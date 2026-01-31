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Клещевич - Алхимия: выход из спагирического лабиринта

Клещевич - Алхимия: выход из спагирического лабиринта
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Алхимия

Традиционно алхимия рассматривается как практическое приложение к герметической философии, или же между ними ставится знак равенства. История самого герметизма — философского и религиозномистического воззрения, изложенного в герметических трактатах, насчитывает более двух тысяч лет. Однако за всю историю человечества только трем эпохам истории культуры был свойственен особый интерес к его постулатам, отмечалось и влияние его идей на мировоззрение эпохи. Это период эллинизма — III—V вв., затем XV—XVII вв. и, наконец, рубеж XIX—XX вв., (хотя многие авторы относят XVI— XVII вв. к закату герметической философии).

Возникновение герметизма относят к эпохе эллинизма и поздней античности. Авторство многих герметических трактатов приписывается мудрецу Гермесу Трисмегисту. «Герметизм, или Герметическая философия, — пишет современный герметический автор Джаммария, — по существу является внутренней доктринальной областью культуры, которая вдохновляет и информирует, с одной стороны, Алхимию, а с другой — Магизм (то есть ренессансную Магию и ее версию XIX столетия, нашедшую также продолжение и в веке ХХ-м)».

Сумма герметических книг, дошедших до нашего времени, предстает в виде двух разделов: высокого и низкого герметизма — определения, которые даются Ф. Ф. Зелинским в его сочинении «Гермес Трижды-Величайший». К высокому герметизму относятся трактаты «Поймандер» и «Асклепий». К низкому — многочисленные работы по алхимии, медицине, магии и астрологии. Это, прежде всего, знаменитая «Изумрудная скрижаль», «Иатроматематика», «Койраниды», «О растениях двенадцати знаков» и ряд других. Кроме этих произведений, существует большое число античных физических, алхимических и астрологических сочинений, вполне герметических по своему духу, традиционно относимых к низкому герметизму. То же касается и огромного числа средневековых текстов по астрологии, алхимии и иным областям тайных знаний.

Герметическая философия строится как философия Знания. Именно в этом ее фундаментальное отличие от любой религиозной системы, основанной на вере. А это, в свою очередь, означает овладение мыслью в практике «ее индивидуального становления, где индивидуально-истинному духовно пережитого опыта противопоставлено общеобязательно истинное отчужденно-априорного понятия»4. Приобретая мистический опыт, каждый адепт приближается к Гермесу Трисмегисту, функция которого заключается в создании мостов между всеобщим и частным, содержащихся во множестве человеческих душ. «Трисмегист — очень характерное имя; оно указывает в том числе и на то, что его обладатель охватывает и земную, и небесную, и трансцендентно-всеобщую сферы мира. Таким образом, посвящаемый приобщался к мистическому средоточию сущего».

Ольга Клещевич - Алхимия: выход из спагирического лабиринта

СПб.: Издательство РХГА, 2014. — 260 с.

ISBN 978-5-88812-653-0

Ольга Клещевич - Алхимия: выход из спагирического лабиринта - Содержание

Предисловие

  • Глава I. Роль герметизма и алхимии в формировании культуры позднего Возрождения и раннего Нового времени в Западной Европе

  • Глава II. Анализ существующих подходов к интерпретации содержания алхимических трактатов

  • Глава III. Особенности языка алхимических трактатов

  • Глава IV Методика интерпретации алхимических трактатов

  • Глава V Интерпретация текста трактата Ф. М. Ван Гельмонта «157 Алхимических Канонов»

    • 5.1. Материя Великого Делания — О Ртути

    • 5.2. О Форме — Агенте Великого Делания. Теургизм Великого Делания алхимиков

    • 5.3. Философский Камень — цель Великого Делания алхимиков

    • 5.4. Приемы Великого Деланияи советы Мастера

      • Вводные замечания

      • Принципы Работы Духа

      • Описание того, что происходит внутри

      • Заключительные этапы

      • Советы Посвященным

Приложение. 157 Алхимических Канонов Ф. М. Ван Гельмонта

Библиография

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Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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