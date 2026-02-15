Эта книга представляет собой увлекательное исследование одного из самых важных событий христианства — воскресения Иисуса Христа — через призму юридической экспертизы. Росс Клиффорд, сам являющийся юристом, собрал и систематизировал мнения выдающихся правоведов разных эпох, которые применили свои профессиональные навыки для анализа исторических свидетельств этого события. Книга построена как судебный процесс, где читателю предлагается роль присяжного заседателя.

Автор анализирует такие классические юридические критерии, как свидетельские показания, вещественные доказательства (пустая гробница) и косвенные улики (радикальное изменение поведения апостолов). В книге приводятся доводы таких титанов юриспруденции, как сэр Лайонел Лакху (рекордсмен Книги Гиннесса по числу выигранных дел об убийствах), Саймон Гринлиф (автор фундаментального труда по теории доказательств) и Фрэнк Моррисон. Клиффорд показывает, что когда эксперты в области доказательственного права подходят к вопросу воскресения без предвзятости, они приходят к выводу: факт воскресения выдерживает самую строгую проверку, принятую в любом современном суде.

Росс Клиффорд - Иисус вновь перед судом - Что выдающиеся юристы говорят о воскресении Иисуса Христа

Перевод с английского Ольги Ошеровой. - Caringbah, N.S.W., Australia: Миссия СССР, Австралия; Gummersbach, Germany: Missionswerk Friedenstimme, 1991. – 114 с.

Росс Клиффорд - Иисус вновь перед судом – Содержание

Введение

Глава 1. Судья Эдмунд Беннетт (юрист высшего кл.): Кто написал Евангелия?

Глава 2. Доктор Джон Ворвик Монтгомери (выдающийся ученый): Являются ли Евангелия надежными историческими документами?

Глава 3. Профессор Симон Гринлиф (выдающийся специалист по свидетельским показаниям): Достоверны ли свидетельства авторов четырех Евангелий?

Глава 4. Сэр Р. Андерсон (знаменитый детектив): Дополняют ли друг друга авторы Евангелий?

Глава 5. Лорд Хейлшем (лорд-канцлер — глава судебного ведомства и верховный судья Англии): Можно ли найти упоминания об Иисусе Христе в других исторических документах?

Глава 6. Сэр Норман Андерсон (профессор права юридических наук): Каковы доказательства в пользу воскресения Иисуса Христа?

Глава 7. Сэр Лионель Лаку (самый преуспевающий адвокат нашего времени): Возможно, что это и правда, но имеет ли она какой-то смысл?

Глава 8. Доктор Франк Морисон (скептик расследует дело): Какова наша реакция на воскресение Иисуса Христа?

Приложение 1. Профессиональные мнения юристов о воскресении Иисуса Христа

Приложение 2. Мнение Клэрри Бриза о свидетельстве воскресения

Ссылки