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Клеман - Беседы с патриархом Афинагором

Оливье Клеман - Беседы с патриархом Афинагором
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
Оливье Клеман родился в неверующей семье и долго изучал экуменические вопросы. В возрасте 30 лет обратился в христианство и крестился в православной Церкви. Сильное влияние на него оказал Владимир Лосский. Ему особенно близки греческие отцы Церкви, интуитивные мысли Бердяева и молитвенное представительство святого афонского старца Силуана о спасении всего рода человеческого. Он преподает в парижских экуменических институтах, читает доклады, пишет статьи, издает книги, успеху которых способствует не только его блестящий стиль и эрудиция, но и стремление осуществить заветное желание Христа: «Да будут все едино» (Ин 17.21).
Русским читателям он оказал неоценимую услугу тем, что бережно донес до нас свидетельство жизни и мысли патриарха Афинагора, у которого провел лето 1968 года.
Патриарх - верный представитель восточной традиции и культуры, человек богато одаренный, стойкий и уравновешенный. Он жертвенно служит Богу, Церкви и людям. Прекрасный педагог, он умеет воспитывать верующих, указывать путь единения с Богом и Пресвятой Богородицей, почитаемой Заступницей Константинополя. В трудных обстоятельствах он борется с несправедливостями, воодушевляет, организует. Вселенская широта ума сочетается у него с любвеобильным сердцем: «все народы хороши, я всех люблю», - нередко говорит он, рассказывая о своем пастырском и экуменическом опыте, вдохновленном словами Христа: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил Вас» (Ин 15.12).

Оливье Клеман - Беседы с патриархом Афинагором

Брюссель, Издательство «Жизнь с Богом», 1993. - 715 с.

Оливье Клеман - Беседы с патриархом Афинагором - Содержание

Предисловие
Введение
Часть первая. ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЗОВУТ АФИНАГОР
  • Фанар
  • Что такое православная Церковь?
  • «Под снегом»
  • Халки
  • Монастир
  • Афон
  • «Защитник города»
  • «Америка, Америка»
  • Византия, Константинополь, Стамбул
  • Шестое сентября
  • «Епископ в Церкви и Церковь в епископе»
  • «Братолюбивый бедняк»
Часть вторая. СЛОВА
  • «Христос воскресе!»
  • Церковь и христианство
  • Ислам
  • Наука жизни
  • Иисусова молитва
  • Политика
  • «Теология»
  • «Литургия»
  • Часть третья. ДЕЙСТВИЯ
  • Roma Amor: Ананке
  • «Две сестры»
  • Экклезиология соборности
  • Иерусалим
  • Снятие анафем
  • От нового Рима к древнему
  • Будущее
  • «Audiatur et tertia pars»
  • Женева, Лондон, Упсала
  • Новый Рим, новый Иерусалим
  • Родос
  • Тысячелетие
  • Белград, Бухарест, София
  • Шамбези
Заключение
Послесловие
Наследие Патриарха Афинагора
Библиография
Views 234
Rating 5.0 / 5
Added 10.07.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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