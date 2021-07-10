Оливье Клеман родился в неверующей семье и долго изучал экуменические вопросы. В возрасте 30 лет обратился в христианство и крестился в православной Церкви. Сильное влияние на него оказал Владимир Лосский. Ему особенно близки греческие отцы Церкви, интуитивные мысли Бердяева и молитвенное представительство святого афонского старца Силуана о спасении всего рода человеческого. Он преподает в парижских экуменических институтах, читает доклады, пишет статьи, издает книги, успеху которых способствует не только его блестящий стиль и эрудиция, но и стремление осуществить заветное желание Христа: «Да будут все едино» (Ин 17.21).

Русским читателям он оказал неоценимую услугу тем, что бережно донес до нас свидетельство жизни и мысли патриарха Афинагора, у которого провел лето 1968 года.

Патриарх - верный представитель восточной традиции и культуры, человек богато одаренный, стойкий и уравновешенный. Он жертвенно служит Богу, Церкви и людям. Прекрасный педагог, он умеет воспитывать верующих, указывать путь единения с Богом и Пресвятой Богородицей, почитаемой Заступницей Константинополя. В трудных обстоятельствах он борется с несправедливостями, воодушевляет, организует. Вселенская широта ума сочетается у него с любвеобильным сердцем: «все народы хороши, я всех люблю», - нередко говорит он, рассказывая о своем пастырском и экуменическом опыте, вдохновленном словами Христа: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил Вас» (Ин 15.12).

Оливье Клеман - Беседы с патриархом Афинагором

Брюссель, Издательство «Жизнь с Богом», 1993. - 715 с.

Оливье Клеман - Беседы с патриархом Афинагором - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая. ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЗОВУТ АФИНАГОР

Фанар

Что такое православная Церковь?

«Под снегом»

Халки

Монастир

Афон

«Защитник города»

«Америка, Америка»

Византия, Константинополь, Стамбул

Шестое сентября

«Епископ в Церкви и Церковь в епископе»

«Братолюбивый бедняк»

Часть вторая. СЛОВА

«Христос воскресе!»

Церковь и христианство

Ислам

Наука жизни

Иисусова молитва

Политика

«Теология»

«Литургия»

Часть третья. ДЕЙСТВИЯ

Roma Amor: Ананке

«Две сестры»

Экклезиология соборности

Иерусалим

Снятие анафем

От нового Рима к древнему

Будущее

«Audiatur et tertia pars»

Женева, Лондон, Упсала

Новый Рим, новый Иерусалим

Родос

Тысячелетие

Белград, Бухарест, София

Шамбези

Заключение

Послесловие

Наследие Патриарха Афинагора

Библиография