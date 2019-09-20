Классики марксизма всегда четко разграничивали вопрос об отношении к религии, с одной стороны, пролетарского государства, с другой стороны, Коммунистической партии. Обосновывая необходимость полного отделения церкви от государства и действительного осуществления свободы совести, требуя, чтобы религия была частным делом по отношению к государству, они вместе с тем постоянно подчеркивали, что партия коммунистов не может нейтрально относиться к религии и ставит своей задачей последовательную идейную борьбу с религиозной идеологией. В «Критике Готской программы» К. Маркс писал: «Каждый должен иметь возможность отправлять свои религиозные, так же как и телесные, нужды без того, чтобы полиция совала в это свой нос».

Вместе с тем он указывал, что задачей рабочей партии является освобождение совести от религиозного дурмана. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что марксисты никак не могут считать религию частным делохм по отношению к своей собственной партии, что партия российского пролетариата «должна быть идейным вождем в борьбе со всяким средневековьем, а в том числе и со старой, казенной религией и со всеми попытками обновить ее или обосновать заново или по-иному и т. д.». Обосновывая это положение и показывая, какими методами должна вестись борьба с религией, он писал: «Партия наша есть союз сознательных, передовых борцов за освобождение рабочего класса. Такой союз не может и не должен безразлично относиться к бессознательности, темноте или мракобесничеству в виде религиозных верований. Мы требуем полного отделения церкви от государства, чтобы бороться с религиозным туманом чисто идейным и только идейным оружием, нашей прессой, нашим словом. Но мы основали свой союз, РСДРП, между прочим, именно для такой борьбы против всякого религиозного одурачения рабочих. Для нас же идейная борьба не частное, а общепартийное, общепролетарское дело»

Клочков Валентин - Религия, государство, право

М., «Мысль», 1978. 287 с.

Клочков Валентин - Религия, государство, право - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Глава I РЕЛИГИЯ КАК РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ КАК ВИД СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ

О «РЕЛИГИОЗНОЙ МОРАЛИ»

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ НОРМ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ НОРМАМИ

Глава II РЕЛИГИЯ И ПРАВО

СООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМ

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРАВО

Глава III РЕЛИГИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ

СООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИИ, РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

РЕЛИГИЯ, ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Глава IV РЕЛИГИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ БУРЖУАЗИИ И БУРЖУАЗНОГО ГОСУДАРСТВА

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОТСУТСТВИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЛИГИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИИ И БУРЖУАЗНОГО ПРАВА В РЕГУЛИРОВАНИИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕЛИГИЯ И БУРЖУАЗНОЕ ПРАВО В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава V ПРАВО И РЕЛИГИЯ В СССР

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

СОВЕТСКОЕ ПРАВО И РЕЛИГИЯ

Клочков Валентин - Религия, государство, право - Введение

Марксистская философия рассматривает религию и право как надстроечные подсистемы, оказывающие очень большое влияние на общественную жизнь. Значение права как одного из основных регуляторов общественных отношений раскрыто в нашей литературе довольно полно. Что касается религии, то, несмотря на очевидную необходимость всестороннего исследования ее социальной роли для материалистического понимания истории и преодоления религиозных пережитков в социалистическом обществе, некоторые стороны этой проблемы разработаны недостаточно. В литературе анализ роли религии в антагонистических классовых формациях часто сводится к характеристике ее как формы общественного сознания, способствующей сохранению выгодных господствующим классам порядков, к указанию на то, что она освящает классовое господство и эксплуатацию, примиряет угнетенных с их бесправным положением. Между тем значение религии в жизни общества не ограничивается выполнением этих функций. Являясь одним из социальных регуляторов, религия активно воздействует на поведение людей, на общественные отношения.

В последнее время в религиоведческой литературе появились указания на выполнение религией регулятивной (регулирующей) функции, однако существо этой проблемы не раскрывается. Религиозные нормы, при помощи которых и осуществляется религиозное регулирование общественных отношений, вообще не упоминаются ни как структурный элемент религиозной системы, ни в качестве разновидности социальных норм. Недооценкой нормативной стороны религии, отсутствием глубокого анализа ее регулятивной функции, по-видимому, в основном и объясняется то, что вопросам соотношения религии и права не уделялось должного внимания. Между тем исследование этих вопросов имеет важное значение для выяснения закономерностей духовной жизни общества и социального развития, взаимозависимости различных компонентов общественной'надстройки. Без марксистского анализа взаимосвязи религии и права как регуляторов общественных отношений трудно разобраться в генезисе, историческом развитии и функционировании социального регулятивного механизма, раскрыть некоторые особенности религии и права. Поэтому соотношение права и религии относится к существенным проблемам юридической науки, религиоведения и исторического материализма в целом.

На значение для теории и практики коммунистического строительства всестороннего изучения взаимосвязи различных социальных систем, в том числе религии и права, неоднократно указывалось в нашей литературе. Однако вопросы соотношения религии и права затрагиваются в немногих работах по марксистскому религиоведению, причем в общем виде. Так, А. Д. Cухов очень кратко пишет о генезисе религиозного права, Д. М.Угринович отмечает, что религия была одним из источников права; при феодализме всякое отступление от нее преследовалось государством; в буржуазном обществе религия воздействует «на политическое поведение верующих и, в частности, на их отношение к существующим правовым нормам и установлениям». С. А. Токарев видит связь религии с правом в том, что она закрепляет правовые нормы, придавая им сверхъестественную санкцию и подкрепляя их религиозными представлениями о греховности нарушения правового запрета. Отмечают, что правовые идеи «оказывают активное воздействие на все другие формы общественного сознания, в том числе и на религию». В других работах по теории и истории религии, а также в трудах о взаимодействии форм общественного сознания проблема соотношения религии и права не затрагивается.