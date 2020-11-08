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Книги Сивилл - История духовной культуры

Книги Сивилл - История духовной культуры
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism
Перед нами книга древних пророчеств. Пророчество как культурный факт имеет две стороны, которые вполне допустимо назвать эзотерической и экзотерической. Ведь то, что возвещает пророк, должно быть прежде всего узнано им, ниспослано ему свыше; тайна этого откровения принадлежит области эзотерики. Но получивший такое откровение не будет пророком, если в свою очередь не объявит узнанного простым смертным людям. Тайна, когда она высказана, пусть и в загадочной форме, перестает быть тайной в прямом смысле слова - так сокровенное, эзотерическое уступает место священному, но ведомому, экзотерическому.
На пророке лежит огромная ответственность за правильную передачу откровения людям, но пророк все таки не Бог, а человек, и порою такая задача оказывается трудной и даже непосильной для него. Бог может дать пророку недостающие силы, но может и Сам говорить устами этого человека, который пророчествует, не ведая произносимого.
Иное дело - пророк ложный, присваивающий себе право говорить от имени Бога. Ему не открыты высшие тайны, и он вынужден сам измышлять их. Плод человеческой фантазии выдается в таком случае за откровение, и множество людей бывает обмануто. Тут и эзотерически сокровенное и экзотерически священное оказываются фикцией, попросту не существуют. Гораздо сложнее бывает определить священное значение и эзотерическую ценность псевдопророчеств. Казалось бы, приставка "псевдо" не означает в переводе с греческого ничего иного, как только "ложный". Но псевдопророчества необходимо отличать от ложных прорицаний - лучше всего это подтверждает книга, лежащая перед читателем.

Книги Сивилл - История духовной культуры

М.: Энигма, 1996. - 288 с
ISBN 5-7808-0004-9

Книги Сивилл - История духовной культуры - Содержание

Происхождение «Книr Сивилл»
Книги сивилл Пролог
  • Песни 1 - 14
  • Фрагменты
  • Обоснование текста
Примечания

Книги Сивилл - История духовной культуры - Происхождение «Книr Сивилл»

Название "Книги Сивилл" многим покажется знакомым. Скорее всего, читатель вспомнит о пророчествах, которыми пользовались древние греки и римляне, о том, что Сивиллы - загадочные женщины, предсказательницы судьбы.
В самом деле, Сивиллы - это древние прорицательницы, а перед нами - произведение античной эпохи. Но в остальном ... В этом коротком предисловии мы сможем рассказать далеко не обо всем, что связано с Сивиллами и их пророчествами.
Главный материал должны дать сами "Книги". Тем же, кому этого покажется мало, придется обратиться к Самостоятельным исследованиям или к чтению специальной литературы на иностранных языках, т. к. данная книга - первое русскоязычное издание о пророчествах Сивилл.
Views 368
Rating 4.5 / 5
Added 08.11.2020
Author brat Aleksey
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4.5/5 (2)

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