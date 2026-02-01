Издание «Климентины. Гомилии» открывает русскоязычному читателю доступ к одному из самых загадочных памятников раннехристианской письменности. Традиционно приписываемый Клименту Римскому, этот корпус текстов на самом деле является уникальным свидетельством иудеохристианской традиции II–III веков. Жанр произведения сочетает в себе античный роман и богословский трактат: на фоне драматической истории поисков Климентом своей семьи разворачиваются масштабные диспуты апостола Петра с Симоном Волхвом.

В центре повествования — миссионерские странствия Петра, его проповеди и полемика. Текст предлагает альтернативный взгляд на становление христианской догматики, затрагивая такие темы, как истинный пророк, иерархия «сизигий» (парных противоположностей), концепция Адама-Мессии и вопрос о подлинности отдельных фрагментов Писания. Сопровождающие статьи ведущих исследователей — Е. Б. Смагиной и Д. В. Щедровицкого — помогают читателю разобраться в сложном переплетении гностических мотивов, иудейского единобожия и раннехристианской экзегезы.

Книга представляет исключительный интерес для историков религии, философов и всех, кто интересуется «неканоническим» христианством. Это не просто перевод древнего текста, а глубокое исследование того, как вера первых веков искала свой язык, балансируя между иудаизмом, эллинистической философией и зарождающейся церковной ортодоксией.

Климентины. Гомилии. Краткое изложение проповедей апостола Петра в его странствиях

Пер. с древнегреч. Е. Б. Смагиной. — Москва: Теревинф, Sapienti Sat, 2026. — 384 с.

ISBN 978-5-4212-0788-7 / 978-5-4499-5366-7

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