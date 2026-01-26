Книга Иова - Размышления и комментарии

Страдание является уделом всех людей: старых и младенцев, бедных и богатых, простых и ученых, грешшных и праведных. Люди с древних времен пытались понять его природу, причины и последствия. Вопрос о страданиях в разные эпохи на протяжении человеческой истории решался различно в зависимости от понимания смысла жизни. Античное религиозно- мифологическое мировоззрение причину страданий объясняло судьбой (роком).

Древнегреческий философ Платон считал, что чувство страдания вложено в человека Демиургом. В своем знаменитом диалоге «Законы» он раскрывает эту мысль, говоря, что каждый человек имеет в себе двух противоположных и неразумных советчиков: удовольствие и страдание .

Архимандрит Иов Гумеров - Размышления над Книгой Иова для современного человека : О Промысле Божием и спасительных страданиях

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2022. 144 с.

ISBN 978-5-7533-1339-3

Архимандрит Иов Гумеров - Размышления над Книгой Иова для современного человека : О Промысле Божием и спасительных страданиях - Содержание

Введение

Книга Иова вводит нас в познание тайны страдания праведника

Праведный Иов — это реальный человек

Кто написал книгу о праведном Иове ?

Иов родился и жил в земле Уц

Иов славился богатством среди жителей Востока

Иов был человек «непорочен, справедлив и богобоязнен»

Сам ли стяжал Иов духовные богатства или получил их от Бога ?

Для Иова приходит время испытаний

О несчастьях, постигших Иова, узнаю́т друзья

Бог обращается к Иову

«Раб Мой Иов помолится за вас»

«И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние»

Заключение