1. Слова благословения Еноха, которыми он благословил избранных1 и праведных, которые будут жить в день скорби2, когда все злые и нечестивые будут отвержены. И отвечал и сказал Енох — праведный муж, которому были открыты Богом очи,— что он видел на небесах святое видение3: «Его показали мне Ангелы, и от них я слышал все и уразумел, что видел, но не для этого рода, а для родов отдаленных, которые явятся. Об избранных говорил я и об них беседовал со Святым и Великим, с Богом мира4, Который выйдет из Своего жилища5. И оттуда Он придет на гору Синай6, и явится со Своими воинствами, и в силе Своего могущества явится с неба. И все устрашится, и стражи содрогнутся, и великий страх и трепет обоймет их до пределов земли7. Поколеблются возвышенные горы, и высокие холмы опустятся и растают, как сотовый мед от пламени. Земля погрузится, и все, что на земле, погибнет, и состоится суд над всеми праведными. Но праведным Он уготовил мир, и будет охранять избранных, и милость будет господствовать над ними; они все будут Божьи, и хорошо им будет, и они будут благословенны, и свет Божии будет светить им. И вот Он идет с мириадами святых, чтобы совершить суд над ними, и Он уничтожит нечестивых, и будет судиться со всякою плотню относительно всего, что грешники и нечестивые сделали и совершили против Него.

Я наблюдал все, что происходит на небе,— как светила, которые на небе не изменяют своих путей, как все они восходят и заходят по порядку, каждое в свое время, не преступая своих законов. Взгляните на землю и обратите внимание на вещи, которые на иен, от первой до последней, как каждое произведение Божие обнаруживает себя! Взгляните на лето и зиму, как тогда (зимою)* вся земля изобилует водой, и тучи, и роса, и дождь стелются над нею!

Я наблюдал и видел, как зимою все деревья кажутся, будто они высохли, и все листья их опали, кроме четырнадцати деревьев, которые не обнажаются, но ожидают, оставаясь со старой листвой, появления новой в течение двух-трех лет.

И опять я наблюдал дни летние, как тогда солнце стоит над нею (землею), прямо против нее, а вы ищете прохладных мест и тени от солнечного жара, и как тогда даже земля горит от зноя, а вы не можете ступить ни на землю, ни на скалу (камень) вследствие их жара.

Я наблюдал, как деревья покрываются зеленью листьев и приносят плоды; и вы обратите внимание на все и узнайте, что все это для вас сотворил Тот, Который живет вечно; посмотрите, как Его произведения существуют пред Ним в каждом новом году, и все Его произведения служат Ему и не изменяются, но как установил Бог, так все и происходит! И посмотрите, как моря и реки все вместе исполняют свое дело!9 А вы не претерпели до конца и не выполнили закона Господня; но преступили его и надменными хульными словами поносили Его величие из своих нечистых уст,— вы, жестокосердые, не обретете мира! И посему вы проклянете ваши дни, и годы вашей жизни прекратятся; велико будет вечное осуждение, и вы не обретете милости. В те дни вы лишитесь мира, чтобы быть вечным проклятием для всех праведных, и они будут всегда проклинать вас как грешников,— вас вместе со всеми грешниками. Для избранных же настанет свет, и радость, и мир, и они насладятся землею; а для вас, нечестивые, наступит проклятие. Тогда избранным будет дана и мудрость, и они все будут жить и не согрешат опять ни по небрежности, ни по надменности, но будут смиренными, не согрешая опять, так как имеют мудрость. И они не будут наказаны в продолжение своей жизни и не умрут y муках и гневном осуждении, но окончат число дней своей жизни и состарятся в мире, и годы их счастия будут многими: они будут пребывать в вечном наслаждении и в мире в продолжение всей своей жизни.