Клементс - Мессианский пасхальный седер

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, Liturgical Books

Книга представляет собой практическое руководство для проведения мессианского пасхального седера — богослужебной трапезы, в которой история Исхода из Египта пересказывается через Писание, традиционные элементы пасхального стола и их мессианское истолкование. Седер объясняется как «порядок» служения, помогающий вспомнить Божье избавление Израиля и увидеть в Пасхе пророческое указание на Иешуа-Мессию.

Пособие последовательно проводит участников через основные части седера: зажигание свечей, четыре чаши, карпас, мацу, десять казней, зроа, марор, харосет, праздничную трапезу, афикоман, чашу Илии и чашу хвалы. Особое внимание уделено образу Иешуа как Пасхального Агнца, Его смерти, погребению и воскресению, а также связи праздников Господних с библейским календарем.

Клементс Карла Джой. Мессианский пасхальный седер / пер. Ирина Петра; обл. и ил. Кара Викселл. – Moultrie, GA: Visual Story Bible Ministries, Inc., 2011. – 41 с.

Клементс Карла Джой – Мессианский пасхальный седер – Содержание

  • Мессианский пасхальный седер

  • Блюда седера

  • Зажигание свечей

  • Чаша освящения

  • Карпас

  • Преломление средней мацы

  • Четыре вопроса

  • Маца

  • Десять казней

  • Зроа

  • Чаша избавления

  • Марор

  • Харосет

  • Трапеза

  • Афикоман

  • Чаша искупления

  • Чаша Илии

  • Чаша хвалы

  • Словарь терминов

  • Библейский календарь

  • Об авторе и иллюстраторе

Added 26.05.2026
Author brat Vadim
