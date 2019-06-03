Настоящий труд представляет собой развернутый ответ на недавно вышедшие книги зарубежных астрофизиков-материалистов: «Высший замысел» Стивена Хокинга (The Grand Design, 2010) и «Вселенная из ничего» Лоуренса Краусса (A Universe from Nothing, 2012). Суть указанных работ сводится к критике тезиса о сотворении мира Богом из ничего.

В связи с этим автор ставит в своей работе три цели: представить святоотеческое толкование первых стихов Книги Бытия, показать согласие современной космологической теории происхождения мира с этим толкованием и выделить аргументы в пользу начальное и сотворенности мира Богом на основании естественного Откровения. С учетом сказанного работу можно классифицировать как типичный труд по апологетике.

Автор начинает повествование с освещения термина «материя» (с точки зрения современной науки), он рассматривает материализм как псевдорелигиозное течение и проводит четкую грань между «мнением науки» и «мнением ученого». Далее следует описание группы теорий, лежащих в основании космологической модели расширяющейся Вселенной (теории Большого взрыва). Это описание рассчитано на аудиторию, хотя и не изучавшую физику в вузе, но имеющую представление о естественных науках. Оно должно быть понятным для выпускника общеобразовательной школы. Кратко излагаются принципиально важные особенности теории, ее суть и следствия. Такой подход позволяет весьма четко и точно представить ее и ориентироваться в ее особенностях, что имеет очень большое значение для апологетических дискуссий с людьми, на эту теорию опирающимися. В современной апологетической литературе отсутствуют книги, включающие в себя настолько глубокое, подробное и доступное популярное описание теории Большого взрыва.

Алексей Клецов - Физика Бытия: происхождение Вселенной в десяти стихах. Естественно-научное толкование первых четырех дней миротворения

Cаратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2015 г.- 495 с.

ISBN 978-5-98599-168-0

Алексей Клецов - Физика Бытия: происхождение Вселенной в десяти стихах. Естественно-научное толкование первых четырех дней миротворения - Содержание

РЕЦЕНЗИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ

ОТ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

О начале мира: Бог против случая

Нападки материализма на библейское Откровение о миротворении

Цель книги

Почему «Физика Бытия»?

Взаимодействие науки и религии в познании мира и Бога

Немного о материи

Материализм как отрицание нематериальной реальности (и его опасность для души)

Подробнее о начале мира: когда наука подменяется мнением ученого

Структура книги

Для кого эта книга?

1. ОТ КНИГИ БЫТИЯ ДО ТЕОРИИ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

1.1. О причине и начале мира: противоборство христианства и материализма

1.2. Книга Бытия как источник знания о Боге Творце и Боге Промыслителе

1.3. Догмат как раскрытая истина веры и отцы Церкви

1.4. Истина бытия Божия как основная истина веры христианской

1.5. Познание Вселенной через естественное и сверхъестественное Откровение

1.6. Отход науки от веры в Бога

1.7. Вечна ли Вселенная или у нее есть начало?

1.8. Краткая история научной космологии

1.9. О научном обосновании христианских истин

1.10. О согласовании теории Большого взрыва с библейским повествованием о миротворении

2. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

2.1. Рождение теории Большого взрыва: от Фридмана к Леметру

2.2. Начало Вселенной: «первичный атом» Леметра и «сингулярность» Фридмана

2.2.1. Первичная туманность против первичного атома

2.2.2. Точка сингулярности Фридмана

2.2.3. Пространство и время как две различные формы материи

2.2.4. Неприятие Эйнштейном теории расширяющейся Вселенной

2.2.5. Леметр против Хойла: мир сотворенный против мира вечного

2.3. Реликтовое излучение: свет из прошлого

2.4- Фундаментальные частицы материи

2.4-1- Электроны и другие лептоны

2.4-2- Фотоны — частицы электромагнитного излучения

2.4-3- Протоны, нейтроны и другие адроны

2.4-4- Кварки как элементарные кирпичики вещества

2.4-5- Частицы слабых ядерных взаимодействий: W- и Z-бозоны

2.5. Модель горячей Вселенной Гамова

2.6. Физический вакуум как первоначальный объект Вселенной

2.6.1. Древние рассуждают о пустоте, небытии и эфире

2.6.2. Рождение частиц из «пустого» пространства

2.6.3. «Море Дирака»

2.6.4. От «моря Дирака» к физическому вакууму

2.6.5. Природа физического вакуума и невещественные виртуальные частицы

2.6.6. Энергия физического вакуума

2.6.7. Вакуум Эйнштейна — Глинера = физический вакуум?

2.7. Теории великого объединения и симметрия

2.7.1. На пути к монистической парадигме

2.7.2. Механизм нарушения симметрии согласно Хиггсу

2.7.3. Симметрия и объединение

2.7.4. Суперсимметрия и М-теория

2.8. Теория инфляции: объяснение «Большого взрыва»

2.9. Гипотеза рождения Вселенной из квантового ничто

2.10. Другие попытки объяснить начало Вселенной

2.11. В защиту существования абсолютного начала

3. МИРОТВОРЕНИЕ СОГЛАСНО ТЕОРИИ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

3.1. Планковская эра

3.2. Эра великого объединения

3.3. Эра инфляции

3.4. Эра электрослабого объединения

3.5. Эра кварков

3.6. Адронная эра

3.7. Эра лептонов

3.8. Первичный нуклеосинтез

3.9. Фотонная эра

З.10. Атомная эра

3.11. Звездная эра

3.11.1. Формирование галактик, звезд и планет

3.11.2. Формирование Солнца и планет Солнечной системы

3.12. Схема миротворения по теории Большого взрыва

4. 1-Й СТИХ: СОТВОРЕНИЕ ИЗ НИЧЕГО

4.1. Особенности Книги Бытия

4.1.1. Книга Бытия и наука

4.1.2. Книга Бытия написана Богом, но говорит на языке человека

4.2. Метафизический смысл 1-го стиха

4.2.1. И вновь о происхождении мира

4.2.2.1-й стих на древнееврейском языке

4.2.3. Главное слово 1-го стиха: Элохим — Бог Вседержитель

4.2.4. Бог как Первопричина бытия мира

4.2.5. О сущности и свойствах Бога

4.2.6. Берешит — начало Вселенной

4.2.7. О невозможности знать то, что было «до» начала

4.2.8. От Берешит к истине о начальное™ мира

4.2.9. Бара — сотворение из ничего

4.2.10. Nihil — «ничто»

4.2.11. От Бара к догмату о сотворенности мира из ничего

4.2.12. Употребление слова Бара в Книге Бытия

4.2.13. Небо и земля как первоосновы мира

4.2.14. Шамайим — небеса — нематериальный мир духов

4.2.15. Эрец — земля — праматерия

4.2.16. Почему небо и земля?

4.2.17. Бог и мир: бесконечное различие в сущности

4.2.18. Мир до сотворения как мысль в уме Бога

4.2.19. Метафизический смысл 1-го стиха

4.2.20. Основные богословские истины о сотворении мира

4.3 Creatio ex nihilo: из «абсолютного ничто», а не из платоновского «небытия»

4.3.1 Происхождение мира в иудейской традиции: истина о «сотворении из ничего»

4.3.2 Происхождение мира согласно Платону: creatio ex materia

4.3.3 Происхождение мира согласно античному материализму: вместо Бога — случай

4.3.4 Указания на creatio ex nihilo в иудейско-греческой традиции I века

4.3.5 Происхождение материи согласно Василиду

4.3.6 Догматизация истины о «сотворении из ничего» христианскими апологетами

4.4. Научные гипотезы о начале Вселенной

4.4.1. Начальность Вселенной: теорема о сингулярности Борде — Гута — Виленкина

4.4.2. Метафизическая гипотеза рождения Вселенной из квантового ничто

4.4.3. Что было «до» начала?

4.5. Возрождение материалистической веры Стивеном Хокингом и Лоуренсом Крауссом

4.6. Соотношение квантовой космологии с Быт. l, l и догматом creatio ex nihilo

4.6.1. Что делал Бог, прежде чем Он создал мир?

4.6.2. О проекции духовного неба в материальном мире

4.6.3. Земля как невещественные виртуальные частицы

4.6.4. Быт. 1,1 как точка соприкосновения науки и богословия

4.6.5. Наука защищает христианские истины

5. 2-Й СТИХ: ОВЕЩЕСТВЛЕНИЕ БЕЗВИДНОЙ И ПУСТОЙ ПРАМАТЕРИИ

5.1. Физический смысл 2-го стиха

5.1.1. 2-й стих на древнееврейском

5.1.2. Эрец — Техом — Маим — невещественная праматерия

5.1.3. Тоху и Boxy как указание на невещественность праматерии

5.1.4. ЭрецХайетпа — становление праматерии

5.1.5. Хошех — начальная тьма — светопоглощающая субстанция

5.1.6. РуахЭлохим как Дух Божий, оживотворяющий праматерию

5.1.7. Физический смысл 2-го стиха

5.2. Теория Большого взрыва: происхождение вещества

5.2.1. Вселенная в самом начале: квантовое поле и виртуальные частицы

5.2.2. Происхождение элементарных частиц согласно теории инфляции

5.2.3. Преобразование первичной плазмы: от элементарных частиц к атомам

5.2.4. Отсутствие света в ранней Вселенной

5.3. Согласие теории Большого взрыва с Быт. 1, 2

5.3.1. Безвидная и пустая земля как виртуальные частицы первоначального поля

5.3.2. Преобразование первоначальной земли: от виртуальных частиц к реальным

5.3.3. Отсутствие свободных фотонов как причина начальной тьмы

6. СТИХИ 3-5: ТАЙНА СВЕТА

6.1. Физический смысл стихов 3-5

6.1.1. Стихи 3-5 на древнееврейском

6.1.2. Ва'йомер — Слово Божие — Логос

6.1.3. Как же Бог творил мир: о Божественных логосах и энергиях

6.1.4. Свет как первая субстанция, изведенная Богом из первичной материи

6.1.5. Благость света как его законченность

6.1.6. Отделение света от тьмы («вещества темных тел»)

6.1.7. Связь между днем и светом

6.1.8. Физический смысл стихов 3-5

6.2. Теория Большого взрыва: происхождение первого света

6.3. Согласие теории Большого взрыва с Быт. 1, 3-5

7. СТИХ 5: ОТ ХАОСА К ПОРЯДКУ

7.1. Физический смысл стиха 5

7.1.1. Стих 5 на древнееврейском

7.1.2. Эрев — вечер — беспорядок, Бокер — утро — порядок

7.1.3. Физический смысл стиха 5

7.1.4. Итог дня один

7.2. Теория Большого взрыва: космический порядок и энтропия Вселенной

7.3. Согласие теории Большого взрыва с Быт. 1, 5

8. КОНЕЦ СТИХА 5: У ГОСПОДА ОДИН ДЕНЬ, КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ (2 Пет. 3, 8)

8.1. Физический смысл конца стиха 5

8.1.1. Конец стиха 5 на древнееврейском

8.1.2. Не первый, но один

8.1.3. Один день: 24 часа или 365

8.1.4. Причина разделения миротворения на дни

8.1.5. День один как нескончаемый день

8.1.6. Физический смысл конца стиха 5

8.2. Теория Большого взрыва: миллиардный возраст Вселенной

8.3. Согласие теории Большого взрыва с последними словами Быт. 1, 5

9. СТИХИ 6-8: ТАЙНА ТВЕРДИ НЕБЕСНОЙ

9.1. Физический смысл стихов 6-8

9.1.1. Стихи 6-8 на древнееврейском

9.1.2. Причина для сотворения тверди

9.1.3. Ракия как твердь небесная

9.1.4. Ракия как пространство космоса

9.1.5. Ва'йаас — создание Ракия

9.1.6. Наименование тверди-пространства небом

9.1.7. Физический смысл стихов 6-8

9.2. Теория Большого взрыва: пространственная структура Вселенной

9.2.1. Крупномасштабная структура Вселенной

9.2.2. Пустое пространство Вселенной

9.3. Согласие теории Большого взрыва с Быт. 1, 6-8

10. СТИХИ 9-10 И 14-19: СУША КАК СГУСТКИ СОБРАВШЕЙСЯ МАТЕРИИ

10.1. Физический смысл стихов д-ю и 14-19 387

10.1.1. Стихи 9-ю на древнееврейском

10.1.2. Кава как связывание

10.1.3. Йаббаша — суша — собравшиеся вместе воды

10.1.4. Эрец как наименование планет

10.1.5. Маим — водауЯмим — моря

10.1.6. Завершение становления планеты Земля в геологическом плане

10.1.7. Меорот (светила) и Кокавим (звезды)

10.1.8. Физический смысл стихов 9-10 и 14-16

10.1.9. Завершение творения неживой материи

10.2. Теория Большого взрыва: образование планет и звезд

10.2.1. Формирование Солнца и планет из газопылевого облака

10.2.2. Гармония небесных сфер

10.3. Согласие теории Большого взрыва с Быт. 1, 9-ю и 14-19

11. ВСЯ ПРЕМУДРОСТИЮ СОТВОРИЛ ЕСИ (Пс. 103, 24)

11.1. Бог и творение Им неживой природы согласно Книге Бытия

11.2. Сравнение миротворения по Книге Бытия и по теории Большого взрыва

11.2.1. Быт. 1,1

11.2.2. БЫТ. 1, 2

11.2.3. Быт. 1, 3-5

11.2.4. Быт. 1, 5

11.2.5. Быт. 1, 6-8

11.2.6. Быт. 1, 9-10 и 14-19

11.З. Когда физики соглашаются с богословами

11.4. Заключительное слово от святителя Василия Великого

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. История становления догмата о сотворенности мира Богом в христианской Церкви

1. Концепция творения в Новом Завете и апокрифах как отрицание учения Платона

2. Становление христианской космогонии в борьбе против античных верований и христианских ересей

3- Окончательное формулирование догмата creatio ex nihilo в христианской Церкви

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Стихи 14-19

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ И ИМЕН

БИБЛИОГРАФИЯ

ОБ АВТОРЕ

Алексей Клецов - Физика Бытия: происхождение Вселенной в десяти стихах. Естественно-научное толкование первых четырех дней миротворения - Введение

Кто хочет повествовать о составе мира, для того

приличное начало — сказать предварительно

о начале устроения видимых вещей.

Свт. Василий Великий, «Шестоднев»

Будьте всегда готовы всякому,

требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ

с кротостью и благоговением.

(1 Пет. 3, 15)

О начале мира: Бог против случая

Вопрос «Как появился мир?» волнует человека с самой зари цивилизации. Имел ли мир начало или он безначален (существует вечно)? Если мир имел начало, то из чего он появился? И как появилось то «нечто», из чего появился мир? Наконец, случайно ли возник мир или у него есть причина?

Ответы на данные вопросы напрямую связаны как с науками о Вселенной (в первую очередь физикой и космологией), так и с религией и богословием. Окончательных ответов на эти вопросы еще не найдено (кроме условного ответа о начале времени, данного теоремой о сингулярности; см. п. 4-4-1). Но люди, по неведомой им причине, избирают тот или иной ответ и верят, что он и есть истинно верный. Христиане верят, что мир (включая первичную материю, из которой он сотворен) имел начало и начало это положено Богом как Причиной мира; материалисты же, соглашаясь с древнегреческим философом Эпикуром, верят, что нечто материальное (иногда называя это «ничем», а в последнее время — «мультивселенной») существовало вечно и что наша Вселенная возникла случайно (самопроизвольно) из этого вечно существующего нечто. Кто же из них ближе к истине?

Между указанными мировоззрениями идет непрерывная борьба, причем материалисты обычно находятся в нападении. В последнее время нападки материализма на Божественное Откровение о сотворении мира усилились: появилось несколько работ, пытающихся подорвать достоверность библейского повествования о происхождении Вселенной, записанного три тысячелетия назад в начальных стихах первой книги Библии — Книги Бытия. Среди таких сочинений, изданных недавно, выделяются «Высший замысел» (The Grand Design, 2010) британского космолога Стивена Хокинга и «Вселенная из ничего» (A Universe from Nothing, 2012) американского астрофизика Лоуренса Краусса.

Самой главной мишенью «новых материалистов» — Стивена Хокинга и Лоуренса Краусса — является, как и для древних материалистов, основная истина веры христианской — истина о существовании Бога, а также неразрывно связанная с ней истина о начальности и сотворенности мира Богом из ничего, сокрытая в i-м стихе Библии: В начале сотворил Бог [из ничего] небо и землю. В частности, вся книга доктора Краусса нацелена на опровержение догмата о сотворенности мира Богом из ничего. Атеисты- материалисты усиленно нападают именно на этот догмат, потому что он неразрывно связан с истиной бытия Божия: разрушив его, атеисты надеются опровергнуть существование Бога. Суть же атак сводится к подмене христианской веры в сотворение мира Богом материалистической верой в самопроизвольное и случайное (беспричинное) возникновение мира из вечно существующей материи (именуемой «ничем», за которым у материалистов на самом деле скрывается вечно существующее «нечто»).

Причем «за кадром» остается важный факт: Хокинг и Краусс, а также другие ученые-атеисты, ссылаясь на науку, необоснованно утверждают, что «наука доказала, что Бога нет», по существу основывая это утверждение на гипотезах, выходящих за пределы естественной науки. Эта вера, как вы скоро узнаете, не нова, но ведет свое начало от древнегреческих философов-материалистов, в первую очередь Эпикура (см. п. 4-3-3). Действительно, рассуждения «новых атеистов» от науки о самопроизвольном появлении мира из вечно существующего «нечто» являются не чем иным, как возрождением древнеязыческой материалистической веры в отсутствие Творца мира.