Книга апокрифов - Ветхий и Новый Завет - Александрийская библиотека

Александрийская библиотека

Во имя Бога, Единого в Своей Сущности и Троичного в Лицах. История успения отца нашего, святого старца Иосифа Плотника. Да будут над нами всеми его благословение и молитвы, о братья! Аминь. Жизни его было сто одиннадцать лет и отшествие его из мира сего произошло в двадцатый день месяца Абиба, что соответствует месяцу Аб. Да будет над нами молитва его. Аминь.

Господь наш Иисус Христос Сам соблаговолил поведать сие святым Своим ученикам на горе Масличной, говоря о трудах Иосифа и об окончании дней его. Святые апостолы удержали сие и сохранили их написанными в книгохранилище Иерусалимском. Да будут над нами их молитвы. Аминь.

Книга апокрифов - Ветхий и Новый Завет

[коммент. П. Берснева, С. Ершова]

СПб. : ООО «Издательство «Пальмира» ;

ООО «Книга по Требованию», 2016. 371 с.

(Серия «Александрийская библиотека»)

ISBN 978-5-521-00006-7

Книга апокрифов - Ветхий и Новый Завет - Содержание

Ветхозаветные апокрифы Книга Юбилеев, или Малое Бытие

Новозаветные апокрифы Апокрифические евангелия Первоевангелие Иакова Книга о рождестве блаженнейшей Марии и детстве Спасителя Евангелие младенчества Книга Иосифа Плотника Евангелие от Никодима Евангелие от Петра



Книга апокрифов - Ветхий и Новый Завет- Апокрифические евангелия

Святые апостолы и евангелисты, желая передать главным образом то, что касалось божественного искупления и спасения людей, мало обращали внимания на внешнее жизнеописание лиц евангельской истории. Так, они почти ничего не говорят о родителях Пресвятой Богородицы праведных Иоакиме и Анне, об Иосифе Обручнике упоминают только Лука и Матфей в нескольких словах первых глав, мало говорят о детстве Приснодевы Марии, молчат о детских годах Иисуса. Безусловно, многое обходили молчанием, потому что они не были свидетелями этих событий, но они ничего не говорят и о жизни Богородицы по вознесении Господнем и о Ее успении. Евангелие из формы религиозного жизнеописания стало символической формой церковной догматики, Благой вестью об искуплении человечества.

Однако простые житийно-евангельские вопросы постоянно возникали в умах первохристиан, и они пытались ответить на них, опираясь порой на легендарное предание. Вопросы эти возникали и в последующие века, создавая повествования в иных литературных жанрах. Апокрифы являются не более чем попыткой дать на них ответ. После формирования новозаветного канона все, что осталось за его пределами, становилось апокрифичным, апокриф из тайного, сокровенного стал приобретать смысл ложного, отреченного и богоотметного. Произошло это не сразу. В древнехристианской литературе было много произведений, которые признавались назидательными, историческими, даже дополняющими Священное Писание. Вслед за определением корпуса канонических книг стали формироваться индексы книг, вредных для вероучения, это был этап придания слову апокриф значения нецерковного сочинения, хотя в те же времена богослужение обогащается апокрифической образностью в праздничных славословиях о святой жизни Богородицы, апостолов, Богоотцов Иоакима и Анны.