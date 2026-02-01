Вав-мем-бет <2 + 40 + 6 יומב> демонстрирует четыре силы этого имени в двенадцати границах дневного обращения с целью освещения, а также в ночи, что в станах своих. Вав-аин-заин-алеф-бет-хей <ועזאבה> призвано предводительствовать в их движении с востока на запад ради единения в одном. Его соединение подтверждает это. А образ — пять <или: буква «хей»>. И все по тайному толкованию включено в десятку <или: в букву «йод»>.

Йод-хей-хей <5 + 5 + 10 ,יהה> демонстрирует особое единство с венцом <עטרה>. Вав-аин-заин-алеф-бет-хей <ועזאבה>, тайное толкование <буквы> «хей», что схватывает мир от того, что получила. Его <имени> соединение указывает на это. А образ — пять сил, демонстрирующих, что все в десяти <или: в букве «йод»>.

Аин-нун-вав <6 + 50 + 70 ,ענו> демонстрирует, что народ Израиля <כנסת ישראל> соотносится с высшими <сущностями>. К этому имеет отношение принцип «когда предшествует». Те и эти объединяются вместе, дабы быть соединенными <דבוקים>. Сюда включены как высшие, так и низшие, но, од-нако же, ответвления <дословно: ветви> ведут наружу и рас-пространяются. Вав-аин-заин-алеф-бет-хей <עזאבה> указует на разделение языков. А его <имени> соединение объясняет речение. А образ — пять сил. И все включено в венец <עטרה>. На основании этого постигни силу действия.

Книга ангела Разиэля - Том 2

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2021. — 512 с.: ил.

ISBN 978-5-6045100-4-9

Книга ангела Разиэля - Том 2 - Содержание

Предисловие издателя (Б. К. Двинянинов)

Книга ангела Разиэля (продолжение)

Книга «Великий Разиэль» (Разиэль га-Гадоль). Часть II - Книга Тайн, или Книга Ноя (Сефер га-Разим, или Сефер Hoax) - Вот «Маасе Берешит» - Вот молитва, которую следует произносить с сильным мысленным сосредоточением - Замеры Тела <Бога> (Шиур Кома) - Книга знаков Зодиака (Сефер га-Мазалот) - Теперь начнем разбирать имя из сорока двух букв - Послесловие переводника (Е. В. Кузьмин)

Приложения

Сефер Разиэль (том II). Рисунки-амулеты - Примеры страниц из Виленского издания - Титульные листы и амулеты «Книги ангела Разиэля»

Библиография