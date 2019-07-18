Книга Псалмов – [Теhилим]

Библиотека Еврейских Текстов – Литургия

Хотя многие главы Теhилим входят в состав сидура, при последовательном чтении псалмы воспринимаются несколько иначе, чем при использовании их в литургии, поэтому мы сочли правильным дать здесь перевод, отличный от приводимого в сидуре. Еврейская книга Теhилим традиционно делится на части несколькими разными способами: по структуре — на пять книг; по дням недели и по дням месяца — в соответствии с циклом чтения. Дни еврейской недели не имеют названий и обозначаются числительными: первый, второй и т. д. день; шабат. Дни месяца обозначены в нашем издании цифрами: 1 число, 2 число и т. д. Великий раввин, рабби Иешаягу Горовиц, пишет в своей книге Шней лухот hа-брит: Тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славословить Его, пусть приникнет к книге Теhилим. Наши мудрецы, благословенной памяти, сказали, что царь Давид молился о том, чтобы его псалмы произносили в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теhилим, в которой есть разные псалмы: некоторые представляют завершения чтения каждой из пяти книг Теhилим. То же относится и к шабату перед Рош hа-Шана, несмотря на то, что в этот день не благословляют новый месяц. Начиная со второго дня рош ходеш (новомесячья) месяца элул и до Йом Кипура каждый день произносят три дополнительных псалма (во второй день рош ходеш произносят псалмы 1-3, второго элула — псалмы 4-6 и т. д.). В Йом Кипур произносят 36 псалмов: девять псалмов — перед молитвой Коль нидрей (115-123); девять — перед отходом ко сну (124-132); девять — после молитвы мусаф (133-141); и девять псалмов — после молитвы Нейла (142-150). 2 нисана 5704/1944 г. было введено еще одно установление: в дни, когда не читают таханун и, соответственно, не произносят псалом 20, его произносят после молитвы, до начала чтения псалмов на этот день. Его произносят не как часть молитвы, а как одну из покаянных молитв. Существует обычай произносить псалом, номер которого соотвстствует возрасту читающего (то есть в день, когда человеку исполняется 13 лет, он начинает произносить 14-й псалом; когда ему исполняется 14 лет, он начинает произносить 15-й псалом, и т. д.). Этот псалом следует произносить до начала чтения псалмов, соответствующих данному дню месяца.

Книга Псалмов – [Теhилим]

Издательство – «Книжники», «Лехаим» ; «F.R.E.E.» – 176 с.

Москва – 2011 г.

ISBN 978-5-9953-0151-6 (Книжники)

ISBN 978-5-9003-0966-8 (Лехаим)

Книга Псалмов – [Теhилим] – Содержание

Вступление к книге Тегилим

Особенности перевода

Структура книги Теhилим

Призыв читать Теhилим

Правила произнесения Теhилим в миньяне

Молитва перед произнесением Теhилим в будний день

Теhилим

Книга 1 [главы 1- 41]

Книга 2 [главы 42-72]

Книга 3 [главы 73-89]

Книга 4 [главы 90-106]

Книга 5 [главы 107-150]

Молитвы после произнесения Теhилим

Книга Псалмов – [Теhилим] – Содержание – Глава 1

(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на путь грешников не вставал и в собрании (2) глумливых не сидел; если же все его помыслы следуют закону Господа и о законе Его размышляет он день и ночь, (3) станет подобен дереву, посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды и листва которого не вянет: успех ему будет во всем, что делает. (4) Не так преступники! Они как мякина, (5) уносимая ветром, а потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять (6) в общине праведников.

Ибо Господь признает путь праведников, а путь преступников доведет до погибели. небесную розу, и соединить “Жену юности” [Шхину] с ее Возлюбленным силой любви, братства и дружбы. И из этого союза пусть снизойдет к нам благоволение — к уровням души, называемым нефем, руах и нешама, чтобы очистить нас от грехов наших, даровать прощение за прегрешения наши и искупление преступлениям нашим так же, как Ты простил Давида, который произносил эти псалмы пред Тобой, как сказано: “Господь также отвел от тебя грех — ты не умрешь”.

Не забирай нас из этого мира до срока, до того, как завершатся дни жизни нашей, ведь отмеряй срок в семьдесят лет, дабы могли мы исправить то, что испортили. Пусть заслуга царя Давида, благословенной памяти, защитит нас и тех, кто вокруг нас, чтобы Ты был терпелив с нами до тех пор, пока мы не вернемся к Тебе с совершенным раскаянием. И из сокровищницы безвозмездной милости одари нас, как написано: “Я одариваю тех, кого Я одариваю, и Я милосерден с теми, с кем Я милосерден”.

И так же, как мы произносим перед Тобой песнопения в этом мире, пусть удостоимся мы произносить перед Тобой, Господь, наш Бог, песни и хвалы в мире грядущем. Пусть благодаря произнесению Теhилим пробудится “Лилия Шарона” и запоет прекрасным голосом, с ликованием воспевая славу Леванона. Пусть воздастся ей слава и великолепие в доме Бога нашего, в скором времени, в наши дни, амеНу вовек!