Клочовський Ян Анджей - Нагірна проповідь - шлях до повноти життя

У пошуках теми, яка б наводила на роздуми про зріле християнство і зріле людство, у мене виник задум: зробити іспит сумління на зрілість нашого християнства, ґрунтуючись на Нагірній проповіді. Адже це та міра, яка повинна бути основою для оцінки нашого життя, якщо насправді поважно трактуємо свою віру.

Слухаючи слова Нагірної проповіді, стаємо перед Ісусом Христом, який є свідком любови Бога до людини. Так названо Його у книзі Одкровення: «Свідок вірний і правдивий» (Од. З, 14). Напевне, кожен з нас погодиться, що часто наше християнство обмежується лише відвідуванням храмів. Тому дедалі нагальнішою стає потреба прийняти цей великий виклик: маємо стати свідками — вірними і правдомовними. А станемо ними тоді, коли сенс свідоцтва Ісуса — те, чого Він навчав і що засвідчив своїм життям та смертю, — пройде крізь наші серця. Добра переміна має починатися в людському серці. У серці, що Біблія розуміє як сумліннй, як те, що в людині найглибше, що в нас мислить, вирішує і відчуває. Докладімо зусиль, аби зустрітися зі словами Христа з Нагірної проповіді так, щоб вони перемінювали наші серця, а отже — перемінювали наш спосіб мислення.

Часто політологи наголошують, що характерною ознакою тоталітаризму є своєрідне «двомислення»: одне — офіційне, друге — приватне. Варто замислитися: чи також і ми, християни XXI століття, не хворіємо на цю недугу, коли зустрічаємося у храмі в ім'я Ісуса, говоримо мовою Його Євангелія і відкриваємося на вміщені в ньому правди. Але чи насправді євангельське мислення проходить крізь увесь наш життєвий шлях? Чи формує єрархію цінностей, за якою будуємо життя? Відважмося докласти зусиль, аби так було. Спробуймо замислитися над словами Нагірної проповіді, що прозвучали в Галилеї понад дві тисячі років тому. Вони містять обітницю добра і для нас. Добро відкриває нас на життя. Бог, який є життєлюбний (див.: Муд. 11, 26), відкриває нас на життя вічне. Мало того: Він сам є життям вічним, уже присутнім у нас.

Клочовський Ян Анджей - Нагірна проповідь - шлях до повноти життя

3 пол. пер. О. Мандрика

Львів: Свічадо, 2012, 104 с.

серія: «Зростаючи у вірі»

ISBN 978-966-395-549-0

Клочовський Ян Анджей - Нагірна проповідь - шлях до повноти життя - Зміст

Вступ

Про блаженства

Блаженні убогі духом

Блаженні засмучені

Блаженні тихі

Блаженні голодні та спраглі справедливости

Блаженні милосердні

Блаженні чисті серцем

Блаженні миротворці

Блаженні переслідувані за правду

Ви-сіль землі

Я прийшов не усунути, а доповнити

Піди, помирись перше з твоїм братом!

Кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею у своїм серці

Хай буде ваше слово: Так, так; Ні, ні

Не противтеся злому

Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас

Коли молитеся, не будьте як лицеміри

Тож моліться так: Отче наш

Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри

Де твій скарб, там буде і твоє серце

Світло тіла - око

Не журіться, отже, завтрішнім днем

Не судіте, щоб вас не судили

Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми

Просіть, і дасться вам

Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм!

Пізнаєте їх за плодами їхніми

Не кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи! - ввійде в царство небесне

Завершення