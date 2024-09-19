Книга алхимии - История, символы, практика

Человеку свойственно заблуждаться. И одним из самых распространенных его заблуждений, похоже, является уверенность в том, что сегодня, в начале XXI века, мы значительно умнее тех, кто жил во втором, а тем более в первом тысячелетии нашей эры, не говоря уже о дохристианских временах. Однако некоторые факты истории свидетельствуют об обратном. Стоит упомянуть хотя бы о стоящей вот уже полтора тысячелетия на одной из площадей Дели колонне высотой 8 метров, диаметром 65 сантиметров и весом шесть с половиной тонн, сделанной из чистого железа! Несмотря на жаркий и влажный климат Индии, за все это время на ней не появилось ни единого пятнышка ржавчины. Потому что чистое железо не ржавеет, мгновенно покрываясь на воздухе тончайшей защитной пленкой. Даже в наше высокотехнологичное время мы не можем получить железа такой чистоты. А между тем чистый металл своими качествами, как правило, превосходит любой свой сплав на порядок.

Но что значит «совершенно чистый металл»? Это металл, совсем не имеющий никаких примесей. Сейчас по степени чистоты все металлы делятся на три основные группы. Если сплав содержит 99,9 процента основного металла – это считается технической чистотой, а если 99,99 процента – химической. Сплав же, содержащий 99,999 процента основного металла, считается уже особо чистым металлом. Например, ученым удалось получить алюминий с содержанием 99,9995 процента. Но, чтобы эта «мелочность» никого не ввела в заблуждение, поясним ее значение на одном простом примере. Если даже только один атом примеси приходится на 100 миллиардов атомов основного металла, то в каждом грамме этого основного металла будет содержаться 100 миллиардов атомов примеси. Так что эта «ложка дегтя», на самом деле, весьма серьезно портит всю «бочку меда». Например, достаточно всего лишь 0,0001 процента примеси водорода, чтобы железо стало хрупким.

И вот колонна из чистого железа стоит уже столько лет, а мы при всем колоссальном объеме накопленных на сегодняшний день знаний все еще не можем исчерпывающе ответить на такой вроде бы простой вопрос: а что же такое металл? Вместо действительного ответа обычно предлагается лишь внешнее описание свойств, в большинстве своем известное и самым древним ученым. Но последние знали только семь металлов, а сейчас их насчитывается более восьмидесяти. И многообразие свойств, которыми обладает такое большое количество химических элементов, часто даже не позволяет отнести их к одному и тому же классу веществ – для этого нужно обладать определенными знаниями. Например, целых пятнадцать металлов, названных сегодня лантаноидами, древние алхимики называли редкими землями, то есть относили их к трудновосстановимым окислам, не предполагая, что они являются самыми настоящими металлами. Теперь, в память об этой «ошибке» алхимиков, лантаноиды так и называют редкоземельными металлами.

Книга алхимии - История, символы, практика

«Гельветика», 2008. - 158 с. — (Александрийская библиотека)

Книга алхимии - История, символы, практика – Содержание

Алхимия как строгая наука

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Часть I

И. И. Канонников

Часть II

Альбер Пуассон Введение Часть первая Глава I Глава II Глава III Глава IV Часть вторая Глава I Глава II Глава III Глава IV Глава V Глава VI Глава VII Глава VIII

Приложение 1. Очищение Короля и Королевы 2. Философическая ртуть 3. Чудесные превращения 4. И в смерти теплится жизнь 5. Союз Венеры с Вулканом 6. Союз Короля и Королевы 7. Печать Гермеса 8. Апофеоз смерти и воскресения 9. Триединство двойственности 10. И мужчиной и женщиной я рожден 11. «Яснее не скажешь»[195] 12. Венец Великого Делания Дополнение



Часть III

Св. Фома Аквинский Глава первая Глава вторая Глава третья О сущностной Материи Металлов Глава четвертая Глава пятая Перечисление минеральных Творений Глава шестая Глава седьмая Глава восьмая Глава девятая

Об искусстве алхимии Глава I Глава II Глава III Глава IV Глава V Глава VI Глава VII Глава VIII

Теофраст Парацельс Предисловие



Наиболее известные ученые, оставившие свой след в развитии алхимии

Некоторые символические знаки алхимии и герметизма