Книга, которую вы держите в руках, вряд ли относится к «современному научному мировоззрению», ибо современное религиоведение и эзотериология отрицают возможность проникновения за герметическую ширму мировых традиций. На наших глазах, новорожден­ная эзотериология, подражая религиоведению, превращается из многообещающего научного направления, в склад, где хранятся разнообразные мнения по поводу истории профанных тече­ний, связанных с идеологической обработкой населения. Однако «герметическая традиция» имеет множество текстов, и добросовестному исследователю стоит всего лишь внимательно прислушаться, к тому, о чем они повествуют, и «секреты» откроются, предоставляя обширное поле для непредвзятой, действительно научной работы. К сожалению, современная эзотериология не утруждает себя подобными процедурами, сконцентрировавшись на описательности и ответах на вопросы: «где» и «когда», не торопясь отвечать на вопросы «что» и «как».

Книга «Лабиринты Алхимии» отражает лишь первые шаги на пути извлечения знаний, спрятанных на извилисто закрученных дорожках эзотерических ландшафтов. Путеводными указателями в этом хаосе смыслов, для автора стали алхимические трактаты, как практиче­ские пособия по улавливанию и постижению того самого нечто, неустанно ткущего окружаю­щий нас мир. В книгу включены: монография «Алхимия: выход из спагирического лабиринта» и четыре статьи, освещающие различные аспекты алхимии. Эти произведения предлагают вни­манию читателей ответы на следующие вопросы: - как устроены алхимические трактаты; - о чем они повествуют; - кто были их создатели, каких этических и практических установок они придерживались; - как они позиционировали алхимию по сравнению с другими эзотери­ческими течениями, отстаивая ее идентичность и уникальность.

Ольга Клещевич - Лабиринты алхимии

«Алетейя», 2017

ISBN: 978-5-906910-97-4

Ольга Клещевич - Лабиринты алхимии - Содержание

Введение

Алхимия: выход из спагирического лабиринта

Предисловие

157 Алхимических Канонов Ф.М. Ван Гельмонта

Для любителей Герметических исследований

Некоторые Философские правила или Каноны, касающиеся Камня Философов

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Материя Великого Делания - О Ртути

О Форме - Агенте Великого Делания. Теургизм

Великого Делания алхимиков

Философский Камень - цель Великого Делания алхимиков

Приемы Великого Делания и советы Мастера

Статьи

Этические воззрения авторов алхимических трактатов XVI- XVII веков как культурный феномен позднего Возрождения

Перевод и Комментарии к Алхимической Мессе Мельхиора

Цибиненского

Мельхиор Цибиненский «Алхимическая Месса»

Комментарии

Измененное состояние сознания и Великое Алхимическое

Делание

Анализ алхимического слоя трактата «Эш Мецареф»

Введение

Герменевтика алхимического слоя трактата «Эш мецареф»

Раздел 1. Предмет Великого Делания

Раздел 2. Агент Великого Делания

Раздел 3. Цель делания

Раздел 4. Описание этапов Великого Делания

Предисловие

Раздел 1. Предмет Великого Делания.

Раздел 2. Агент Великого Делания.

Раздел 3. «Цели Делания».

Раздел 4. «Этапы Делания».

Выводы

Библиография