК 86.37

Л 89

С. S. Lewis

The Pilgrim's Regress

Miracles

Surprised by Joy

Клайв Стейплз Льюис - Кружной путь или Блуждания паломника - Чудо - Настигнут радостью - Собрание сочинений в 8 томах - Том 7 - Содержание

Кружной Путь или Блуждание Паломника

Книга первая. Пуритания

Глава 1. Правила

Глава 2. Остров

Глава 3. Горы на Востоке

Глава 4. Лия, не Рахиль

Глава 5. Ихавод

Глава 6. Что ищете живого между мертвыми?

Книга вторая. Соблазны

Глава 1. Сказал безумец

Глава 2. Холм

Глава 3. Немного южнее

Глава 4. Легкий путь

Глава 5. Лия, не Рахиль

Глава 6. Ихавод

Глава 7. Его здесь нет

Глава 8. Большие надежды

Книга третья. Дух Времени

Глава 1. Гнуснополь

Глава 2. Южный ветер

Глава 3. Свобода мысли

Глава 4. Самый главный

Глава 5. Тупик

Глава 6. Сигизмунд

Глава 7. Голые факты

Глава 8. Попугаячья болезнь

Глава 9. Победитель великанов

Книга четвертая. Снова на Дороге

Глава 1. Неизлечимые

Глава 2. Копия и подлинник

Глава 3. Esse est percipi

Глава 4. Выход из тупика

Книга пятая. Ущелье

Глава 1. Ущелье

Глава 2. Рассказ Матушки

Глава 3. Добродетель довлеет себе

Глава 4. Мистер Трутни

Глава 5. Застольная беседа

Глава 6. Труд

Глава 7. Ошибка мистера Виртуса

Книга шестая. К Северу от Ущелья

Глава 1. Первые шаги к Северу

Глава 2. Три бледных брата

Глава 3. Отец Угл

Глава 4. Гумани

Глава 5. Пища с Севера

Глава 6. Дальний Север

Глава 7. Как тешат себя мечтами

Книга седьмая. У Югу от Ущелья

Глава 1. О том, как занемог Виртус

Глава 2. О том, как Джон стал не младшим, а старшим

Глава 3. Снова на Дороге

Глава 4. Еще южнее

Глава 5. Чаепитие в саду

Глава 6. Дом мистера Мудра

Глава 7. Ночной путь через Ущелье

Глава 8. По эту сторону днем

Глава 9. Мистер Мудр и путники

Глава 10. Дети мистера Мудра

Глава 11. Снова мистер Мудр

Книга восьмая. Тупик

Глава 1. Два максималиста

Глава 2. Джон не может вернуться

Глава 3. Джон забывает о себе

Глава 4. Джон обретает голос

Глава 5. Сколько стоят пища и питье

Глава 6. Поймали!

Глава 7. Отшельник

Глава 8. Рассказ отшельника

Глава 9. Остров

Глава 10. Копия и подлинник

Книга девятая. Ущелье

Глава 1. Внутренний свет

Глава 2. Свет молнии

Глава 3. Тьма

Глава 4. Securus te projice

Глава 5. Ущелье

Глава 6. Nella sua voluntade

Книга десятая. Путь Паломника

Глава 1. То же самое, но иначе

Глава 2. Составной человек

Глава 3. Лимб

Глава 4. Черная яма

Глава 5. Спесильда

Глава 6. Профанна

Глава 7. Блудильда

Глава 8. Северный дракон

Глава 9. Южный дракон

Глава 10. Ручей

Чудо

I. Об этой книге

II. Природовер и его противник

III. Главная сложность природоверия

IV. Природа и внеприродное

V. Другая сложность природоверия

VI. Еще несколько ответов

VII. Чудеса и природа

VIII. Чудо и законы природы

IX. Не слишком нужная глава

X. О страшных красных штуках

XI. Христианство и религиозность

XII. Уместны ли чудеса

XIII. Вероятны ли чудеса

XIV. Чудо из чудес

XV. Чудеса первотворения

XVI. Чудеса преображения

Заключение

Первое приложение. О том, что такое «дух» и «духовный»

Второе приложение. О Промысле Божием

Настигнут Радостью

Преуведомление

I. Первые годы

II. Концентрационный лагерь

III. Маунтбрэкен и Кэмпбел

IV. Мир расширяется

V. Возрождение

VI. Элита

VIII. Освобождение

IX. Великий Придира

X. Благосклонность судьбы

XI. Испытание

XII. Оружие и добрая дружба

XIII. Новый взгляд

XIV. Шах и мат

XV. Начало

Известно ли вам?..

8–й том восьмитомного собрания произведений К. С.Льюиса (1898–1963), современного классика английской литературы и христианского мыслителя, включает

«Письма Баламута» (письма старого беса-искусителя бесу начинающему о методах «работы» с людьми)

небольшое продолжение их «Баламут предлагает тост»

«Расторжение брака», описывающее «экскурсии» из ада в рай

«Размышления о псалмах» неученого для неученых

«Письма к Малькольму» — о молитве

Клайв Стейплз Льюис - Собрание сочинений в 8 томах - Том 8

Письма Баламута. Страдание. Расторжение брака. И др.: Собр. Соч. в 8 тт. Т.8/Пер. с англ.: Н.Трауберг, Т.Шапошникова, Г.Ястребов. — М.: Фонд о.Александра Меня; Дом надежды, 464 с.

Собрание сочинений в восьми томах, том 8

ISBN 5-902430-08-9

Клайв Стейплз Льюис - Письма Баламута - Страдание - Расторжение брака - Размышления о псалмах - Собрание сочинений в 8 томах - Том 8 - Содержание

ПИСЬМА БАЛАМУТА

БАЛАМУТ ПРЕДЛАГАЕТ ТОСТ

СТРАДАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ВВОДНАЯ ГЛАВА

II. ВСЕМОГУЩЕСТВО БОЖИЕ

III. БЛАГОСТЬ БОЖИЯ

IV. СКВЕРНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

V. ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

VI. СТРАДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

VII. СТРАДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (продолжение)

VIII. АД

IX. СТРАДАНИЯ ЖИВОТНЫХ

X. РАЙ

ДОПОЛНЕНИЕ

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПСАЛМАХ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. СУД

III. ПРОКЛЯТИЯ

IV. СМЕРТЬ

V. КРАСОТА ГОСПОДНЯ

VI. СЛАЩЕ МЕДА 294

VII. ПОТВОРСТВО

VIII. ПРИРОДА

IX. ХВАЛА

X. ИНОСКАЗАНИЯ

XI. ИНОСКАЗАНИЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

XII. ИНОСКАЗАНИЯ В ПСАЛМАХ

ПИСЬМА К МАЛЬКОЛЬМУ

ПОХОРОНЫ ВЕЛИКОГО МИФА

Питер Крифт К.С.ЛЬЮИС (фрагменты из книги)

Наталья Трауберг Свидетель

Примечания

Известно ли Вам?