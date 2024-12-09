Книга захватов Ирландии

Кельтская цивилизация, её история, культура и религия, уже давно привлекают повышенное внимание во всём мире среди тех, кто интересуется прошлым Древней и Средневековой Европы, кому небезразличны судьбы её народов, пути их духовного и интеллектуального развития. Наша страна в этом смысле не является исключением, и этому есть свои логичные объяснения и причины, кроющиеся в чрезвычайной притягательности кельтского наследия, с которым ощущают духовное родство люди самых разных национальностей на всём пространстве большой семьи индоевропейских народов. Когда мы читаем ирландские саги, валлийские мифы, шотландские и бретонские предания, когда изучаем историю бриттов и сказания о короле Артуре или жадно впитываем крупицы античных свидетельств о галлах, то погружаемся в сакральную область глубокой европейской архаики, знания о которой хоть и по большей части давно утеряны, но как будто вновь возрождаются в нашем сознании, как только мы прикасаемся к разнообразным историческим документам и письменным свидетельствам о кельтах и их традициях. Кельты манят нас в свой волшебный мир друидической магии и различных фантастических существ из Иного мира, приглашают окунуться в гущу героических сражений людей и богов, зовут в захватывающую стихию рыцарских подвигов и куртуазного этикета. Наверно не станет большим открытием утверждение, что кельтская цивилизация в целом и её литература в частности внесли масштабный вклад в формирование средневековой европейской культуры. Растворившись в культурном пространстве Европы и проникнув во все его уголки, они буквально «захватили» менталитет просвещённых слоёв европейского общества — в этом весь «секрет» чрезвычайного успеха кельтов, их обаяния и неослабного к ним интереса. Поэтому взыскательный ум любителя гуманитарного знания и древней истории не в силах отказаться от самого пристального внимания к богатейшему достоянию, которое сохранилось в Ирландии с древнейших времён.

Каждый европейский человек, даже если известная его наследственность в р о д е б ы н е располагает отнести себя напрямую к кельтским народам (хотя кто о б этом знает наверняка?), может вдруг остро ощутить с н и м и н е только духовное, н о и как б ы «физическое» родство — порой в таком человеке даже просыпается то, что принято называть «голосом крови». Удивляться тут нечему: все мы, л ю д и европеоидной расы, и м е е м общих предков, происходящих и з единого ствола, пустившего м н о г и е побеги н а великих просторах Евразии, и славянские народы здесь н е исключение, ведь, как известно из свидетельства Иордана, они считаются одной из в е т в е й «многолюдного п л е м е н и венетов», которое и м е е т о б щ и е корни с кельтскими венетами. Так что ощущать к р о в н о е единство между собой у представителей близкородственных народов индоевропейской семьи — явление естественное и объяснимое.

Кельтский дух способен проникать в нас с непреодолимой силой и захватывать «обетованную землю» н а ш е й души, находя в ней с а м ы й благоприятный восторженно-эмоциональный отклик. Потрясающий талант музыкантов ирландского происхождения, жизнеутверждающие р и т м ы кельтского танца и фолка, победно-торжественное звучание гэльской волынки, з а в о д н о й celtic punk переполняют н а ш и чувства. Художественный стиль н е п о в т о р и м ы х хитросплетений кельтских узоров заставляет задуматься о б извилистых пересечениях личных и м и р о в ы х судеб. Всё это своего рода новые, внутренние «захваты», «взятия» и «вторжения» — сверх тех исторических, о которых рассказывается в д р е в н е й книге, предлагаемой н ы н е всем л ю б и т е л я м кельтики. Кельтская цивилизация продолжает покорять н а ш и сердца с тех пор, как п е р в ы е поселенцы п о я в и л и с ь н а священном острове Эриу.

Книга захватов Ирландии

Пер. с англ., сост., предисловие, комментарии, приложения С. В. Крыжановского. - Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов : Амирит, 2024. – 352 с.

ISBN 978-5-00207-627-7

Книга захватов Ирландии – Содержание

Предисловие

КНИГА ЗАХВАТОВ ИРЛАНДИИ

Часть I. Рассеяние народов

Часть II. Древняя история гойделов

Часть III. Кессарь

Часть IV. Партолон

Часть V. Нёве

Часть VI. Фирь Болг

Часть VII. Туаха Де Дананн

Часть VIII. Сыновья Миля

Часть IX. Свиток королей

Эривон

Короли после Эривона

ПРИЛОЖЕНИЯ