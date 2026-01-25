Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Книга пентаклей - сборник

Книга пентаклей - сборник
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Arcanum ex libris (6 books)
Сборник «Книга Пентаклей» включает в себя три магических гримуара: «Гений и старик из пирамиды»; «Сокровища старика из пирамиды» и «Истинная Черная Магия, или Тайна Тайн».
Первая книга написана в интересной повествовательной форме, и, по сути, является как бы расширенным «предисловием» для второй книги. «Сокровища старика из пирамиды» - это гримуар, в котором представлена серия необычных талисманов и колец. Заявлено, что книга довольно древняя, и что первоначально она была обнаружена в Каире, в одной из мечетей и, пройдя через разные руки в виде рукописей, позже была опубликована.
Первое издание «Сокровища старика из пирамиды» было напечатано около 1840 года, а затем ещё раз десятилетием позже, с иллюстрациями талисманов. Скорее всего, эти книги являются работой французского издателя гримуаров Симона Блокеля, пытавшегося заработать на их издании, создавая достаточно занимательные тексты. Можно проследить подтверждение этому тезису в гравюрах книг его издания, поскольку некоторые из них уникальны только для магических книг Блокеля.
Третий гримуар, состоящий из нескольких книг, якобы охватывает все возможности магии, от изготовления инструментов и пентаклей, до различных магических опытов.
Мы надеемся, что данный перевод послужит дальнейшим исследованиям в области оккультных наук, как и талисманы и надписи на кольцах, так и история возникновения этих книг. И это привлечёт к себе внимание исследователей и специалистов гуманитарных наук для общей исторической и культурологической картины истории тайных наук.
Серия «Arcanum ex libris»
От издательства
  • Гений и старик из пирамиды, интересная история оккультных наук
  • Сокровище оккультных наук
Черная сова
  • Последний совет старца из пирамиды
  • Сокровища старика из пирамиды, или истинная наука талисманов
  • Состав талисманов и колец, и заметки, относящиеся к ним
  • Молитвы
  • Приложение
Истинная черная магия или тайна тайн
  • Предисловие
  • Книга первая
  • Книга вторая
  • Заключение
Views 343
Rating
Added 25.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books