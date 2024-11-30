Непосредственным поводом для написания этих заметок послужило опубликованное в июле 1996 г. в израильской газете "Новости недели" интервью с генеральным директором Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК) доктором Ави Беккером, в котором он предупреждал о прямой и реальной угрозе тотального покушения со стороны христиан на мировое еврейство уже в самые ближайшие годы. Так, самая влиятельная в Америке баптистская церковь поставила перед собой задачу к 2000 году обратить в христианство 94 процента живущих на земном шаре евреев. Разработана теория и программа обращения евреев в христианство. Подготовлена многочисленная армия миссионеров, оснащенная специальной миссионерской литературой и руководящими пособиями, и ведется интенсивная вербовка новых миссионеров, для чего на это дело направлены не только усилия баптистской церкви, но и ее богатые средства.

В распространяемом баптистами "Пособии для миссионеров" рекомендуется миссионерам завоевывать доверие у обращаемых евреев, а само обращение вести на фоне личной симпатии и привязанности и не применять понятия и слова, которые могут отпугнуть. Поэтому авторы "Пособия для миссионеров" рекомендуют заменять "пугающие" евреев слова и понятия, например, заменять "пугающее" слово "христианин" привычным словом "верующий", "пугающее" понятие "крещеный" - понятием "вернувшийся к вере в Мессию". По словам доктора Ави Беккера, это - первый со времен Катастрофы столь агрессивный всплеск христианского баптистского миссионерства. И не только баптистского. Не уступают баптистам в этом небогоугодном деле и православные, и католики, и протестанты, да и практически все другие христианские конфессии и секты. Поэтому при всей нелепости поставленной баптистами цели с ней нельзя не считаться.

Но не только в этом дело. Проблема усугубляется еще и тем, что эти, далеко идущие планы христианских миссионеров, имеют более чем значительный успех в еврейской среде. Такого еврейская история еще не знала. Если раньше миссионерам необходимо было заставлять или вынуждать евреев принимать христианство, то теперь в этом у христианских миссионеров потребности нет. Свидетельством тому может служить добровольное посещение многими евреями многочисленных встреч, организуемых миссионерами.

Лев Климовицкий - Почему еврей не может быть христианином?

Тель - Авив: Издательство "М+", 1998

ISBN: 965-7093-04-Х

Лев Климовицкий - Почему еврей не может быть христианином? - Содержание

Предисловие

Глава 1. Христианское миссионерство как угроза существованию евреев

Глава 2. Новое в технологии "охристианивания" евреев

1. Миссионерский миф об идентичности иудейства и христианства

2. Сионизм на службе у христианских миссионеров

3. Иудаизм на службе у христианских миссионеров

Глава 3. Существо противостояния между иудейством и христианством

1. Почему иудейство, а не иудаизм?

2. Исторические предпосылки противостояния

3. Вера в Иисуса Христа против Закона Бога

Глава 4. Особенности отличия евреев от христиан

1. Необычность происхождения и существования еврейского народа

2. Уникальная роль обрезания

3. Избранность еврейского народа

Глава 5. О различии наказаний за грехи евреев и христиан

1. Особенности наказания евреев за грехи

2. Христианский парадокс: не согрешишь - не спасешься

3. На том свете или на этом?

4. Награда соблюдающим Закон

Глава 6. Кто по рождению евреи, и кто - христиане?

Заключение

Приложение