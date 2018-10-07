Незнакомые друзья, те, кто прочтет эту книжку, - я тоже был молод, как многие из вас. Говорю я это не из ностальгической тоски по ушедшим временам. Я рос в радикально атеистической среде, я не был крещен во младенчестве и, как вы, я прошел трудную школу жизни - с ее тоской и восторгами.

Меня приводило в изумление уже то, что я существую, дышу, хожу; когда ты молод, ходить - это почти танцевать, так проявляется, хотя ты и не думаешь об этом, радостный избыток жизни. Меня вгоняло в тоску небытие, которое, казалось мне, поглотит все живое. Когда я спрашивал отца о смерти, он отвечал: «Смерть - это небытие. Но, - добавлял он, - нужно стараться быть добрым, быть справедливым», - и я сомневался в логичности этого заключения: по видимому, что-то иное побуждало его так говорить, но он не находил слов, чтобы это высказать.

Небытие. Я пытался проникнуть в это выражение: ничто, ничего; значит, ничего не будет, совсем ничего, все исчезнет. Война, тоталитарные режимы усиливали ощущение абсурда. Отсутствие смысла оставляло без ответа столько вопросов. Человек не может уподобиться животному, которое вернется в небытие, он задает вопросы. И сегодня у меня их все больше, и это немного раздражает мою жену, которой кажется, что они адресованы ей. «Почему» - это ведь, по существу, та же молитва... Зачем такая красота, когда цветет миндаль? Было бы достаточно нескольких цветков - маленьких механизмов, хорошо приспособленных для воспроизведения растения. И эта бесплатная роскошь - невероятный свет в лазури. И тогда кажется - пространство умирания открывается свету.

Клеман Оливье - Тэзе. От тревоги к доверию

Пер. с фр.

2-е изд.

М.: Издательство ББИ, 2015. 112 с.

ISBN 978-5-89647-325-1

Клеман Оливье - Тэзе. От тревоги к доверию - Содержание

Предисловие ко второму русскому изданию

Предисловие

Письмо брата Роже

1 - В ПОИСКАХ СМЫСЛА

Направление

Дар слышания

Живое христианство

2 - ПРИТЧА ТЭЗЕ

Сопричастность

Отшельники, открытые миру

Вечность питает историю

От начала к началу

Общая жизнь и примирение

Главное - сопричастность

3 - ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Тайна Христа и человеческий поиск

Среди сомнений современности

Тайна, что питает обществои культуру

Духовный опыти творческая открытость миру

4 - ВОЙТИ В ТАЙНУ

Жизнь в духе

Обитаемое молчание

Пространство сердца

Когда душа в мире - Бог рядом

5 - ПОТОК СВЕТА, МИРА И ЛЮБВИ

Бог никогда не творит зла

Прервать круговорот зла

Тайна сопричастности

Безграничная близость

Восток и Запад: встреча у истоков

Жить светом

6 - ОТ ТРЕВОГИ К ДОВЕРИЮ

Последнее слово за доверием

Человек призван к любви

Радость бытия

Не распад, но любовь

7 - ЛЮБОВЬ

Дар любви Божией

Бог сильнее зла

Надежда

Из истории Тэзе

Клеман Оливье - Тэзе. От тревоги к доверию - Предисловие ко второму русскому изданию

В сердце брата Роже, основателя нашей общины Тэзе, Русская православная церковь занимала особенное место. Он питал к ней бесконечное уважение за те испытания, которые ей довелось пройти. Он открыл для нашей общины путь общения с этой церковью, и мы, его братья, хотели бы идти по его стопам. Французский православный богослов Оливье Клеман также занимал важное место в сердце брата Роже. Их объединяла долголетняя дружба, о многом они думали одинаково. Вот почему с самого начала моего нового служения в качестве настоятеля Тэзе и преемника брата Роже я решил приехать к этому богослову с визитом в Париж, взяв с собой троих моих братьев.

Я посетил его еще два раза пару лет спустя, незадолго до его смерти. Вследствие затяжной болезни он был прикован к постели, почти не мог двигаться. Но он по-прежнему сиял, и по-прежнему радушной и общительной была его жена, Моника, которая постоянно была рядом с ним. Оба встречали нас так славно. Проведенные с ними мгновения были полны величественной красоты. Он и его жена передавали нам свой душевный покой. Оливье Клеман припоминал подробности своих поездок в Тэзе, аллею, на которой он беседовал с братьями, небольшую стену вдоль аллеи, дорогу, ведущую к храму: «Там вели мы незабываемые теплые разговоры», - сказал он нам. После выписки из больницы он многое забыл, но эти места и эти встречи в Тэзе остались в его памяти.

Мы смеялись с ним, рассматривали иконы над его кроватью, семейные фотографии, рисунки его внуков, книги. Нас восхитил вид на Эйфелеву башню вдалеке из окна его комнаты. Сам он больше не видел ее, так как больше не мог повернуть голову. Но он был счастлив видеть со своего ложа находившуюся недалеко церковь. В определенные моменты он возвращался мыслью о брате Роже. Он вспоминал о нем как о «простом и светлом человеке, всегда говорившем одну и ту же вещь: Бог есть любовь». «Это был конец Бога гнева, - комментировал Оливье Клеман, - Бог не наказывает, Бог любит. Все, что Он может дать каждому, - это любовь. В некоторых богословских течениях даже Бог любви - это зачастую Бог, который наказывает, разумеется - справедливо и праведно, но все же наказывает, тогда как брату Роже было свойственно видение Бога, который может только любить, такое же видение мы обнаруживаем у некоторых отцов Церкви, на пример - у Исаака Сирина».

И Оливье Клеман продолжал в том же тоне: «Брат Роже обращал эти простые и глубокие слова равным образом и к крестьянину, которого встречал за возделыванием земли, и к министру. Всегда речь шла, по сути, об одном и том же - о любви. Благодаря ему, стало возможно вновь открыть христианство в его главной истине: “Бог есть любовь”». Конечно, когда Оливье Клеман подчеркивал эти мысли брата Роже, он выражал и свою собственную мысль, что бросается в глаза на страницах этой книги. Если он написал эту работу о Тэзе, то для него она стала еще одним поводом вновь высказаться о сущности веры. Оливье Клеман - это человек, в котором могут узнать себя некоторые молодые люди. В книге он рассказывает, насколько далеким от веры он был в молодости, как он долго искал и как нашел ответы в Православной церкви, благодаря кото¬ рой перестал сомневаться в доверии к Богу.

Поистине, один из секретов православной души состоит в молитве поклонения, в которой становится ощутимой доброта Бога. Именно через начальную молитву, а затем - литургию или молитву сердца православные обретают доступ к великим тайнам веры: Бог во Христе разделил с нами нашу жизнь, Христос воскрес, Святой Дух постоянно присутствует в каждом человеческом существе, и призвание Церкви - являть это Присутствие. Именно в этих главных тайнах православие черпает смысл и величие человеческого бытия: Бог стал человеком, чтобы человеческое существо стало причастным к Его божеству, человек призван к преображению во Христе уже здесь, на земле. Оливье Клеман понял, что в Тэзе мы страстно искали общения между всеми христианами. В этом поиске мы открываем огромные сокровища, которые сохранили за всю историю разные традиции. И мы хотели бы способствовать истин ному обмену дарами между великими христианскими традициями. Мы бесконечно признательны Оливье Клеману за то, что он так замечательно засвидетель ствовал это в своей книге о Тэзе, и я хотел бы выразить свою радость в связи с тем, что новое ее издание на русском языке сделает книгу доступной православным христианам, столь любимым нами, братьями общины Тэзе.

Брат Алоис, настоятель Тэзе