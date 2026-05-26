Клементс - Мессианский пасхальный седер
Книга представляет собой практическое руководство для проведения мессианского пасхального седера — богослужебной трапезы, в которой история Исхода из Египта пересказывается через Писание, традиционные элементы пасхального стола и их мессианское истолкование. Седер объясняется как «порядок» служения, помогающий вспомнить Божье избавление Израиля и увидеть в Пасхе пророческое указание на Иешуа-Мессию.
Пособие последовательно проводит участников через основные части седера: зажигание свечей, четыре чаши, карпас, мацу, десять казней, зроа, марор, харосет, праздничную трапезу, афикоман, чашу Илии и чашу хвалы. Особое внимание уделено образу Иешуа как Пасхального Агнца, Его смерти, погребению и воскресению, а также связи праздников Господних с библейским календарем.
Клементс Карла Джой. Мессианский пасхальный седер / пер. Ирина Петра; обл. и ил. Кара Викселл. – Moultrie, GA: Visual Story Bible Ministries, Inc., 2011. – 41 с.
Мессианский пасхальный седер
Блюда седера
Зажигание свечей
Чаша освящения
Карпас
Преломление средней мацы
Четыре вопроса
Маца
Десять казней
Зроа
Чаша избавления
Марор
Харосет
Трапеза
Афикоман
Чаша искупления
Чаша Илии
Чаша хвалы
Словарь терминов
Библейский календарь
Об авторе и иллюстраторе
