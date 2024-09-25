С радостью и энтузиазмом пишу я это предисловие. Я убежден, что Божья стратегия в наше время выражается в построении сильных, торжествующих, несущих Евангелие ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ. В пробуждении людей, мощными волнами прокатившемся за последние годы, Дух Святой раскрывал нам важность различных моментов. Сегодня, без сомнения, в фокусе снова поместная церковь, как важнейший инструмент пробуждения.

Когда Бог берется за что-либо новое, столкновения старого с новым, увы, неизбежны. Но дело Божье всегда победит и воссияет над противниками. Известный лидер шведских пятидесятников Леви Петрус в свое время написал книгу, где подчеркнул такую истину: «Победа и продвижение приходят, когда их ищут».

Книга, написанная Арнфинном Клементсеном, основана на сегодняшней ситуации в Норвегии и результатах многолетнего опыта исканий и победы. На мой взгляд, плюс этой книги в том, что онпредназначена и для решения практических вопросов в деле созидания церкви. Это полезное руководство для основателей новых церквей и огромная помощь труженикам, обновляющим традиционные церкви.

Один из серьезных вопросов, охваченных данной книгой, — это библейский образ лидерства в церкви. Когда читаешь библейское описание пастыря и его забот о стаде, понимаешь, почему обновление служения пастора — ключ к построению церкви и ее росту. А изучив состояние церкви в современном мире, ты быстро обнаружишь, что общая черта всех растущих церквей — система лидерства. Поэтому я увидел огромную пользу в том,что Арнфинн Клементсен так глубоко затронул этот предмет в своей книге. Эта превосходная книга будет долго играть серьезную роль в движении пробуждения.