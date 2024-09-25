Клементсен - Построим Церковь сильной и цельной
С радостью и энтузиазмом пишу я это предисловие. Я убежден, что Божья стратегия в наше время выражается в построении сильных, торжествующих, несущих Евангелие ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ. В пробуждении людей, мощными волнами прокатившемся за последние годы, Дух Святой раскрывал нам важность различных моментов. Сегодня, без сомнения, в фокусе снова поместная церковь, как важнейший инструмент пробуждения.
Когда Бог берется за что-либо новое, столкновения старого с новым, увы, неизбежны. Но дело Божье всегда победит и воссияет над противниками. Известный лидер шведских пятидесятников Леви Петрус в свое время написал книгу, где подчеркнул такую истину: «Победа и продвижение приходят, когда их ищут».
Книга, написанная Арнфинном Клементсеном, основана на сегодняшней ситуации в Норвегии и результатах многолетнего опыта исканий и победы. На мой взгляд, плюс этой книги в том, что онпредназначена и для решения практических вопросов в деле созидания церкви. Это полезное руководство для основателей новых церквей и огромная помощь труженикам, обновляющим традиционные церкви.
Один из серьезных вопросов, охваченных данной книгой, — это библейский образ лидерства в церкви. Когда читаешь библейское описание пастыря и его забот о стаде, понимаешь, почему обновление служения пастора — ключ к построению церкви и ее росту. А изучив состояние церкви в современном мире, ты быстро обнаружишь, что общая черта всех растущих церквей — система лидерства. Поэтому я увидел огромную пользу в том,что Арнфинн Клементсен так глубоко затронул этот предмет в своей книге. Эта превосходная книга будет долго играть серьезную роль в движении пробуждения.
Арнфинн Клементсен - Построим Церковь сильной и цельной
ISBN 5-87093-006-5
1996, Издательство «Библейский взгляд»
Арнфинн Клементсен - Построим Церковь сильной и цельной - СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ЧАСТЬ 1. Как строить церковь сильной и цельной
- Глава 1. Церковь — план и воля Божья
- Глава 2. Церковь — чья она?
- Глава 3. Как войти в церковь?
- Глава 4. Основание церкви
- Глава 5. Дух, душа и тело церкви
- Глава 6. Основа единства — общее видение
- Глава 7. Полнота и равновесие в Божьей церкви
- Глава 8. Шесть столпов успешного созидания церкви
ЧАСТЬ 2. Дары служений и динамичная жизнь церкви
- Глава 9. Строители церкви — дары служения
- Глава 10. Общие черты даров служения
- Глава 11.0 дарах служения необходимо знать
- Глава 12. Служение апостола
- Глава 13. Служение пророка
- Глава 14. Служение евангелиста
- Глава 15. Служение пастора
- Глава 16. Служение учителя
- Глава 17. Дары служения и движение церковной жизни
ЧАСТЬ 3. Библейский образ церкви
- Глава 18. Жизнь церкви по Новому Завету
- Глава 19. Лидеры поместной церкви
- Глава 20. Пасторские задачи в церкви
- Глава 21. Каким быть соработнику
- Глава 22. Членство и подчинение в церкви Божьей
- Глава 23. Что делать в церкви с грехом и проблемами
- Глава 24. Результаты не замедлят прийти
АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
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