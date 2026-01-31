Клещевич - Алхимия: выход из спагирического лабиринта

Традиционно алхимия рассматривается как практическое приложение к герметической философии, или же между ними ставится знак равенства. История самого герметизма — философского и религиозномистического воззрения, изложенного в герметических трактатах, насчитывает более двух тысяч лет. Однако за всю историю человечества только трем эпохам истории культуры был свойственен особый интерес к его постулатам, отмечалось и влияние его идей на мировоззрение эпохи. Это период эллинизма — III—V вв., затем XV—XVII вв. и, наконец, рубеж XIX—XX вв., (хотя многие авторы относят XVI— XVII вв. к закату герметической философии).

Возникновение герметизма относят к эпохе эллинизма и поздней античности. Авторство многих герметических трактатов приписывается мудрецу Гермесу Трисмегисту. «Герметизм, или Герметическая философия, — пишет современный герметический автор Джаммария, — по существу является внутренней доктринальной областью культуры, которая вдохновляет и информирует, с одной стороны, Алхимию, а с другой — Магизм (то есть ренессансную Магию и ее версию XIX столетия, нашедшую также продолжение и в веке ХХ-м)».

Сумма герметических книг, дошедших до нашего времени, предстает в виде двух разделов: высокого и низкого герметизма — определения, которые даются Ф. Ф. Зелинским в его сочинении «Гермес Трижды-Величайший». К высокому герметизму относятся трактаты «Поймандер» и «Асклепий». К низкому — многочисленные работы по алхимии, медицине, магии и астрологии. Это, прежде всего, знаменитая «Изумрудная скрижаль», «Иатроматематика», «Койраниды», «О растениях двенадцати знаков» и ряд других. Кроме этих произведений, существует большое число античных физических, алхимических и астрологических сочинений, вполне герметических по своему духу, традиционно относимых к низкому герметизму. То же касается и огромного числа средневековых текстов по астрологии, алхимии и иным областям тайных знаний.

Герметическая философия строится как философия Знания. Именно в этом ее фундаментальное отличие от любой религиозной системы, основанной на вере. А это, в свою очередь, означает овладение мыслью в практике «ее индивидуального становления, где индивидуально-истинному духовно пережитого опыта противопоставлено общеобязательно истинное отчужденно-априорного понятия»4. Приобретая мистический опыт, каждый адепт приближается к Гермесу Трисмегисту, функция которого заключается в создании мостов между всеобщим и частным, содержащихся во множестве человеческих душ. «Трисмегист — очень характерное имя; оно указывает в том числе и на то, что его обладатель охватывает и земную, и небесную, и трансцендентно-всеобщую сферы мира. Таким образом, посвящаемый приобщался к мистическому средоточию сущего».

Ольга Клещевич - Алхимия: выход из спагирического лабиринта

СПб.: Издательство РХГА, 2014. — 260 с.

ISBN 978-5-88812-653-0

Ольга Клещевич - Алхимия: выход из спагирического лабиринта - Содержание

Предисловие

Глава I. Роль герметизма и алхимии в формировании культуры позднего Возрождения и раннего Нового времени в Западной Европе

Глава II. Анализ существующих подходов к интерпретации содержания алхимических трактатов

Глава III. Особенности языка алхимических трактатов

Глава IV Методика интерпретации алхимических трактатов

Глава V Интерпретация текста трактата Ф. М. Ван Гельмонта «157 Алхимических Канонов» 5.1. Материя Великого Делания — О Ртути 5.2. О Форме — Агенте Великого Делания. Теургизм Великого Делания алхимиков 5.3. Философский Камень — цель Великого Делания алхимиков 5.4. Приемы Великого Деланияи советы Мастера Вводные замечания Принципы Работы Духа Описание того, что происходит внутри Заключительные этапы Советы Посвященным



Приложение. 157 Алхимических Канонов Ф. М. Ван Гельмонта

Библиография