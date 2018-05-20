Зимой 1886-1887 года, во время раскопок в Ахмиме (Египет) в гробнице христианского монаха была найдена рукописная книга.

В рукописи содержались: фрагмент какого-то евангелия, отрывки из Книги Еноха на греческом.

Книга Еноха

Псевдоэпиграфы (греч. «ложно надписанные»). В соответствии с античными законами жанра, авторы иногда создавали тексты от лица известных людей прошлого.

Наибольшую известность из таких текстов обрела Первая Книга Еноха (цитата из нее имеется в новозаветном Послании Иуды).

Она приписана древнему патриарху Еноху, жившему еще до всемирного потопа, хотя в реальности была создана примерно во II веке до н.э.

Книга Еноха

Если раньше злые ангелы встречались на земле повсюду и, как указывает, по-видимому, Священное Писание, носили обличье обыкновенных людей, то почему они не могут все еще находиться здесь?

Учитывая состояние дел на планете Земля, где бы мы могли обнаружить их сегодня?

Манипулируют ли они нашим правительством? Заводят ли экономику в тупик?

Кто же они, в конце концов, такие?

У людей IV столетия были кое-какие ответы, сохранившиеся в малоизвестных, с трудом добытых книгах; некоторые из них никогда не были переведены на английский язык.

Немного покопавшись в архивах Отцов раннехристианской Церкви, мы обнаружим любопытный факт, что они действительно что-то знали о воплощении ангелов — и знание это было столь опасным, что оно было запрещено как ересь.

Тогда, в первые несколько столетий после Рождества Христова, Отцы Церкви философствовали на тему о происхождении зла в Божественной вселенной — и в особенности на земле.

Все соглашались в том, что корень зла был в ангелах, которые пали с небес — знакомое библейское повествование о восстании некоего архангела против Всемогущего и об ангелах, которые были низвергнуты вместе с ним.