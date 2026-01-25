Книга пентаклей - сборник

Сборник «Книга Пентаклей» включает в себя три магических гримуара: «Гений и старик из пирамиды»; «Сокровища старика из пирамиды» и «Истинная Черная Магия, или Тайна Тайн».

Первая книга написана в интересной повествовательной форме, и, по сути, является как бы расширенным «предисловием» для второй книги. «Сокровища старика из пирамиды» - это гримуар, в котором представлена серия необычных талисманов и колец. Заявлено, что книга довольно древняя, и что первоначально она была обнаружена в Каире, в одной из мечетей и, пройдя через разные руки в виде рукописей, позже была опубликована. Первое издание «Сокровища старика из пирамиды» было напечатано около 1840 года, а затем ещё раз десятилетием позже, с иллюстрациями талисманов. Скорее всего, эти книги являются работой французского издателя гримуаров Симона Блокеля, пытавшегося заработать на их издании, создавая достаточно занимательные тексты. Можно проследить подтверждение этому тезису в гравюрах книг его издания, поскольку некоторые из них уникальны только для магических книг Блокеля.

Третий гримуар, состоящий из нескольких книг, якобы охватывает все возможности магии, от изготовления инструментов и пентаклей, до различных магических опытов.

Мы надеемся, что данный перевод послужит дальнейшим исследованиям в области оккультных наук, как и талисманы и надписи на кольцах, так и история возникновения этих книг. И это привлечёт к себе внимание исследователей и специалистов гуманитарных наук для общей исторической и культурологической картины истории тайных наук.

Серия «Arcanum ex libris»

От издательства

Гений и старик из пирамиды, интересная история оккультных наук

Сокровище оккультных наук

Черная сова

Последний совет старца из пирамиды

Сокровища старика из пирамиды, или истинная наука талисманов

Состав талисманов и колец, и заметки, относящиеся к ним

Молитвы

Приложение

Истинная черная магия или тайна тайн