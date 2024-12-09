Книга захватов Ирландии
Кельтская цивилизация, её история, культура и религия, уже давно привлекают повышенное внимание во всём мире среди тех, кто интересуется прошлым Древней и Средневековой Европы, кому небезразличны судьбы её народов, пути их духовного и интеллектуального развития. Наша страна в этом смысле не является исключением, и этому есть свои логичные объяснения и причины, кроющиеся в чрезвычайной притягательности кельтского наследия, с которым ощущают духовное родство люди самых разных национальностей на всём пространстве большой семьи индоевропейских народов. Когда мы читаем ирландские саги, валлийские мифы, шотландские и бретонские предания, когда изучаем историю бриттов и сказания о короле Артуре или жадно впитываем крупицы античных свидетельств о галлах, то погружаемся в сакральную область глубокой европейской архаики, знания о которой хоть и по большей части давно утеряны, но как будто вновь возрождаются в нашем сознании, как только мы прикасаемся к разнообразным историческим документам и письменным свидетельствам о кельтах и их традициях. Кельты манят нас в свой волшебный мир друидической магии и различных фантастических существ из Иного мира, приглашают окунуться в гущу героических сражений людей и богов, зовут в захватывающую стихию рыцарских подвигов и куртуазного этикета. Наверно не станет большим открытием утверждение, что кельтская цивилизация в целом и её литература в частности внесли масштабный вклад в формирование средневековой европейской культуры. Растворившись в культурном пространстве Европы и проникнув во все его уголки, они буквально «захватили» менталитет просвещённых слоёв европейского общества — в этом весь «секрет» чрезвычайного успеха кельтов, их обаяния и неослабного к ним интереса. Поэтому взыскательный ум любителя гуманитарного знания и древней истории не в силах отказаться от самого пристального внимания к богатейшему достоянию, которое сохранилось в Ирландии с древнейших времён.
Каждый европейский человек, даже если известная его наследственность в р о д е б ы н е располагает отнести себя напрямую к кельтским народам (хотя кто о б этом знает наверняка?), может вдруг остро ощутить с н и м и н е только духовное, н о и как б ы «физическое» родство — порой в таком человеке даже просыпается то, что принято называть «голосом крови». Удивляться тут нечему: все мы, л ю д и европеоидной расы, и м е е м общих предков, происходящих и з единого ствола, пустившего м н о г и е побеги н а великих просторах Евразии, и славянские народы здесь н е исключение, ведь, как известно из свидетельства Иордана, они считаются одной из в е т в е й «многолюдного п л е м е н и венетов», которое и м е е т о б щ и е корни с кельтскими венетами. Так что ощущать к р о в н о е единство между собой у представителей близкородственных народов индоевропейской семьи — явление естественное и объяснимое.
Кельтский дух способен проникать в нас с непреодолимой силой и захватывать «обетованную землю» н а ш е й души, находя в ней с а м ы й благоприятный восторженно-эмоциональный отклик. Потрясающий талант музыкантов ирландского происхождения, жизнеутверждающие р и т м ы кельтского танца и фолка, победно-торжественное звучание гэльской волынки, з а в о д н о й celtic punk переполняют н а ш и чувства. Художественный стиль н е п о в т о р и м ы х хитросплетений кельтских узоров заставляет задуматься о б извилистых пересечениях личных и м и р о в ы х судеб. Всё это своего рода новые, внутренние «захваты», «взятия» и «вторжения» — сверх тех исторических, о которых рассказывается в д р е в н е й книге, предлагаемой н ы н е всем л ю б и т е л я м кельтики. Кельтская цивилизация продолжает покорять н а ш и сердца с тех пор, как п е р в ы е поселенцы п о я в и л и с ь н а священном острове Эриу.
Книга захватов Ирландии
Пер. с англ., сост., предисловие, комментарии, приложения С. В. Крыжановского. - Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов : Амирит, 2024. – 352 с.
ISBN 978-5-00207-627-7
Книга захватов Ирландии – Содержание
Предисловие
КНИГА ЗАХВАТОВ ИРЛАНДИИ
- Часть I. Рассеяние народов
- Часть II. Древняя история гойделов
- Часть III. Кессарь
- Часть IV. Партолон
- Часть V. Нёве
- Часть VI. Фирь Болг
- Часть VII. Туаха Де Дананн
- Часть VIII. Сыновья Миля
- Часть IX. Свиток королей
- Эривон
- Короли после Эривона
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Джон Кэри. Ирландская национальная легенда о происхождении: синтетическая псевдоистория
- Клиона Ни Лионанъ. Lebor Gabala Érenn: использование и присвоение легенды об ирландском происхождении в конструировании идентичности дома и за рубежом
- Крыжановский С. В. Кровь кельтов: ранние кельтские миграции в свете преданий «Книги захватов Ирландии»
- Легендарные верховные короли Ирландии по Свитку королей Именной словарь-указатель
- Словарь-указатель географических названий
- Словарь-указатель этнонимов, эпонимов, родов
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