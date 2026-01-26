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Иов (Гумеров) - Размышления над Книгой Иова

Книга Иова - Размышления и комментарии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Ethics

Страдание является уделом всех людей: старых и младенцев, бедных и богатых, простых и ученых, грешшных и праведных. Люди с древних времен пытались понять его природу, причины и последствия. Вопрос о страданиях в разные эпохи на протяжении человеческой истории решался различно в зависимости от понимания смысла жизни. Античное религиозно- мифологическое мировоззрение причину страданий объясняло судьбой (роком).

Древнегреческий философ Платон считал, что чувство страдания вложено в человека Демиургом. В своем знаменитом диалоге «Законы» он раскрывает эту мысль, говоря, что каждый человек имеет в себе двух противоположных и неразумных советчиков: удовольствие и страдание .

Архимандрит Иов Гумеров - Размышления над Книгой Иова для современного человека : О Промысле Божием и спасительных страданиях

  • Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2022. 144 с.

  • ISBN 978-5-7533-1339-3

Архимандрит Иов Гумеров - Размышления над Книгой Иова для современного человека : О Промысле Божием и спасительных страданиях - Содержание

Введение

  • Книга Иова вводит нас в познание тайны страдания праведника

  • Праведный Иов — это реальный человек

  • Кто написал книгу о праведном Иове ?

  • Иов родился и жил в земле Уц

  • Иов славился богатством среди жителей Востока

  • Иов был человек «непорочен, справедлив и богобоязнен»

  • Сам ли стяжал Иов духовные богатства или получил их от Бога ?

  • Для Иова приходит время испытаний

  • О несчастьях, постигших Иова, узнаю́т друзья

  • Бог обращается к Иову

  • «Раб Мой Иов помолится за вас»

  • «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние»

Заключение

Views 938
Rating 5.0 / 5
Added 26.01.2026
Author brat Andron
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5.0/5 (8)

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