Клеман - Беседы с патриархом Афинагором
Оливье Клеман родился в неверующей семье и долго изучал экуменические вопросы. В возрасте 30 лет обратился в христианство и крестился в православной Церкви. Сильное влияние на него оказал Владимир Лосский. Ему особенно близки греческие отцы Церкви, интуитивные мысли Бердяева и молитвенное представительство святого афонского старца Силуана о спасении всего рода человеческого. Он преподает в парижских экуменических институтах, читает доклады, пишет статьи, издает книги, успеху которых способствует не только его блестящий стиль и эрудиция, но и стремление осуществить заветное желание Христа: «Да будут все едино» (Ин 17.21).
Русским читателям он оказал неоценимую услугу тем, что бережно донес до нас свидетельство жизни и мысли патриарха Афинагора, у которого провел лето 1968 года.
Патриарх - верный представитель восточной традиции и культуры, человек богато одаренный, стойкий и уравновешенный. Он жертвенно служит Богу, Церкви и людям. Прекрасный педагог, он умеет воспитывать верующих, указывать путь единения с Богом и Пресвятой Богородицей, почитаемой Заступницей Константинополя. В трудных обстоятельствах он борется с несправедливостями, воодушевляет, организует. Вселенская широта ума сочетается у него с любвеобильным сердцем: «все народы хороши, я всех люблю», - нередко говорит он, рассказывая о своем пастырском и экуменическом опыте, вдохновленном словами Христа: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил Вас» (Ин 15.12).
Оливье Клеман - Беседы с патриархом Афинагором
Брюссель, Издательство «Жизнь с Богом», 1993. - 715 с.
Оливье Клеман - Беседы с патриархом Афинагором - Содержание
Предисловие
Введение
Часть первая. ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЗОВУТ АФИНАГОР
- Фанар
- Что такое православная Церковь?
- «Под снегом»
- Халки
- Монастир
- Афон
- «Защитник города»
- «Америка, Америка»
- Византия, Константинополь, Стамбул
- Шестое сентября
- «Епископ в Церкви и Церковь в епископе»
- «Братолюбивый бедняк»
Часть вторая. СЛОВА
- «Христос воскресе!»
- Церковь и христианство
- Ислам
- Наука жизни
- Иисусова молитва
- Политика
- «Теология»
- «Литургия»
- Часть третья. ДЕЙСТВИЯ
- Roma Amor: Ананке
- «Две сестры»
- Экклезиология соборности
- Иерусалим
- Снятие анафем
- От нового Рима к древнему
- Будущее
- «Audiatur et tertia pars»
- Женева, Лондон, Упсала
- Новый Рим, новый Иерусалим
- Родос
- Тысячелетие
- Белград, Бухарест, София
- Шамбези
Заключение
Послесловие
Наследие Патриарха Афинагора
Библиография
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