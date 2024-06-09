Клири - Метафизика духа

В данной серии самостоятельных эссе я предоставлю краткое введение в Веданту, философию Упанишад. Эссе ориентированы на людей, вставших на путь традиционализма и, в особенности, путь левой руки эволианскоро традиционализма. Я собираюсь поместить Веданту в контекст Традиции, а также прояснить актуальность предлагаемого ею пути для тех из нас, кто не просто вое- стаёт против современного мира, но хочет жить согласно идеалу «самопреодоления».

Начнём с краткого исторического обзора для непосвящённых.

Индуистская литература делится на две категории: шрути, «услышанное», и смрити, «запомненное». Тексты шрути считаются боговдохновлёнными — «усльппанными», полученными через божественное откровение. Первые известные тексты шрути — это Веды (от vid-, знание), некоторые фрагменты которых датируются 6.000 годом до нашей эры. Значительную часть содержания Вед мы бы назвали «мифологией», причём, в некоторых отношениях она весьма близка к сказаниям других индоевропейских народов. Веды обладают, если говорить словами Ницше, «жизнеутверждающим» духом. В некотором смысле, это писание пока нельзя назвать по-настоящему индийским. Среди основных богов Вед упоминаются Варуна, Индра, Агни, Рудра и Вишну.

Веды — это церемониальные тексты, в том числе песнопения, которые должны были исполняться жрецами (браминами) во время жертвоприношений. Брамины «кормили» богов своими жертвами. Теоретически, если ритуалы проводились надлежащим образом, жрецы могли получить всё, что они пожелают. Спустя какое-то время пришло осознание очевидного: брамины, по сути, манипулировали богами, из чего был сделан смелый вывод — брамины сильнее богов. Вследствие этого, значение браминов и проводимых ими жертвоприношений невероятно возросло. В результате возникли Брахманы, собрание довольно нудных трактатов, посвящённых ритуалам.

В конце Брахман помещена серия эзотерических текстов, названных Араньяки, «лесные книги», именно с этих текстов начинается то, что мы считаем «индийской философией». Это спекулятивные трактаты, рассматривающие взаимоотношения человека и космоса. Одной из центральных идей, развитых в них, является непреходящее соответствие микрокосма и макрокосма. Оба управляются Дхармой (вечная форма, шаблон или порядок космоса), при этом человек является отражением космоса.

После Араньяк следуют Упанишады (первые возникли около 900 года до нашей эры), название которых происходит от слов шад, «сидеть» и упани, «около, близко»1. Тот, кто посвящён в это учение, сидит около учителя, ведь раскрываемые знания имеют эзотерический характер; они не предназначены для масс. В Упанишадах даётся эзотерический комментарий о подлинном, или внутреннем значении Вед. Поэтому философия Упанишад называется Ведантой: буквально, «сущность Вед». Упанишады также считаются шрути, то есть боговдохновлёнными. Однако, не следует думать, что Упанишады представляют «поздний» взгляд на смысл Вед. Вполне вероятно, что передаваемая ими мудрость гораздо старше самих текстов, возможно, даже современна мудрости Вед (или древнее их). Содержание Упанишад может быть письменно зафиксированным древним, примордиальным учением, которое некогда передавалось исключительно изустно.

Клири, К. - Метафизика духа

Μ.: Тотенбург, 2023. — 320 с.

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