Эта книга даст вам полную картину молодежного служения. В каком-то смысле — это каркас дома, который вы будете обустраивать. Эти принципы, сфокусированные на Иисусе, будут опорами, на которых вы сможете утвердить ваше служение.

Если вы никогда не пользовались нашими материалами или не знакомы с этой стратегией, пусть данный материал послужит для вас введением. Вы найдете все, что вам нужно для начала. Если вы уже пользовались нашими материалами или участвовали в наших программах обучения, тогда настало время применить ваши знания. Это пособие поможет вам пересмотреть ваши приоритеты, утвердиться и оживить ваше служение. Если вы серьезно относитесь к призыву подготавливать других молодежных лидеров, рассматривайте этот материал как подручный инструмент для обучения.

Мы надеемся, что по окончании работы с этой книгой, ваше служение будет уникальным. Пусть Господь благословит вас в этом!

Берри Сент Клер - Стратегия молодежного служения, сфокусированного на Иисусе