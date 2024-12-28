Х закрытый раздел

Code Grimoire - Издание редких тайных книг - Издатели ставят целью сделать доступными для исследователей редкие и оригинальные манускрипты, хранящиеся в коллекциях библиотек всего мира

Академический перевод важнейшего гримуарного текста, одной из самых популярных на протяжении нескольких веков версий знаменитого "Ключа Соломона". Перевод сделан с редкого латинского текста XVIII века, сохранившегося до наших дней без значительных искажений, что придает ему особую ценность. Эта версия ранее не переводилась и не издавалась на русском или другом современном языке. Представленные копии страниц манускрипта Lat. Q.III.647 публикуются с любезного разрешения Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).

Магия Соломона или Соломонова магия - это фундаментальная часть западной магической традиции, которую так или иначе соотносят с именем библейского царя Соломона. Еще в 1260 году анонимный автор труда Speculum astronomiae упоминает серию книг Соломона (libri Salomonis), "В которых экзорцизм (заклинание) осуществляется чрез начертания знаков и определенные имена».

Ключик Соломона, царя еврейского

Пер. с лат. - СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2023. - 462 с., ил.

(Серия Code Grimoire).

ISBN 978-5-94396-275-2

Ключик Соломона, царя еврейского - Содержание

Предисловие

Сокращения и аббревиатуры

Манускрипт

Ключик Соломона, царя евреев

Книга первая

Глава первая. О божественной любви, которая должна предшествовать изучению науки

Глава вторая. [О днях, часах и силах планет]

Глава третья. Об искусствах

Глава четвертая. Исповедь, которую должен произнести заклинатель

Глава пятая. Молитва и заклинания

Глава шестая. Более сильное заклинание

Глава седьмая. Самое сильное заклинание

Глава восьмая. Об изrотовлении кандерий или пентаклей

Глава девятая. Эксперимент кражи и как такие операции проводятся

Глава десятая. Об эксперименте невидимости

Глава одиннадцатая. Об эксперименте любви

Глава двенадцатая. Об эксперименте яблока

Глава тринадцатая. Об эксперименте любви во сне

Глава четырнадцатая. Об эксперименте вражды и уничтожения врагов

Глава пятнадцатая. Как приготовить эксперименты насмешек и высмеивания, как разделять и обманывать

Глава шестнадцатая. Как необычные эксперименты подготавливаются

Глава семнадцатая. О священных пентаклях и их материи

Книга вторая

Глава первая. В какой час следует совершать это искусство, предварительно подготовив все приготовления

Глава вторая. Как должен заклинатель себя направлять и вести

Глава третья. Как товарищи и ученики должны себя вести и направлять

Глава четвертая. О посте, осмотрительности и хранении

Глава пятая. О купаниях и как их следует проводить

Глава шестая. Об одеяниях, чулках и обуви

Глава седьмая. О местах, где должны совершаться искусства

Глава восьмая. О ноже, мече, арктавусе, стилусе или железном кинжале, жезле, посохе и других инструментах

Глава девятая. О воскурении, ладане, окуривании и ароматных веществах, которые используются в работе и практике магических искусств

Глава десятая. О воде и иссопе

Глава одиннадцатая. О свете и огне

Глава двенадцатая. О каламе [или пере] , чернилах и их различных цветах

Глава тринадцатая. О пере ласточки и ворона

Глава четырнадцатая. О крови летучей мыши или голубя и других животных

Глава пятнадцатая. О девственной бумаге и о том, как с ней работать

Глава шестнадцатая. О девственном воске или глине

Глава семнадцатая. Об игле и других железных инструментах

Глава восемнадцатая. О шелковой ткани

Глава девятнадцатая. О знаках

Глава последняя. О жертвоприношениях духам, и как их следует делать

Приложения