Книга пентаклей - сборник
Сборник «Книга Пентаклей» включает в себя три магических гримуара: «Гений и старик из пирамиды»; «Сокровища старика из пирамиды» и «Истинная Черная Магия, или Тайна Тайн».
Первая книга написана в интересной повествовательной форме, и, по сути, является как бы расширенным «предисловием» для второй книги. «Сокровища старика из пирамиды» - это гримуар, в котором представлена серия необычных талисманов и колец. Заявлено, что книга довольно древняя, и что первоначально она была обнаружена в Каире, в одной из мечетей и, пройдя через разные руки в виде рукописей, позже была опубликована.
Первое издание «Сокровища старика из пирамиды» было напечатано около 1840 года, а затем ещё раз десятилетием позже, с иллюстрациями талисманов. Скорее всего, эти книги являются работой французского издателя гримуаров Симона Блокеля, пытавшегося заработать на их издании, создавая достаточно занимательные тексты. Можно проследить подтверждение этому тезису в гравюрах книг его издания, поскольку некоторые из них уникальны только для магических книг Блокеля.
Третий гримуар, состоящий из нескольких книг, якобы охватывает все возможности магии, от изготовления инструментов и пентаклей, до различных магических опытов.
Мы надеемся, что данный перевод послужит дальнейшим исследованиям в области оккультных наук, как и талисманы и надписи на кольцах, так и история возникновения этих книг. И это привлечёт к себе внимание исследователей и специалистов гуманитарных наук для общей исторической и культурологической картины истории тайных наук.
Серия «Arcanum ex libris»
От издательства
- Гений и старик из пирамиды, интересная история оккультных наук
- Сокровище оккультных наук
Черная сова
- Последний совет старца из пирамиды
- Сокровища старика из пирамиды, или истинная наука талисманов
- Состав талисманов и колец, и заметки, относящиеся к ним
- Молитвы
- Приложение
Истинная черная магия или тайна тайн
- Предисловие
- Книга первая
- Книга вторая
- Заключение
No comments yet. Be the first!