Книга Иова - Размышления и комментарии

Иов (Гумеров) - Размышления над Книгой Иова
Страдание является уделом всех людей: старых и младенцев, бедных и богатых, простых и ученых, грешшных и праведных. Люди с древних времен пытались понять его природу, причины и последствия. Вопрос о страданиях в разные эпохи на протяжении человеческой истории решался различно в зависимости от понимания смысла жизни. Античное религиозно- мифологическое мировоззрение причину страданий объясняло судьбой (роком).
Древнегреческий философ Платон считал, что чувство страдания вложено в человека Демиургом. В своем знаменитом диалоге «Законы» он раскрывает эту мысль, говоря, что каждый человек имеет в себе двух противоположных и неразумных советчиков: удовольствие и страдание .
Архимандрит Иов Гумеров - Размышления над Книгой Иова для современного человека : О Промысле Божием и спасительных страданиях
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2022. 144 с.
ISBN 978-5-7533-1339-3
Архимандрит Иов Гумеров - Размышления над Книгой Иова для современного человека : О Промысле Божием и спасительных страданиях - Содержание
Введение
Книга Иова вводит нас в познание тайны страдания праведника
Праведный Иов — это реальный человек
Кто написал книгу о праведном Иове ?
Иов родился и жил в земле Уц
Иов славился богатством среди жителей Востока
Иов был человек «непорочен, справедлив и богобоязнен»
Сам ли стяжал Иов духовные богатства или получил их от Бога ?
Для Иова приходит время испытаний
О несчастьях, постигших Иова, узнаю́т друзья
Бог обращается к Иову
«Раб Мой Иов помолится за вас»
«И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние»
Заключение
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