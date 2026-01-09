Книга о шести принципах вещей
Мы читаем в древних рассказах о богах про существование трех философов: первый — Енох (он же Гермес и Меркурий), другой — Ной, а третий — Гермес Меркурий Тройственный, названный так, ибо преуспевал и как король, и как философ, и как пророк. Трисмегист исполнял должность царя Египта с величайшей справедливостью, преуспевал в свободных искусствах и механике, первым растолковал астрономию и провозгласил алхимию первой среди своих увлечений. Его наследие включает каноны о согласовании планет, об астролябии и многие другие труды, формирующие основу герметической традиции.
Трактат «Книга о шести принципах вещей» (Liber de sex rerum principiis) раскрывает устройство «Мирового механизма» (Machina mundi), где астральный закон управляет движением планет и звезд. Автор исследует три начала, формирующих интеллект человека: Первопричину (Тугатон), Разум и Природу. Разум упорядочивает сущее, а Природа определяет общее бытие вещей, при этом весь мир управляется не принуждением, но благодатной гармонией и «миром дружбы» между небесным и земным.
Книга предлагает практическое руководство по средневековой космологии и астрологии: от влияния знаков Зодиака на зачатие детей до использования астролябии для определения часа дня и ночи. Издание дополнено редкими текстами по геомантии, трактатами о неподвижных звездах и научным комментарием, раскрывающим феномен «Латинского Гермеса». Это глубокое погружение в метафизику Средневековья, где движение планет напрямую связывается с медициной, погодой и эпидемиями, а власть звезд — с судьбой человека.
Книга о шести принципах вещей
Пер. с лат., ивр. и коммент. Е. В. Кузьмина; ред. и коммент. А. Ю. Саплина; ст. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 168 с. ил. — (Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-314-8
Книга о шести принципах вещей - Liber de sex rerum principiis — Содержание
Пролог о трёх Меркуриях: Преемственность Еноха, Ноя и Трисмегиста.
Метафизика и Космология: Тугатон как бесначальный творец и три универсалии бытия.
Механика мира: Свойства планет, влияние двенадцати знаков и природа двенадцати небес.
Астральное влияние: Власть планет над зачатием, природой ветров, эпидемиями и затмениями.
Практические каноны: Десять руководств по работе с астролябией, расчет гороскопа и поиск места Луны.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Чтения по геомантии, Книга Гермеса о неподвижных звездах и исследование феномена «Латинского Гермеса».
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