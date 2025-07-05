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Книга Антимакис - Книга духовных творений Аристотеля

Книга Антимакис, или Книга духовных творений Аристотеля, или Книга тайн Гермеса
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Code Grimoire (21 books)
Х закрытый раздел особого доступа
Книга Антимакис (Liber Antimaquis) — короткий магический текст, сохранившийся лишь в одном манускрипте XV века (London, British Library, Solane 3854).
При этом, учитывая параллельные места и упоминания, трактат имел широкое хождение. Источник сочинения — арабские герметические тексты. Название, очевидно, происходит от встречающегося у разных авторов (например, Маймонид, Герман из Каринтии) арабского заголовка «Китаб аль-Истамахис». Впрочем, на арабском языке, как и на латинском, название не имеет смысла и, очевидно, является искаженным словом из другого языка. Сочинение имеет также очевидные параллельные места с такими знаменитыми магическими книгами, как «Тайна Творения» Псевдо-Аполлония и «Пикатрикс». Все это свидетельствует о том, что трактат был составлен значительно раньше XV века, а входящие в него части и содержащиеся в нем идеи были важным, широкораспространным элементом магических представлений.
Авторство книги приписывается Гермесу Трисмегисту и Аристотелю. Очевидно, речь идет о герметических знаниях, хранителем которых стал знаменитый греческий философ. Книга довольно рано попала в научный оборот, оказавшись в сфере внимания Линн Торндайк, составителя классической восьмитомной «Истории магии и экспериментальной науки». Собственно, текст представляет значительный интерес для всех увлекающихся историей философии и естествознания. Книга ранее не переводилась на современные языки целиком.Однако латинский текст доступен в комментированном научном издании в составе Corpus Christianorum (т. 144 С). По этому изданию и выполнен перевод.
В дополнении дан перевод близких к Книге Антимакис астромагических текстов средневековой герметики: «О дружбе или вражде планет» и «Свойство мозга».

Книга Антимакис, или Книга духовных творений Аристотеля, или Книга тайн Гермеса

Пер. с лат., ивр., коммент, и вступ, ст. Е. Кузьмина.
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2023. — 72 с. ил. — (Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-264-6

Книга Антимакис, или Книга духовных творений Аристотеля, или Книга тайн Гермеса - Содержание

Вступительное слово переводчика
Книга Антимакис
О дружбе или вражде планет
Свойство мозга
Библиография
Приложение, Liber Antimaquis (Sloane 3854)
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Rating 3.3 / 5
Added 05.07.2025
Author поп Упырь Лихой
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3.3/5 (2)

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