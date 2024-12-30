Перед вами пробное издание проекта комментированного русского перевода Зоѓара1. Цель нашей работы — позволить русскоязычному читателю прикоснуться к главной книге Скрытой Торы (каббалы).

Зоѓар — произведение крайне сложное, как по стилю, так и по содержанию. Он написан на особом искусственном арамейском языке, созданном именно для того, чтобы передавать глубочайшие мистические идеи и переживания. Прежде всего, это текст поэтический, поэтому мы старались, по мере возможности, сохранять просодию и стилистику оригинала.

Создатели столь эзотерического сочинения стремились скорее затруднить, чем облегчить задачу читателя. Изучающему Зоѓар приходится прилагать немалые усилия даже для поверхностного понимания написанного. Кроме того, многоплановость этого произведения позволяет самые разнообразные варианты прочтения, поэтому даже подходы классических комментаторов кардинально отличаются друг от друга.

Основной текст Зоѓара (так называемый «Корпус Зоѓара») представляет собой мистический мидраш к пяти книгам Торы, скомпонованный в трех томах. Кроме того, Зоѓар включает множество вставных трактатов и дополнений, важнейшее из которых — дополнительный объемистый том, который называется Тикуней Зоѓар («‘Уточнения’ или ‘Украшения’ Зоѓара»). Всему этому собранию текстов предпослана Акдама («Пролог») — своего рода введение к Зоѓару на книгу Бытия. В этом небольшом по объему трактате изложены основные идеи каббалистической космогонии и книги Зоѓар в целом. Именно с этого текста мы и начали наш перевод.

Книга Зоѓар, Акдама («Пролог») - Расширенный перевод и комментарий

Михаил Кравцов, Менахем Яглом, Пинхас Полонский, Андрей Уваркин, Дерех Цион — Орот Иерушалаим. Иерусалим, 2024. – 188 с.

ISBN: 978-1-949900-52-1

Книга Зоѓар, Акдама («Пролог») - Расширенный перевод и комментарий – Содержание

Предисловие

О нашем издании

История книги Зоѓар

Описание структуры сфирот

Отрывок 1. Роза

Отрывок 2. Бутоны

Бутоны — это работа Творения

Бутоны — это Отцы

Отрывок 3. Кто сотворил Этих

Вознесите горе очи свои

Иерусалим высший и нижний

Отрывок 4. Кто сотворил Этих — учение пророка Элияѓу

Небеса высшие и нижние

Сокрытость высшей тайны

Отрывок 5. Мать одолжила Дочери свои одеяния

Мать и Дочь. Мужское и Женское

Выводящий числом воинства их

Отрывок 6. Буквы рава Ѓемнуна Сава

Пришли к Нему буквы

Тав

Шин, Куф, Реш

Цади

Пэ и Аин

Самех и Нун

Мем, Ламед, Каф

Йуд

Тет и Хет

Заин

Вав и Ѓей

Далет и Гимель

Бет

Алеф

Дополнение 1. Буквы Тетраграмматона

Дополнение 2. Малхут в состоянии Изгнания

Дополнение 3. Мир Хаоса, Тоѓу

Отрывок 7. Мудрость, на которой стоит мир

Дополнение 4. Первый стих Торы и сфирот

Отрывок 8. Замок и ключ

Отрывок 9. Бе-ѓибарам — бе-Авраѓам

Отрывок 10. Видение рабби Хии

Прах, прах

В Небесном Училище

Час, когда Царь посещает Лань

Машиах входит в училище рабби Шимона

Отрывок 11. Ты в сотрудничестве со Мной

Слово мудреца творит небосводы

Слово невежды творит небосводы лжи

Четыре вглядывания

ГЛОССАРИЙ