Если начинать со все еще господствующего представления о древнейшей форме веры в загробную жизнь, то следует обратиться к так называемому анимизму. Так как религия первоначально представляла собой веру в духов и души (animae), то, как принято считать, человек с самого начала (или по крайней мере с того момента, когда он стал верить в посмертное существование) допускал также и продолжение жизни души. Или, выражаясь точнее: первобытный человек включал в свое окружение души и духов, поскольку он различал в самом себе тело и душу.

То, что он действительно различал их, доказывается его снами: в них он перемещался в иное место или же видел, как другие люди, снившиеся ему, приходили к месту его отдыха; после его пробуждения окружавшие его люди убеждали его в том, что ни он сам, ни его посетители на самом деле не меняли своего местоположения. Умерших он также видел живыми, и из всего этого якобы заключал, что человек имеет душу, которая еще при жизни может покидать тело и продолжает существовать после смерти человека. В этой теории верно прежде всего то, что первобытные люди не просто видели сны, но видели их очень часто и переживали их крайне интенсивно: объясняется это очень просто — самим образом их жизни.

Тот, кто, подобно первобытному человеку или даже культурному человеку древности, однажды испробовал голод и переедание, связанное с редкой возможностью наесться досыта, кто к тому же лишен уютного ночлега, — тот и в самом деле ночью будет одолеваем многочисленными и весьма живыми снами. Далее, нельзя не согласиться и с тем, что увиденному и пережитому во сне часто приписывалась реальность и что допускалось, что душа может покидать тело и перемещаться в другое место. И наконец, явление во сне умерших и в самом деле рассматривалось как доказательство жизни их душ.

Карл Клемен - Жизнь мертвых в религиях человечества

Перевод с немецкого, комментарии, макет А. Е. Махов

Интрада, Москва, 2002

ISBN 5-87604-057-6

Карл Клемен - Жизнь мертвых в религиях человечества - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Предварительное замечание. Степень распространенности и время возникновения веры в загробную жизнь

I. ФОРМА ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Продолжение жизни в человеке как неделимой цельности Вера в силы, пребывающие в отдельных частях тела Вера в посмертную жизнь тела Причины веры в продолжающуюся жизнь тела Возникновение смерти без вины человека Возникновение смерти по вине человека

Продолжение жизни в духовном начале, отличном от тела Различные представления о душе Учение о переселении душ в Индии Учение о переселении душ у других народов

Воскресение земной плоти Воскресение плоти в парсизме Воскресение плоти в иудаизме и христианстве Бессмертие души



II. МЕСТО ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Преисподняя Царство мертвых на земле Цapcтво мертвых в морских глубинах Остров как рай Земное иарство мертвых в отдаленных районах собственной страны Земное царство мертвых, расположенное в месте обитания живых

Небо Вход в небесное обиталище душ Небесные тела как обиталища мертвых



III. СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Продолжение земной жизни. Ухудшение земной жизни Враждебность мертвых Праздники мертвых Опасность, которую представляют люди, соприкасавшиеся с мертвыми

Надчеловеческое положение мертвых. Различия в судьбах умерших Причины, обуславливающие различия в судьое мертвых Религиозное поведение умерших как фактор их посмертной судьбы Суд над мертвыми Судьба праведнх Участь проклятых Различия в судьбах умерших согласно парсизму и религиям Вавилона и Египта Различия в судьбах умерших согласно религиям греков, этрусков и римлян Различия в судьбах умерших согласно иудаизму, исламу и христианству



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возражения против материализма

Теория психофизического параллелизма

Взаимодействие между телом и душой

Своеобразие психической реальности

Необходимость веры в продолжение жизни

Отказ от учения о переселении душ

Отказ от учения о мгновенном завершении

Детерминизм и достижение нравственного совершенства всеми

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ КАНОНИЧЕСКИХ И АПОКРИФИЧЕСКИХ КНИГ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Карл Клемен - Жизнь мертвых в религиях человечества - Введение

Гете однажды сказал Эккерману: «Дельный человек, озабоченный тем, чтобы уже в земной юдоли что-то представлять собой, и потому ежедневно стремящийся к своей цели, работающий, борющийся, оставляет в покое мир иной, чтобы делом и пользой проявить себя в этом мире». В самом деле, при обычных обстоятельствах здоровый, энергичный человек ведет себя именно так — по крайней мере, пока он молод; он верит, что ему предстоит еще долгая жизнь, и потому мысль о смерти и о том, что последует за ней, далека от него. Это еще очевиднее в эпоху мировой войны и в нынешнее послевоенное время, когда идеи общего блага, государства, родины вновь приобрели значение, какое прежде имели лишь для немногих, — в такое время имеем ли мы право думать о себе самих и о том, какой будет наша судьба после смерти?

И все же Гете в цитированном нами разговоре несколько выше говорит Эккерману: «Я не могу лишить себя счастья думать о грядущем продолжении». Конечно, он был тогда уже стар, а ведь, — как говорит он в другом месте, — «когда человеку семьдесят пять, он не может временами не думать о смерти». Однако эта мысль, разумеется, посещает и тех, кто моложе: полагая, что их ждут долгие годы жизни, они становятся свидетелями внезапных кончин своих юных сверстников и неизбежно задаются вопросом: завершается ли жизнь вместе со смертью? Во времена, подобные нашему, этот вопрос приобретает совершенно особый смысл.

Несомненно, что в ходе великой войны отдельная личность едва ли что-то значит; несомненно, что те, кто осенью 1914 года и позже уходили на поле битвы, едва ли много думали о себе, — но когда и они, и те, кто был вынужден остаться дома, падали один за другим в бою или умирали в тылу от истощения, — а среди них было немало таких, кто в этой жизни мог бы достигнуть большего, чем оставшиеся в живых — тогда и они не могли, как не можем и мы сейчас, не вопрошать об одном: была ли жизнь дана этим жертвам войны лишь для того, чтобы возложить ее на алтарь отечества, или же она обладала и своей собственной ценностью и не кончилась со смертью, но продолжается? Однако и тот, кто уверен в этом продолжении, но не имеет понятия о том, как оно выглядит, не может не задуматься об этом «как» посмертной жизни, не может не пытаться внести ясность в этот вопрос.

Я же, со своей стороны, хочу сделать так, чтобы на эти вопросы отвечала сама история: моя цель состоит в том, чтобы изложить и разъяснить представления о посмертной жизни, бытующие у тех или иных народов или развитые отдельными выдающимися мыслителями. Эти представления не только помогают нам, как и прочие религиозные воззрения человечества, глубже понять литературу и искусство различных народов, уловить изначальный смысл установлений и обычаев, возможно, существующих у них и поныне; их интерес не только в том, что они составляют особо важную часть духовной жизни древних и современных цивилизаций. Какими странными и смешными эти представления ни казались бы нам ныне, — они по-прежнему указывают нам путь к решению вопроса, который продолжает волновать и нас.

Разумеется, для наших целей нет смысла обсуждать религии по отдельности: ведь, поскольку воззрения различных народов в интересующем нас вопросе часто совпадают, пришлось бы постоянно повторяться, а воззрения, связанные между собой исторически, не удалось бы поставить рядом. В разделах, на которые распадается мое изложение, я, конечно же, выделяю отдельные религии, когда это необходимо (например, когда в той или иной религии содержатся совершенно особые идеи), и, как правило, начинаю изложение с древнейшей (когда речь идет о влиянии более древней религии на новую, исторический принцип также соблюдается); однако прежде всего материал организован с содержательной точки зрения. А именно: я трактую, постепенно продвигаясь от внешнего к внутреннему, первым делом о форме, а также о начале и длительности посмертной жизни; затем о ее месте и, наконец, о ее содержании. Но прежде чем я перейду к первой части моего изложения, следует сделать краткое замечание о степени распространенности и времени возникновения веры в загробную жизнь.